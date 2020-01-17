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17 січня • оновлено в 07:02
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Вот если бы Путин знал…

2.1т
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1. Троих политузников — Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева — оккупанты вывезли из симферопольского СИЗО в колонию российского Краснодара. Конечный пункт этапирования — Ростов-на-Дону, где 20 января 2020 года против арестованных в феврале 2019 года крымчан продолжатся судилища

2. “Свидетель” обвинения Николай Артыкбаев (ФСБшник, бывший СБУшник) пытался выкрутиться и предоставить недостоверную информацию, а судья с прокурором подсказывали ему, как правильно отвечать — так прошло 11 судилище в Ростове-на-Дону по “делу Хизб ут-Тахрир” в отношении политзаключённых из второй Бахчисарайской группы, шестеро из которой арестованы 11 октября 2017 года, а еще двое — 21 мая 2018 года.

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3. У политзаключённого второй бахчисарайской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Зекирьяева “лимфоузлы воспалились настолько сильно, что это заметно при визуальном осмотре”. Крымский татарин объявил голодовку из-за отсутствия медицинской помощи в СИЗО Ростова-на-Дону

4. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия большого десантного корабля (БДК) “Орск” в спецоперации по захвату Крыма, которую оккупанты назвали “референдумом” и “свободным волеизъявлением”.

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5. Оккупанты заявили, что весь Крым может быть переведен на подачу воды по графикам. Оккупанты признали, что ресурсов для снабжения всех и всегда нет, а засушливые лето и зима только ухудшают ситуацию. Эти же оккупанты уже не раз бодро рапортовали, что проблемы с водоснабжением в Крыму нет, а вода в Северо-Крымском канале нам не только не нужна, но и опасна)))

Новости Крымнаша. Вот если бы Путин знал…

6. “В Симферополе улицу назвали в честь убитого главаря ДНР Захарченко. Уважили за мародерство, убийства и разрушение Донбасса” — так прокомментировал действия оккупантов в Крыму вынужденный переселенец из Донецка, журналист Денис Казанский. Улица с именем ликвидированного россией террориста до деоккупации Крыма будет расположена в микрорайоне “Крымская роза”. Одну из улиц оккупанты также назвали именем умершего оккупанта Лужкова, бывшего мэра Москвы. Крымчане предлагают присвоить имя Моторолы фирме, которая в этом микрорайоне будет обслуживать лифты

Новости Крымнаша. Вот если бы Путин знал…

7. В крымских группах подключились к активному комментированию новости и переименовании улицы в честь боевика и террориста Захарченко, которого ликвидировала россия: “Людей даже не спросили”, “Нафиг называть улицу именем непонятно кого??? Что, мало достойных людей было? А это непонятно что!!!”, “С ума сходят”, “Скоро в городе своих коренных названий не останется, бред”, “Днище какое-то”, “Надеюсь, это шутка”, “Надейся. Политическому маразму нет предела. То ли еще будет”, “Интересно, скоро появятся улицы в честь (“криминальных авторитетов”) Башмаковых, Жени Хавича и т.п.?”, “Ну, это уже лол полный. Ждём Моторолу, Гиви и иже с ними”, “Срам”, “(Понаехавший пишет) Правильно, достойный человек”, “Чем?”, “(Понаехавший отвечает) Хотя бы тем, что охлов мочил”… Кто-то еще хочет “помириться” с такими?

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8. В Киеве в Национальном дворце искусств “Украина” анонсировали концерт певца-рашиста Александра Серова, который выступал в аннексированном россией Крыму в 2017 году. Концерт, который, я надеюсь, не состоится, запланирован на 23 марта 2020 года

9. Российский певец ртом Валерий Сюткин, который ранее хвалил путина за “блестяще, без крови и красиво” проведенную аннексию Крыма, планирует 27 апреля выступить с концертом в киевском дворце искусств “Украина”. После появления этой новости сегодня в СМИ, продажа билетов на концерт рашиста была остановлена

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10. Скрепные поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, в популярности которых заверяли оккупанты, перестали быть ежедневными. С завтрашнего дня они будут ходить через день. Теперь в Севастополе будет аж один поезд в два дня — вокзал “зажил”, как орала вата

11. Оккупанты задержали в Крыму 41-летнего наркоторговца, понаехавшего из Нижнего Новгорода. С запуском поездов из Московии таких теперь будет всё больше и больше — серые зоны, да еще и созданные россией, всегда притягивают весь сброд

12. Как и предполагал, забор на стадионе детской спортивной школы в Ялте оккупанты таки нарастили. “…и его костер (зачеркнуто) забор взовьётся до небес…”

Новости Крымнаша. Вот если бы Путин знал…

13. Зубков, помогавший россии захватывать Крым, снова слезно обратился к путину: “Крымчан чморят и гнобят в российском Крыму, заставляют сворачивать бизнес и уезжать из Крыма. Не думайте, что я такой один, таких предпринимателей сотни и тысячи”. Кроме того, предатель и пособник оккупантов написал путину, что Крым не принадлежит ни путину, ни крымчанам, а “клану Аксенова”, которого предложил забрать “к себе в Москву, в Кремль”. Это все из серии “плохие бояре и хороший царь”

P.S. Если такие люди как Зубков, обращаясь к путину, пытаются игрой на публику хоть как-то обезопасить себя от преследований и отжима бизнеса (вдруг царь снизойдёт и даст команду Гоблину прекратить щемить бизнес), то есть ватники, которые совершенно искренне верят в святость луноликого. Недавно был в гостях на одном мероприятии. Хозяйка квартиры причитала и жаловалась на свою жизнь и жизнь в Крыму в целом. Я не знал ее политических убеждений и, честно говоря, на тот момент не собирался их выяснять, но во второй комнате, над ее рабочим столом я увидел огромный портрет путина, висящий на стене. Не сдерживая своего, мягко говоря, недоумения, я спросил, как она может поддерживать путина, если благодаря ему она и весь Крым сейчас находятся в таком удручающем положении? На что она с непоколебимой верой в свои слова ответила: “Вот если бы путин знал…”. Что тут еще можно добавить? Вспоминаются времена советского союза, когда такая же упоротая вата строчила письма Сталину со словами “произошла чудовищная ошибка”.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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это уёбище выплеснуло ежедневную пайку дерьмя для рагулей
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