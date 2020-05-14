1. Прокуратура АРК использует интервью Гордона с преступницей Поклонской в уголовном производстве против нее. Об этом сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка: “Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка”

2. Верховья Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму полностью пересохли. Если в 2019 году такая картина наблюдалась в начале осени, то в этом году — уже в мае

3. В Армянске воды либо нет, либо она ржавая: “Ну когда это уже закончится?! За что платим такие деньги?! День через день льёт ржавая вода!!!”, “У меня вообще воды нет уже 2-ой день”, “Вода не ржавая, вода с землёй. Скоро вьюны выползать будут”, “На ночь вырубают, а потом качают дерьмо по трубам. Вода, в самом деле, ржавая”, “Иванищева, 15, вода ржавая сейчас”, “С 10 утра нет воды”, “Они надеются, что потечёт Pepsi”, “Весь день рыжая вода”. Поступил и такой комментарий знатока из россии: “В нашей шараге под названием “россия” очень много проблем, и ваша ржавая вода занимает последнее место в это списке!!! Радуйтесь и ликуйте, что хоть такая есть. В Африке дети умирают от жажды — цените, что имеете! От того, что вы здесь написали, вода чище не станет! Она станет кристально чистая, когда все разом забьют х.й на ЖКХ и перестанут платить! Вот тогда зашевелятся! Это касается всего! Мы народ такой. На нас х.й государство забило, причём самый огромный на свете! А мы здесь пишем друг другу!!! Все на измене, пока лысый не поймёт, что 3000 руб в месяц на ребёнка — это пыль, или на 12000 прожиточного минимума — нереально жить! Не будет нам счастливой жизни! А одумается это плешивое создание вряд ли! Так что пейте, что течёт, я вас услышал, соболезную!” h

4. Оккупанты продолжают варварское уничтожение Крыма: “В районе села Дружное Симферопольского района варварски вывозятся крымские ресурсы. На протяжении более полугода вывозится плодородный слой почвы. В апреле ситуация приобрела критические масштабы, т.к. почва стала незаконно вывозиться с чужих паев, где была размежевана территория и велась подготовка земли к сельхоз работам. На просьбу остановить работу правонарушители ведут себя дерзко, со словами: У нас тут все схвачено… На сегодняшний день работы продолжаются и затронуты уже глубокие слои почвы. На поверхность вступили подземные воды. Их устье перекрыто. Чистая родниковая вода стоит на поверхности”

5. Жители Едыкуйского (Ленинского) района в восточном Крыму вновь жалуются на запах мазута и сероводорода с Семиколодезянской нефтебазы. “В ходе проверки экологами установлены факты превышения валового годового выброса по оксиду азота в 5,35 раз, по оксиду углерода — в 8,76 раз, по бензапирену — в 2,5 раза”. Оккупанты призвали жителей терпеть и дышать ядами ради строительства “Тавриды”, которую в Крыму назвали “трассой смерти”

6. Оккупанты в Крыму ликвидировали сегодня еще два природных заповедника — Опукский и Казантипский. При этом оккупанты создали “Федеральное государственное бюджетное учреждение “Заповедный Крым”. Так оккупантам будет проще распиливать заповедные земли

7. С 12 мая на КПВВ “Чонгар” на админгранице Крыма с Херсонской областью возобновил работу Центр предоставления административных услуг для жителей аннексированного полуострова, которых из Крыма пока не выпускают оккупанты и не впускают украинские пограничники

8. В 2020 году абитуриенты с временно оккупированных россией территорий АР Крым и Донбасса могут поступить по упрощенной процедуре в 91 высшее учебное заведение Украины.

9. В оккупированном россией Крыму выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом, 22 из которых — в Сакской больнице. В Севастополе — один новый случай. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 369 человек, в том числе 130 в Севастополе. Шесть человек скончались

10. Кизяки с нагайками продолжают рейды по улицам оккупированных крымских городов

11. Жители Джанкоя жаловались на свою жизнь. И тут прибежала в комментарии рашистка, которая проживает в Перми, чтобы рассказать жителям Джанкоя, когда они, по ее больному воображению, в Крыму лучше жили: “Забыли, как под хохлами жили!!!!! Войны нет, еще что-то жалуются, неблагодарные. Если бы не россия и не путин, сидели бы в своем Джанкое в полной жопе. Оборзели просто!!!! Придите в себя, при хохлах не платили толком зарплату, сидели без света, все заводы разрушены, ни моста, ничего не было, безработица. Сейчас все надо путину поднимать!!!!! Всё начало потихоньку двигаться к лучшему, больницы строят, дороги в Крыму, садики, вы просто наглые и неблагодарные. Таким, как вы, всегда мало будет, это факт!!!!!”. Рашистке ответили: “Как раз-таки "жопой мира" Джанкой стал после вступления в рф”, “Мне при хохлах платили зарплату и не отключали свет”, “Вы больны? За 29 лет при Украине не было и намека на войну. Поменьше зомбоящик смотрите!”, “В Пермь, в Пермь… и чем быстрее, тем лучше”, “Да такого бардака вообще никогда не было. Даже в девяностых — и то порядка было больше”

12. Рабство прописано у рузке в генах: в любой конфликтной ситуации они отчаянно стремятся пожаловаться барину, сталину, путину, малахову… Существо психически ущербно изначально, медицина бессильна в данном случае

P.S. Когда читаешь сообщения рашистов, которые рассказывают нам, как мы жили до оккупации и как зажили сейчас, а после несогласия с их видением ситуации получаешь проклены в свой адрес с употреблением “в” и “на”, то понимаешь, что вот такие (а их большинство) и есть коллективный путин. Луноликий, которого россияне возвели на пьедестал, воплотил в жизнь все самые мерзкие хотелки рабского народонаселения. И даже если ради “величия” им придется еще туже затянуть пояса, они будут затягивать. По крайней мере пока…