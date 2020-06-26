1. Новости жизни без бандер: оккупанты задержали трех понаехавших чеченцев, которые похитили жителя Ялты: “Сообщники прибыли к его дому, расположенному в Алупке, насильно усадили в машину и вывезли в глухой лесной массив недалеко от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение 1 миллион рублей. Потерпевшему удалось сбежать”

2. В Крыму проходит акция “Байракъ арекети” (“Движение флага”), приуроченная к празднованию Дня крымскотатарского флага. В честь этого активисты решили посетить ветеранов крымскотатарского национального движения в разных районах полуострова. Машины активистов несколько раз останавливали оккупанты, но в этот раз задерживать никого не стали. В рамках акции активисты были одеты в футболки с изображением экс-депутата Бахчисарайского горсовета, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова, которого оккупанты похитили 24 мая 2016 года

3. Прокуратура АР Крым наложила аресты на 18 судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. В ведомстве отметили, что это квалифицируется как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства

4. Оккупанты на военной технике, которую задействовали на победобесии в Севастополе, спровоцировали очередное ДТП

5. Севастополь. Рашисты продолжают гонять боевые вертолеты низко над головами купающихся на пляже в Учкуевке

6. Буйство вояк или росгвардии продолжается. Вертолёт кругами летает над Симферополем уже 3-ий день. Видимо, много топлива завезли этим психам.

7. Окупований Сімферополь, “міжнародний” аеропорт. Заради побідошаленства загарбники встановили пост ППО з зеніткою та кулеметом часів “великої вітчизняної війни”. Аеропорт носить ім’я Амет-Хана Султана, але рашисти побудували новий термінал і перейменували його на честь “Айвазовського”. Тим часом путинятам вчора довелося влаштувати свій окремий маленький парад, тому що до основного їх не пустили

8. Феодосия. Новости ликвидации бизнеса: оккупанты в честь обнуляции путина и победы над коронавирусом подняли арендную плату предпринимателям в десятки раз! При этом сами предприниматели об этом не знали, просто начали получать претензии с задолженностью. Теперь просят оккупантов разрешить им помитинговать по этому поводу 6 июля

9. Сакральный Херсонес погряз по уши в родной говени: “На Херсонесе творится что-то неладное. Позавчера на меня накинулся охранник за то, что я, занимаясь спортом, прошел возле забора! С воплями и претензиями, откуда я там взялся? Уже 15 лет там совершаю утреннюю пробежку, и никогда никому там не мешал. Зато мусорные кучи из пустых бутылок, битого стекла, одноразовых стаканов там никому не мешают. Более того, с каким удовольствием там на входе охрана шарит по сумкам, барсеткам и портмоне. Аж жмурятся от радости. Сегодня спросил там одного охранника, откуда они там взялись? Один мне с гордостью ответил, что он из Марий Эл. До какой степени все так ухудшилось в заповеднике, что они даже охрану из Марий Эл привезли? В 2010 году мы специально там открыли вход для севастопольцев только по предъявлению паспорта. Никто не отменял вековую (!) традицию купания на пляжах Херсонеса. Почему при смене руководителя заповедника всегда начинается какое-то самодурство, связанное то с посещением местных на пляжи заповедника, то со входом на территорию в вечернее время? Не пора ли уже решить этот вопрос раз и навсегда в пользу севастопольцев?”, “Верните море севастопольцам”

10. Сапун-гору в Севастополе оккупанты огородили забором и график посещения дидов повесили. Гардемаринов разрывает в хлам: “Скоро все будем за заборами”, “В намордниках и на цепи”, “Сплошной БДСМ”, “(Особо упоротая ватница пишет) Жители нашего города молчат и проглатывают этот беспредел. Все делается с целью уничтожения всего и подавления населения. Это делает Развожаев (едрос), ибо он подпиндосник. Делает всё, лишь бы услужить Западу. Все идиотские "карантинные меры", принятые нашим губером, показали его безграмотность, безответственность и саботаж требований правительства рф и президента, поскольку Запад активно настраивает все едросовское чиновничье отребье против путина. Интересы страны для них ничто”, “Что за бред происходит? Чтобы положить цветы в память погибшим воинам, где 75 лет можно было в любое время, должны получить разрешение — открытие ЗАБОРА. И у кого? Что за бред? Тюрьма на вокзалах, на море, скверах, парках. Что дальше?”

11. Жратва гавани — НЕ ЕДА. Люди такое есть не могут, даже ватники возмущаются: “До каких пор крымчан будут травить? Фирма Агрокомплекс совсем обнаглела! Продукты вообще не годятся! Ни молоко, ни куры, ни консервы. Хороший рынок сбыта нашел Краснодар! Весь юг россии подмяли под себя своими помоями! Руководство Крыма, просьба принять меры в отношении этого пищевого беспредела!”, “Причем рядом находящихся фермеров уничтожила именно эта фирма. Люди рассказывали, приезжие из тех краев”, “Надо что-то делать, так оставлять нельзя! Должен подниматься весь КРЫМ! У нас есть Джанкой, Саки, Алуштинский молокозавод, да много что есть. Их помои нам не нужны!”

12. В оккупированном россией Крыму выявили 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 853 человек, в том числе 215 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 28 человек, в том числе 3 — в Севастополе

13. Харьковская ватница делится впечатлениями о евпаторийском обсерваторе. Интересен сам момент оформления на крымском (оккупационном) КПП, где процедуры сведены до абсурда, в разы повышая риск заражения, даже если человек был до этого здоров… В обсерваторе можно передать еды с воли по веревке, можно украсть чужую воду, могут украсть твою. Можно в коридоре подхватить коронавирус от других “заключенных” на 2 недели

P.S. Зеленский вчера направил в Верховную Раду законопроект об отмене Внешнего независимого оценивания (ВНО) для абитуриентов из аннексированного россией Крыма и оккупированных россией частей Луганской и Донецкой областей. Правозащитники, разъяснили, почему дети с оккупированных территорий могут и должны поступать в вузы на свободной территории Украины по упрощенной процедуре. Я от себя лишь напомню, что война россии против Украины идет не только и не столько за территории, сколько за умы