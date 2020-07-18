1. Путин поднял по учебной тревоге военных на юго-западе россии и в оккупированном Крыму, где, цитата, “сохраняются серьезные угрозы террористического характера”. Тем временем Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учений “Кавказ-2020”, украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения “Объединенные усилия-2020”

2. Очередная колонна металлолома оккупантов замечена возле Бельбека в Севастополе

3. Уже более четырех лет остается неизвестным местонахождение Эрвина Ибрагимова — члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар, похищенного оккупантами 24 мая 2016 года в Бахчисарае. Сегодня, 17 июля, ему исполнилось 35 лет.

4. Политзаключенного Теймура Абдуллаева оккупанты снова бросили в штрафной изолятор в колонии города Салават, Башкортостан — за неправильно застеленную постель

5. По стопам Гитлера: оккупанты после обыска задержали в Симеизе местного жителя, которого подозревают в участии в религиозной организации “Свидетели Иеговы”. Крымчанина обвиняют в “экстремизме”

6. Удар по скрепам: кизяка Сергея Акимова оккупанты вызвали в “полицию” из-за возложения цветов в День победы. Коллаборанта хотят обвинить в нарушении самоизоляции. В тот же день цветы возлагали Гоблин, Константинов и путин. Наверное, их вызовут следующими

7. Верховная Рада призвала международное сообщество осудить голосование в Крыму по Конституции россии. Кремлевская партия Медведчука “ОПЗЖ”, совсем не скрываясь и не прячась ни от кого, не дала за это ни одного голоса. Хотя, могли и “против” проголосовать. СБУ все равно спит седьмой год войны

8. Верховная Рада приняла постановление, которым сократила количество районов в Украине с 490 до 138. В АР Крым после деоккупации останется 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский. У Севастополя останется специальный статус — города центрального подчинения

9. Прокуратура АРК по обращению Представительства президента Украины в АР Крым начала уголовное производство по факту разжигания национальной вражды в публикации понаехавшего в Крым нациста Александра Горного. Речь идет о статье “В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары”, в которой нацист снова назвал крымских татар коллаборантами, а Сталина — их спасителем. После открытия уголовного дела нацист Горный, наложив кирпичей, в комментарии Крым.Реалии ​завил, что ему “все равно, что там открывают”, а также добавил, что это “не его статья и не его заголовок”. О как — режим “ихтамнет”. Подобных статей у Горного за 6 лет очень много набралось

10. С 22 по 23 июля, на сутки, оккупанты практически полностью отключат от воды захваченный Симферополь. “Будут идти некие ремонтные работы — ранее под ними просто скрывалось плановое отключение для экономии воды”, — констатировали пропагандоны

11. Посмотрите, что сегодня осталось от Симферопольского водохранилища, на обезвоженном дне которого теперь можно пасти домашний скот

12. Оккупанты с помощью беспилотников начали охоту на крымских фермеров, чтобы выявить “незаконное использование воды” для сельскохозяйственных нужд и без того на ладан дышащих в оккупации аграриев

13. Запуск железнодорожного сообщения по мосту-скрепе не решил, как обещали оккупанты, проблему высоких цен на бензин в Крыму. Всему виной — дорогие пломбы ГЛОНАСС на вагонах. Аренда пломбы сопоставима с ценой аренды самого вагона. Кроме того, перевозки опасных грузов должна сопровождать ведомственная охрана РЖД. В итоги все дополнительные сборы “поглощают потенциальную экономию при использовании прямого железнодорожного сообщения через мост. То есть эффективность строительства Крымского моста по сравнению со стоимостью проезда на пароме сведена к нулю”, — сообщают российские пропагандоны

14. Гоблин второй раз за три дня пообещал дешевый бензин. Первый раз понижение цен коллаборантом было анонсировано на 16 июля — когда должен был приехать путин. Но бензин не только не подешевел, но даже начал дорожать. Гоблин рвет волосы на ушах и снова грозно топает ногами

15. Парки Симферополя оккупанты обнесут заборами и будут закрывать на ночь — чтобы привести их к российским ГОСТам. Я снова удивляюсь, как мы могли выжить до оккупации, гуляя по не зазаборенным паркам в ночное время суток… Хорошо, что росиюшка нас спасла и обнесла заборами и запретами

16. В цей день, у розпал окупації, у 2014-му році рано вранці наші хлопці одночасно у Ялті та Сімферополі повернули українські прапори на адміністративні будівлі. У Ялті прапор розвивався біля 40 хвилин, у столиці — менше 20. Ми є! #CrimeaIsUkraine

P.S. Сообщением понаеха из Санкт-Петербурга завершу сегодняшний выпуск: “Ничего хорошего нет в Крыму! Сервис никакой, пляжи грязные, хаотичная застройка. Местные люди — жадные, ленивые, хамовитые. Цены на все высокие, сервисы такси не работают, банкоматов нет. ВСЕ ОДНОЗНАЧНО говорят — Крым изменился в худшую сторону. При Украине было намного дешевле и комфортнее отдыхать”. В общем, ничего нового мы не узнали: большинство россиян напрягает не сам факт совершения международного преступления — аннексии Крыма — а то, что им теперь менее комфортно и значительно дороже здесь отдыхать