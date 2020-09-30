1. В этот день, 29 сентября 2003 года, россия начала строительство дамбы в Керченском проливе с целью присоединения украинского острова Тузла к россии. До полномасштабного военного вторжения в нашу страну и оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей оставалось меньше 11 лет

2. В ноябре 2017 года на форуме “друзей оккупации Крыма” в Ливадии присутствовали двое депутатов парламента Сербии. Один из них — Александр Шешель — сын Воислава Шешеля, военного преступника, осужденного на 11 лет международным трибуналом за этнические чистки. Сегодня убийца уже на свободе, чему несказанно рада россия, подбирающая подобный треш по всему миру, чтобы они за ее бабки торговали своими рожами и кричали “Крым — россия”.

3. Чеченцы — стаями! В Симферополе понаехи снова нападают на прохожих: “Нам прислали очередное видео, на котором, предположительно, дети гор, в очередной раз кого-то избивают. И в очередной раз им все сошло с рук”

4. Прокуратура АРК сообщила о подозрении еще двум участникам т.н. “самообороны Севастополя”. Предателям Удре и Жукову грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

5. Стало известно имя судьи-предательницы, которая перешла на сторону оккупантов и против которой прокуратура АРК направила материалы в суд по статье о госизмене. Речь идет об Алле Пономаренко, которой грозит от 12 до 15 лет

6. Оккупанты сообщили, что Керченская паромная переправа прекратила свое существование. Кроме того, остановил работу Керченский морской порт. Виной всему построенный для военной логистики мост-скрепа. Обещанного оккупантами снижения цен так и не произошло, а вот работу потеряли многие. На переправе и в порту до вчерашнего дня оставалось работать 300 человек. 700 человек были уволены ранее. Потеряли работу и сотни человек, работа которых прямо или косвенно была завязана на порт

7. После аннексии Крыма россией легально въехать на полуостров можно только с материковой Украины. Другие способы трактуются как незаконное пересечение госграницы. Журналисты Крым.Реалии проследили, кто из известных рашистов оказался в “запретном списке” по этой причине.

8. Питающее Севастополь Чернореченское водохранилище приближается к состоянию “лужица” — хотя до состояния Симферопольского пока не дошло

9. Оккупанты в Севастополе готовят план экономии воды и решили отключить фонтаны. План, как мы уже знаем по Симферополю, будет заключаться в графиках подачи воды, а в некоторых случаях — полное ее отсутствие

10. В Изобильненском водохранилище, снабжающем водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды. Укрепленная бетонными плитами земляная плотина, высота которой 70 метров, оголилась почти полностью. “Мы переехали в Крым в 1974 году, я за все время не помню, чтобы было так мало воды в водохранилище”, — рассказала жительница Изобильного

11. Реки, речушки, ставки, озерца, колодцы исчезают не от неслыханной засухи, а от выкачивания подземных вод, от варварского водопользования говени: “Посетила недавно озеро в селе Насыпное. Озеро, мало того что усохло, еще и заросло. Рыба лежит в озере и дохнет. Скоро, наверно, будет болото”, “Многие озерца и речушки уже безвозвратно исчезли после 14 года. Не секрет, крыса-плешь одна виновата”, “Выкачивание воды из подземных слоёв уже сказывается. Нельзя этого делать в таких масштабах”, “Короче, если Украина заберет себе обратно Крым, он будет уже выжженной пустыней. Зачем ей такой Крым?”

12. “Как понаехавшие уедут обратно — и воздуха будет больше, и воды всем хватит!”, — пишут жители Симферополя и публикуют фотографии пробок, в которых стоит не только оккупированная столица АРК, но и весь Крым. Особо упоротые ватные идиоты любят рассказывать, что это крымчане теперь по 3 машины на семью имеют — поэтому и пробки такие

13. Многие жители Симферополя и Симферопольского района не видят воду по несколько дней и выплескивают свой гнев в соцсетях. Некоторым повезло еще меньше — воды, к примеру, в Давидовке нет уже 15 дней. Упоротая ватница недовольна

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 87 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 3 смерти). В Севастополе — 21. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5464 человек, в том числе 990 в Севастополе. Умерло 105 человек, в том числе 27 — в Севастополе

15. Понаехавший до оккупации в Крым рашист Илья Большедворов рассказал нам, как ЕГО РОДНАЯ ГОВЕНЬ убивает людей: “Труп человека, который умер от воспаления легких, которому отказывали в госпитализации в связи с отсутствием мест, врачи выдали в герметичном мешке. Хоронили в масках и перчатках, но диагноз — отек легких, никакого ковид. В день похорон только на этом небольшом кладбище таким же способом хоронили 12 человек. Вот так в Крыму борются со статистикой смертности. Мертвая тишина спасает чиновников от отставки и губит жизни людей, которые с их разрешения ходят по джаз-пати, не подозревая об опасности”

16. Севастопольская вата предлагает “включить Хабаровск”. До Майдана еще не доросли: “Пока мы будем жевать сопли, а не включим Хабаровск, так и будет… Отжат Херсонес, отжат Батилиман, отжат лагерь им. Комарова, отжимают "Чайку", отжат Айя, отжата "Таврида", отжат м. Сарыч…, отжаты… можно много перечислять, и пока мы не включим Хабаровск, нас будут иметь-вертеть эти выпердыши пропутиноматвиенскомедведевские”

17. Уже как-то так обыденно и без паники — доллар в россии 79,80.

P.S. “Скоро в Крыму слово “ВОДА” приравняют к экстремизму. А на день рождение дети будут заказывать не Лего, а вдоволь воды напиться и экскурсию в музей пресной воды”, — иронично написал наш крымчанин.