1. Оккупированный россией Армянск. Ихтамнеты продолжают нападать и жестоко избивать жителей города при попустительстве полицаев. Градус взаимной ненависти растет: “Проходя по одной из улиц нашего НЕКОГДА уютного городка, к нам подлетели двое молодых людей кавказской внешности в военной форме, один из которых с дерзкой интонацией спросил моего друга: "ТЫ ШО ТАК СМОТРИШ ЭЭЭЭЭ?! ОБОЗНАЛСЯ???!! ТОГДА ПАЩОЛ НА*УЙ ОТСЮДААА". На проезжей части рядом с нами начали со свистом останавливаться гражданские автомобили, из которых вышло БОЛЬШОЕ количество людей (больше 15) в военной форме со знаками отличия военнослужащих рф. Все были кавказской внешности с отчетливым чеченским и дагестанским акцентами. И с криком "КТО НАС НАЗВАЛ ПЕТУШКАМИ?!" напали на меня и моих друзей. Приехавшая полиция, поздоровавшись за руки с военными, начала опрашивать нас о произошедшем инциденте в их присутствии. Прибыл зелёный КамАЗ с черными номерами. Нападавшие никуда и не собирались уходить, несмотря на то, что все они были в нетрезвом состоянии и приехали на личных автомобилях. (Военные) подошли к нему (полицаю) с вопросом: "Ты понял, как делать?". На что опер ответил: "Да, я сейчас этих четверых отвезу на освидетельствование, а одного еще и нахлопаю в стакане!". Мы в отчаянии, т.к. больше не знаем, откуда ждать помощи. Виновные до сих пор на свободе и по-прежнему занимают должности. Т.к. городок приграничный, это не первая подобная история в нашем городе с участием военных, но предыдущие замалчивались. Я замалчивать ничего не намерен, т.к. реально теперь опасаюсь за свою жизнь и здоровье”. Под этой историей местные жители оставили более 500 гневных комментариев в адрес оккупантов: “Эти зеленые человечки уже всех задолбали. Особенно черножопая сволота. Забыли, как их мочили, как тварей. Лучше всех бы перебили. Чмырье одно в россии, а не армия”...

2. Жителей Симферополя оккупанты вчера вечером напугали взрывами и стрельбой: “Что за взрывы слышны в центре?”. Ответы: “В части в Перевальном стрельбы, просто ветер доносит звук”, “Туризм развивают”, “Это стрельбы в Перевальном, у меня там папа работает”, “Я испугалась, на всякий случай "Отче наш" прочла!”, “Война”, “В Перевальном на ужин каша гороховая была”. Не спалось и жителям Лозового: “Что за громкие взрывы в Лозовом?”. Ответы: “Бомбят”, “Бендеры наступают”, “Это стрельбы в Перевальном”, “Учения начались. Ещё недели две так”.

3. Сегодня утром мощный взрыв и ударная волна сотрясли большую часть Симферополя и окрестности, а также Белогорский район. Естественно, оккупанты ничего не стали объяснять испуганным заложникам: “Чё там е*нуло (взорвалось)? Волна до Загороднего дошла. Анон”. Ответы: “Военный самолёт, скорее всего. Уже такое было”, “Низко самолет или вертолет пролетал. Штукатурка у двери посыпалась аж”, “Так говорили, что тогда ракеты были”. Только одни пропагандоны написали о случившемся: “В столице Крыма около получаса назад (10 утра) прозвучал сильный взрыв, природа которого непонятна. Жители Симферополя сообщают в соцсетях, что сам взрыв (или хлопок) был слышен в разных районах города и вокруг него. В том числе в Белогорском районе. По словам некоторых, в этот момент в небе над городом пролетал боевой самолет, который и мог быть источником звука (в Крыму сейчас идут очередные военные учения). Напомним, что в прошлом году в городе уже был подобный случай — военные не стали признаваться в его происхождении и появилось много теорий появления”.

4. Симферополь. Около 10 утра прогремел взрыв. Слышно было в Каменке, на Куйбышевском рынке, на Воровского, а это ого-го какое расстояние. Очень сильная ударная волна! Задребезжали как окна, так и металлические ворота во дворе. Что это было? Напоминание, что живем на военной базе? Что у нас не стреляют? Все действия оккупантов подтверждают обратное — стреляют, и постоянно! А сейчас слышен вой сирен. Давно кончилась мирная жизнь, а до кого-то это ещё не дошло…

5. Рашисты понаехали в Севастополь и скулят, что вокруг огромное количество военной техники: “Переехали к вам недавно. Море было спокойным, как вдруг пару дней назад в нем засветилось много больших кораблей. Видимо, не гражданских. А над пляжем, на который ездим купаться, то и дело пролетают военные вертолеты. Низко. Это нормально у вас тут или что-то происходит?”. Отвечает упоротая вата: “Всегда удивляют приезжие, особенно которые переехали на ПМЖ, которые говорят удивленно и испуганно про корабли, самолеты и вертолеты над городом. Вы, господа, перед тем как переезжать, что-то изучили о городе? Это военный город! Тут всегда самолеты, вертолеты, стрельбы, танки и ракетные комплексы по улицам ездят. Welcome”.

6. Илья Большедворов, понаехавший в оккупированный Крым из Братска, приглашает на митинг в Симферополе тех, “кто надеялся жить в нормальной стране, но понимает, что при существующей перекрашенной крымской власти это невозможно”. Если с крымчанами все понятно, то вот мечтам Большедворова сбыться не суждено — нет у него украинского гражданства, а потому почешет рашист назад в свой Братск, если успеет сбежать. Митинг собирают сегодня. Организаторы — Большедворов и кизяк Акимов.

7. Подключилась во всем винить “перекрасившихся чинуш” и понаехавшая из Москвы пропагандонша Марина Ахмедова. Говорит, что упадок в Крыму из-за местных чиновников, а не из-за россии. В общем, виновные найдены.

8. Скорую помощь в Алупке закрывают! Дмитрий Лебедев — невероятно буйная вата. Супер активно борется за сохранение хоть какого-то “проклятого наследия Украины”. Прям костьми ложится, путину видеописьма пишет: “Это ужасно. За что наши деды и бабульки отдали свои жизни и силы, строя государство? Что такое происходит? Власти с ума, что ли, сошли? Мы бьемся за увеличение машин и зарплат медработникам всем городом, а они расформировывают скорую помощь. Осталось расстрелять всех нас. ГЕНОЦИД НАРОДА ПО ПОЛНОЙ”.

9. Миграции свинопсиных туристов по Крыму: “Сегодня проехал вдоль берега моря от тарелки и до Солнышка. Очень огорчен увиденным. Всюду мусор, пакеты с мусором, брошенные кострища с мусором после шашлычных застолий. Машинами пытаются прямо в море заехать. 90% засранцев -приезжие. На замечания, чтобы убирали за собой, отвечают в основном агрессивно. В Евпатории почище, но больше всего мусора начинается за Фотоном и до Молочного”.

10. В Керчи энергохвост дрожит: “Ворошилова, где свет? Вы решили выходной нам испортить? Анон”.

11. Вода в оккупации — дефицит. “Кто знает, почему с раннего утра нет воды и как долго ее не будет?”, — интересуются жители Армянска. Жажда одолевает и жителей Яны-Капу (Красноперекопска): “Что с водой на 2 микрорайоне, дом 18??? Напор очень маленький. Не включаются колонки и котлы!!! Что опять стряслось?”, “Ой. В этом городе, я смотрю, вода — основная проблема! Если и есть, то грязная и вонючая”.

12. Алушта. Изобильное. Понаехавшая из Челябинска точно знает, почему воду начали давать по графику сутки через сутки. По мнению рашистки, воду разбрызгали на огороды агенты хунты. На что местные ответили, что “капотажи, из которых подается вода, практически пусты”.

P.S. “Мы в отчаянии. Реально теперь опасаюсь за свою жизнь и здоровье”, “Эти зеленые человечки уже всех задолбали. Чмырье одно в россии, а не армия”, — скулят предатели, которые в 2014 году радостно встречали это самое чмырье, которое, позорно сорвав нашивки, захватило мой дом! Я понимаю, что под раздачу оккупантов может попасть любой житель Крыма. Но, в отличие от предателей, я имел представление о том, что такое россия и какие в ней порядки. Да и нет у оккупантов никаких причин уважать тех, кто предал свою страну. Странно, что для ваты все это стало неожиданностью.