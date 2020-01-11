1. Крым.Реалии продолжают серию публикаций в рамках проекта “Незабытые”, в котором рассказывают о крымчанах, ожидающих освобождения из СИЗО и тюрем в россии и аннексированном Крыму. В новом выпуске речь пойдет об обвинённых по т.н. “делу украинских диверсантов” и не только. В статье есть ссылки на все публикации проекта “Незабытые”

2. Фигурант красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” Эскендер Абдулганиев требует неотложной медицинской помощи. В течение длительного времени Абдулганиева беспокоила сильная зубная боль, в результате чего поднималась высокая температура тела. В медицинской части гестаповского учреждения удалили больной зуб, но рана так и не зажила и продолжает кровоточить. Кроме того, у политузника воспалилась киста копчика, которая вызвала сильную боль, но медицинская помощь так и не была предоставлена

3. Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский навестил в СИЗО в Ростове-на-Дону троих политзаключенных: Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова и Рустема Исмаилова. Кроме того, консул пытается получить разрешение на посещение братьев Абдуллаевых в СИЗО-2 Таганрога, чтобы успеть до их этапирования в российские колонии

4. В Главном управлении Национальной полиции АРК сообщили о задержании на админгранице Крыма с Херсонской областью “боевика незаконного формирования “самооборона Крыма” Ивана Антонова (1977 г.р., зарегистрированного в Севастополе). Предателю и активному пособнику оккупантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. И этот, вероятно, отправился за новым украинским загранпаспортом

5. Ботоксная крыса, незаконно находясь сегодня второй день в Крыму, заявила: “Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался”. Напомню, что проблема водоснабжения остро встала из-за российской оккупации, как и катастрофические проблемы с экологией. Но великое кремлевское брехло впаривает неокрепшим ватным умам, что “здесь вообще никто никогда (этим) не занимался”

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6. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате аннексии Крыма россией. Россияне скинутся, и не в последний раз

7. Очередное ЧП в Керченском проливе, захваченном российскими оккупантами. В Керчи сел на мель сухогруз. Мост-скрепа изменил течения и уровень воды в разных местах пролива, поэтому подобные ЧП стали случаться с завидным постоянством

8. Вчера вечером часть Симферопольского района накрыл полуторачасовой блэкаут. Оккупанты обвинили во всем кота, который якобы “залез в ячейку выключателя МВ-10 Л-6”. Снова в хлипкости энергохвостов у них животное виновато

9. Оккупанты заявили, что с марта месяца запустят “первый международный авиарейс по маршруту Симферополь-Ереван (Армения)”. Спустя несколько часов в Армении, как и ожидалось, заявили, что ничего об этом не знают. “Авиасообщение” с Арменией оказалось таким же пшиком, как и “паромное сообщение” с Турцией, о запуске которого оккупанты сами заявили и сами же быстро опровергали свои сообщения, при этом обвиняя Украину в распространении лживой информации о запуске паромов. Напомню, в декабре 2019 года казахская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила штраф Украине в размере 136 тысяч гривен только за один случайный полет над оккупированным Крымом

10. Гибридная декоммунизация: оккупанты в Евпатории снесли памятник Ленину. Вата откладывает кирпичи, а пропагандоны скулят: “Памятник вождю располагался в парке Ивана Франко и был достаточно известным, так как постамент представлял собой копию нереализованного Дворца Советов — грандиозного здания в Москве. На сегодня на этом месте лежит только груда камней”. Одна из наших крымчанок прокомментировала снос памятника весьма иронично: “Евпаторийские власти исполняют закон Украины о декоммунизации. Одобряю! В парке им. Франко не должно быть никакого членина. Там должен быть памятник Ивану Франко. А насчет "был достаточно известным" — ложь. Даже сами горожане плохо знают, где располагался этот памятник”

11. Ніч перед Різдвом. В окупованій Євпаторії путлєр’югенд придумав нову розвагу: замість колядок — патруль під дощем всю Різдвяну ніч. Нічне чергування відбувалося в автошколі рашистського “ДОСААФ”. Нам бы ночь простоять, да день продержаться (с)

P.S. “Севастополь. Военкомат. Облезлые, грязные стены. Мебель и двери ещё из глухого совка. Наглые бабищи и нервная толпа… А над всем этим плакаты: "Враг не дремлет!", "Не болтай!", "Не звони!", "Сообщай!". Они верят, что злое НАТО хочет выведать секрет, как из любой страны сделать ВОТ ЭТО ВОТ ВСЁ?!?”.

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