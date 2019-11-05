1. В оккупированном Крыму среди крымских татар проводят так называемый “социологический опрос”, во время которого под аудиозапись пытаются узнать настроения людей касательно ситуации в Крыму и просят ответить, общается ли респондент с журналисткой Лилей Буджуровой, членами Меджлиса, проживающими на материковой части Украины, и читает ли он сайт “Крым.Реалии”.

Не принимайте участие в подобных опросах, цель которых — выявление “неблагонадежных” для последующих репрессий

Новини Наследник Путин

2. Украинцы, которые регулярно посещают временно аннексированную территорию Крыма, ФСБ заставляет давать согласие на конфиденциальное сотрудничество, вновь сообщает пресс-служба СБУ: “Основная задача, которую ставит российская спецслужба, — сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом”. В СБУ указывают, что методами работы спецслужб оккупантов в отношении украинцев является создание “компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление”. Контрразведка также установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела оккупантов “ПУ ФСБ рф в Республике Крым” Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, рф

3. Прокуратура АРК открыла более 50 уголовных дел из-за нарушений прав гражданских и профессиональных журналистов в оккупированном Крыму

4. Посмотрите, как из-за оккупации Крыма россией разрушается обезвоженный Северо-Крымский канал на территории полуострова

5. В районе Хошкельды г. Симферополя оккупанты с песнями и плясками открыли… детскую площадку. На “праздник” приперся коллаборант и предатель крымскотатарского народа Руслан Бальбек, который открытие детской площадки записал себе и россиюшке в плюсы, хотя для строительства нагнули местных предпринимателей

6. “День народного единства”, который сегодня отмечают оккупанты, в Крыму не задался: “Пойду поплачу от счастья!”, “Чему радоваться?”, “Праздник есть, а единства нет. Алчно звучит на сегодняшний день (слово) праздник, ибо один крысеныш все единство растоптал”, “Крысеныш все единство растоптал. Только зомбаки вопят: да мы в россии, да хоть камни на голову, всё пох. А Вован им сладко звездит про справедливость, про пенсии, про вставание с колен. Каждый народ достоин своего правителя. У россии с этим режимом нет будущего. Это будущее российский народ просрал в 2000 году, а в 2014 году подтвердил, что просрал его полностью! С праздником, рабы и холопы!”, “Чего вы не гуляете эти три дня? Чего в городе, как 1 января, глухо?))”, “Зато 3 дня выходных, а остальное ПОХ”, “Самый лицемерный праздник”, “Ебнуц@, аж 60 лайков. Понаехи, видать, тоже не в восторге”, “В среднем мы едим голубцы (с)”, “(Рашист из запоребрика пишет) КРИТИкаНЫ, которые критикуют власть, вам, наверное, в 90-ые без путина и олигархов лучше жилось, да? Или в любимых вами Штатах и в/на 404 лучше живется? Шо там за гнида сегодня в модераторах? Только говнокомменты постит”

Новини Россия на обочине

7. Понаехи прут в Керчь. Керчане в едином порыве встречают понаехов и дают им дельные советы: “Планируем переезд в ваш город. Подскажите, в каком районе лучше искать квартиру? Старший сын идёт в первый класс, младший в сад ходит. Нужно, чтобы и школа, и сад были в шаговой доступности”. Ответы: “По всем подслушкам Крыма одно и то же. Все хотят в Крым, и так, чтобы сразу на всё готовое, лучшее, уютное, комфортное и обязательно чуть ли не за бесплатно. Прям мы тут сидим и бережём лучшие места для замостовцев, помогаем советами, а сами не пользуемся такими благами”, “Во-первых, телевизор — зло; во-вторых, гонят военных с семьями, а они смотрят телевизор”, “Та просто надоело этот наивняк читать. Непонятно, что у авторов в головах?”, “Посмотрите росстатовские данные по оттоку населения из Забайкалья, ДВ, Сибири… Куда они едут?”, “Переезжайте в другой город”, “(Понаехавшая) Про сад забыть можете, мест нет ни военным, ни местным, если только в платный. Тут перевода из сада в другой нет, так как не действуют переводы межконтинентов рф. А попробовать можете, но вначале в один кабинет идёте, там встаёте в очередь месяца на 2 минимум в другой кабинет, а там, если вы встали на учёт, вас ставят в очередь и, как нам сугубо вежливая работница объяснила, можете как минимум 3 месяца прождать, но, скорее всего, больше”, “Вот ошибаетесь, для переезжалок все есть. А нашим детям ничего нет”, “Нет ни школ, ни садиков для местного говна. Армия и мусора в первую очередь, а то всё не дети и не россияне”, “Лучше искать квартиру под Саратовом”, “Сидите дома… Надоели. Потом ноют и обсирают всех и вся”

Новини Русскомирцев и мышебратьев объединяет не Россия

8. То, что оккупанты творят в Крыму с зелеными насаждениями, уже давно окрестили “деревоцидом”. Зачастую деревья пускают под нож под благозвучным предлогом “благоустройства”. Жители Крыма в соцсетях приводят факты массовой вырубки растительности и описывают свое отношение к варварству и варварам: “Когда-то деревья лечили, помогали им выжить, а сейчас — под пилу. В рамках "благоустройства", так сказать”, “Да гори оно в аду такое благоустройство”, “По всему Крыму пилят. ЮБК превращают в Подмосковье”, “Пока все не спилят, не успокоятся”, “Это полное БЕЗОБРАЗИЕ! Сколько молчать будем? Это наш город и пора его защитить”, “Зато нет биндер!”, “Когда в местной власти — дровосеки, когда съезжаются варвары-временщики, которые завтра чухнут со своего места работы, когда депутаты с перекошенными сытостью и интригами рылами заняты войнами друг с другом, тогда происходит вот такое. Им было мало изуродовать исторический облик Севастополя. Мало было устроить бесконечный ремонт, ничего не доводя до ума. Мало было лишить Севастополь аутентичности. Теперь они решили рубить деревья. Впрочем, в этом есть некоторый символ даже. Задыхается город — задыхается и патриотический порыв 2014 года”, “Про деревья больно читать, а еще хуже видеть, что это по всему городу происходит. Деревья расплачиваются жизнью за “порыв 14 года”…”, “Крым — наш. Помните мем? А сегодня кто так говорит? Кавказцы и чиновники. Крым — их”, “В Симферополе то же самое. Власть у алчных и рукожопых ребят — результат на "лице"…”, “С такими темпами и масштабами красоты Крыма вскоре останутся лишь на старых открытках и видео”, “Печально. С учётом отсутствия воды расти так бодро, как раньше, в Крыму уже ничего не будет. Надо бы беречь”, “Орда косит все живое. "Под нож" идет практически все”, “В тени этих деревьев симферопольского парка Шевченко выросла я и моя дочь. Эти твари их варварски пилят ради строительства развлекательного центра. Они могут жить, ничего не уничтожая вокруг????”, “Только мне кажется, что россия в Крыму применяет привычную ей тактику выжженной земли?”

P.S. И еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста завершит оккупационный “день единства”: “Боже мой, люди! Да что же это делается?! Власть тьмы… Безысходность от бессилия, слишком широким фронтом все разворачивается”. Прочувствуйте радость…

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