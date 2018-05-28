1. Севастополь продолжает бурлить. Предателям разонравился “русский мир” и они решили, что надо валить: “Я в шоке. Закрыть единственный нормальный торговый центр — Муссон. Кино, развлечения, куча товаров, спорт. А сколько рабочих мест… Вот интересно, чем дальше, тем жизнь в Севастополе становится хуже. Во многих сферах. Такое впечатление, что наше местное правительство под руководством Овсянникова поставило себе цель сделать жизнь горожан невыносимой. Позитивных изменений 20%. Зато список *** длинный: то пешеходные переходы уберут по всему городу, то *** разметку сделают, то парк закроют после 20, то обманут про вторые публичные слушания по Генплану. Читаешь новости, смотришь на происходящее и думаешь, может, пора *** валить отсюда? Качество жизни ниже плинтуса. Постоянно пробивается очередное дно. Но любовь к Севастополю пока останавливает”. На этот вой последовал комментарий: “Пора вернуть Севастополь севастопольцам!”. А мне вот очень интересно, где ватница откопала 20% позитивных изменений? Тема явно не раскрыта https://twitter.com/KrimRt/status/1000400007474876416 (скрин).

2. В Севастополе грядет масштабный передел рынков. Оккупанты готовят на продажу прибыльные “ГУПы” (государственные унитарные предприятия), в частности — все крупнейшие рынки города. Около 5000 предпринимателей готовятся паковать чемоданы: “Приватизации подлежит предприятие с имуществом. У нас заключены договора аренды с ГУПом, и аренда невысокая. На пятом километре цена около 200 рублей за квадратный метр, рынок Юмашевский — 600 рублей за квадрат. Если бы мы могли платить большую арендную плату, мы бы ушли работать в торговые центры. Мы не можем. Мы боимся, что частник поднимет аренду, пересмотрит назначение земли и вообще рынок уберет. Практика в Севастополе по сносам показала, что предприниматели практически в одну ночь лишаются рабочих мест, а вместо них приходят другие”, — жалуются ватники пропагандонам

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3. Пришёл. Увидел. Победил. На ЮБК действует схема по отъему земли у владельцев, выехавших или имеющих прописку, но не проживающих по факту и не имеющих аусвайсов в Крыму. Мошенники (и оккупанты об этом знают) подают подделки на “госрегистр”. Там получают отказ, если земля была ранее учтена и есть в украинском кадастре. Затем обращаются в “суд”, чтобы тот наложил арест на такой участок, как правило, из-за якобы наложения (в схеме участвуют инженеры землеустройств). “Суд” вызывает ответчика, который находится на материковой Украине. Тот, ясное дело, не в курсе. Пара заседаний и арест, пока истец-мошенник не сделает новые документы. “Суд” в рамках исковых требований истца обязывает инженера и “госрегистр” внести изменения в части расположения и площади земельного участка по ситуации, которую подаёт истец. И всё. В основном атакуют участки больше 10 соток. Откусят половину и тут же сливают.

4. В “курортном” Джанкое оккупанты снова согнали детей в военной форме на шабаш, посвящённый “100-летию пограничной службы”

5. Поклонская вписалась за экс “мэра” Ялты Андрея Ростенко — мужа сестры жены Гоблина: “Важно смотреть в будущее, надежно обеспечивать соблюдения прав человека, чтобы уголовный закон применялся строго по назначению. С его помощью недопустимо сводить счеты, а люди должны твердо знать, что объективность и справедливость восторжествует в любом случае, относительно каждого уголовного дела”, — заявила изменница Родины, сводившая счеты с проукраински настроенными крымчанами, кидая их за решётки по липовым обвинениям

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6. Жители Ялты в восторге от наноремонтов дорог по российским ГОСТам: “Кто повыдалбливал выбоины по всему городу? Он, похоже, не собирается их заделывать. Впечатление такое, что это делалось, потому что дороги недостаточно хреновые. Видите ли, ездить по городу, по мнению ответственного за это безобразие, слишком комфортно. Ребята, вы в своем уме? Сделали бы одну улицу — начинали бы другую. Нет. Черта с два. Слишком просто будет. Нужно весь город перелопатить, а потом бросить все это дело на полгода, чтобы все успели насладиться болтанкой, проезжая по ялтинским улицам”. Ответы: “Надо просто немного подождать и потерпеть! Это всё ОБАМА ЧМО”, “И не только болтанкой, а ещё для ДТП и в ПЯ (“Подслушано в Ялте”) пообсуждать. Нужны остросюжетные темы, которых в Ялте "маловато". Черти, откройте мост на Пушкаре, я чуть в речку не нырнула, перелезая через ваши долбаные загородки!!! Когда этих горе-чинушек отправят на пенсию? Ну задолбали своим старческим маразмом”, “Вы не знаете, как деньги осваиваются????”, “Спасибо скажите!!! Мы же в россии!!! Вова не забывает о Крыме…)))))))”

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7. Пляжи Черноморского пусты. Надо больше мостов. В общем, в скринах с вебкамер (тех, что еще работают) смысла нет. Сезон считают не в туловищах, а в деньгах. Туловища будут. Ялта, например, вся в бомжах, понаехах на “ПМЖ” — море, плюс местные и беженцы всякие… Это все не сезон, не туризм и не доходы

8. Вот как перестать смеяться? В 2016 году несколько ватных знакомых вложили в какие-то финансовые конторы все свои сбережения. Одна вперла туда несколько сотен тысяч рублей — под 25%. И не смутило их, что банки дают 8%. Думали, в рай попали. А конторы взяли и растворились — вместе с бабками. Ватники в шоке, а полицаям пох. И таких контор теперь валом, как и лохов.

9. Крымчанка, ныне проживающая на материковой Украине, съездила домой в Крым: “После недели, проведённой в Крыму, мои выводы: морды у большинства кислые. Еда — мега стрёмная. Обязали менять счётчики на газ и электричество — ещё и платно, а там везде очереди. Вата злится. Трассу Таврида строят — вата в экстазе. Ждали мост, как манну небесную, типа еда будет дешевле. Ну-ну”.

10. Крымчанин (наш) из Симферополя приехал в Одессу. Первый шок — Wi-Fi. Везде. Бесплатно. Без паролей и регистраций.

11. Как же я ненавижу всех, кто в один момент изменил мою судьбу, мой прогнозируемый на годы вперёд мир, мир моей семьи и моей страны! Будьте вы прокляты!

P.S. Закончу выпуск атмосферным сообщением крымчанина: “Вчера в Саках ватная русня праздновала открытие курортного сезона. Играли песни Круга и Шуфутинского. Добро пожаловать на курортную ЗОНУ особого режима. Ветер северный — зла немерено”. Вот так мы и скатились — от Казантипа и международных фестивалей — к Владимирскому централу.