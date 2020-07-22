1. Вчера вечером в возрасте 66 лет покинул этот мир Заидин Бектемиров, отец Вадима Бектемирова, которого оккупанты задержали 7 июля 2020 года, а на следующий день арестовали по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Отец не смог пережить арест сына и ложь. Его убила россия!

2. “ОСТАВЬТЕ КРЫМ В ПОКОЕ СО СВОЕЙ СТРЕЛЬБОЙ! ОСТАВЬТЕ Опук и Донузлав! Это уникальные места со своей флорой и фауной, которые за границей ценили бы как зеницу ока! А мародеры пришли уничтожать наш УНИКАЛЬНЫЙ край!!! Идите куда подальше со своими учениями!” — так крымчане комментируют это заявление оккупантов: “В период с 20 июля по 27 июля 2020 будут проводиться учения с боевой стрельбой. Задействована полностью территория плато "Долгоруковская Яйла". Зоны возможного падения снаряда при рикошете — "Зуйского лесничества", "Букового кордона" ГКУ "С-Западное объединенное лесничество"…”

3. Российские оккупанты в рамках очередных военно-террористических учений продолжают обстреливать Крым

4. “Разлетались, а надо чтобы — нет” — наши крымчане в соцсетях выкладывают фотографии авиации агрессора

5. Гоблин попросил Москву решить проблему водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель Крыма. Кроме того, коллаборант с оккупантами “затронули проблему недостаточности банковских институтов, дефицита водных ресурсов и санкционных ограничений для крымских производителей”

6. Российские военные продолжают прокладывать трубопровод для переброски воды из обезвоженного Тайганского водохранилища в систему водоснабжения Симферополя. А крымчане тем временем продолжают комментировать это шоу: “Я когда на эти трубы смотрю, у меня ассоциативный ряд складывается. На ютуб есть канал, где туземцы бассейны строят палкой и водоводы бамбуковые строят. Это приблизительно так же, как на фото в статье выглядит. Сколько тысяч кубов в сутки должны по этому водоводу перекачать?”, “Сказали же — 50 тыс. кубов. Чисто символически”, “Большего идиотизма я еще не видел. Трубы в чистом поле, без защиты, без ограждения, провисают над колеей проселка, перегораживая эту проселочную дорожку. Есть у кого-то сомнения насчет того, что очень скоро от этой "линии" останутся рожки да ножки?”, “Несколько труб проложили прямо поперек дороги. Не углубили. И сверху земли насыпали. Вообще весело”, “По ней прокачали бабло нехило”, “Местным хоть будет что разбирать в наступившие тяжелые времена”, “Похоже, какую-то свежую военчасть лепят, к ней и тянут свои трубочки. Враньё на вранье”, “То ли слёзы, то ли смех”, “Как видно: дело — труба”, “Теперь и Тайганское водохранилище осушат. Дальше что?”, “Конечно, проще высосать воду из Белогорска и Бахчисарая!!! А что дальше?!?!?!?!?!?!?! На сколько хватит??? А людям в тех районах не нужна вода?!”, “Да-да. Вода будет течь из места, где нет воды, в место, где нет воды”, “Так прикрывают свои слащавые зады от народных бунтов в столице Крыма по поводу отсутствия воды! И этими трубами они лишь оттянут начало этих бунтов!”

7. Паблик Евпатории про сезон: “Сезона нет, как бы ни кричали, что курортники есть, но их капля в море”, “Надо радоваться тому, что есть. Жалуется курортник — все серенько и облуплено, развалины, бездорожье”, “Так это и не курортникам видно. Все угробили за 6 лет. Таких загаженных пляжей никогда не было. Просто ужас какой-то. А дороги во что превратились. Только слышен шум распила, а на остальное наплевать”

8. “Еще одно правило пересечения административной границы добивает крымчан. Оно касается однократного проезда. Видимо, так россияне препятствуют учебе в вузах материковой Украины выпускников крымских школ. Но запрет касается и тех, кто лечится на территории материковой Украины, имеет престарелых родственников. Игорь Петрович на распутье: в Полтавской области у него старенькая и тяжело болеющая мама, и он, грех сказать, не знает, что лучше, поехать попрощаться с ней еще живой или отложить поездку до ее кончины, чтобы приехать на похороны. В сложном положении оказалась жительница Днепра Олеся. У нее в Керчи осталась ее единственная кровная родственница, 88-летняя бабушка. Два месяца назад умерла мама, на похороны которой ее пропустили с большими трудностями всего на три дня. Приехать к бабушке ей разрешат только в том случае, если та нуждается в уходе и опеке. Значит, старушка должна пройти полное медицинское обследование, получить врачебное заключение и передать внучке этот документ”. Прочтите, как оккупанты разрывают связи между захваченным полуостровом и материком, прикрываясь пандемией. А русня тем временем спокойно прет в Крым, заражая все большее число заложников

9. Уверен, что коронавирусная статистика очень сильно врет: пенсионный фонд в Ялте оккупанты снова перевели на “карантинный” режим работы. Внутрь никого не пускают. Люди в очереди возмущаются, мол, на пляжах людей полно, а местные должны страдать. Осень обещает быть веселой после завезенной рашистами заразы и переживаний оккупантов о наносезоне, который нельзя сорвать больше сорванного

10. Окупований Севастополь. Місцевий путлєр’югенд провів тижневі військові збори “Партизан-2020”. Малюки-штурмовики вчилися виживати, орієнтуватися, переправлятися, встановлювати пастки, міни, діяти в екстремальних ситуаціях. Життя дитини в рейху дуже цікаве та насичене

11. Ничего особенного, просто инновационный 3D асфальт по новым российским ГОСТам в центре Севастополя после оконченного в апреле многомиллиардного ремонта. Да-да, это НОВЫЙ асфальт

12. Начала рассыпаться и нанореконструированная набережная Салгира в Симферополе

13. В Саках неизвестные украли бетонный тротуар прям посреди дня. “Обращаюсь к водителю данного транспортного средства. ПЛИТКУ НАДО ВЕРНУТЬ И УЛОЖИТЬ НА МЕСТО!” — грозно написал оккупационный “глава” города Александр Овдиенко и опубликовал фото воров. Не помню, чтобы подобное до оккупации происходило

P.S. Еще одним сообщением из темы о воде завершу сегодняшний выпуск: “Солончаки наступают. Бурить глубже бесконечно невозможно, в Судаке уже качают песок. Воды нет. Воду пить будем хрен пойми из чего, а патриоты — наверняка, из телевизора. Вывод напрашивается хреновый, исходя из духа принимаемых руководством рф решений: вероятность очередного военного конфликта очень высока”.