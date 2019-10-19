1. Открылся Центр предоставления административных услуг в пгт. Чаплинка, который станет одним из ближайших к админгранице с временно оккупированным россией Крымом. “Открытие нового Центра значительно упростит получение справок, паспортов, разрешений и других видов административных услуг не только для жителей района, но и для граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и лиц, переселившихся из временно оккупированной территории”

2. Правозащитник Эмир-Усеин Куку четвертый год находится в следственном изоляторе. Оккупанты задержали Куку 11 февраля 2016 года по дороге на работу, оглушив его ударами по голове сзади. Это задержание с последующим похищением стало вторым для крымского татарина, однако в этот раз за ним последовал арест. 11 октября 2019 года российский прокурор Евгений Колпиков запросил 15 лет колонии строгого режима для правозащитника. Семья Эмир-Усеина — супруга Мерьем и двое несовершеннолетних детей Бекир и Сафие — который год ждут возвращения папы и мужа домой. Крым.Реалии съездили в Кореиз, чтобы узнать, как живет семья политузника. Подробней прочтите по ссылке и посмотрите фотографии

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3. Адвокат Назим Шейхмамбетов посетил в СИЗО №-1 г. Симферополь своего подзащитного, незаконно задержанного оккупантами проукраинского активиста Олега Приходько: “Он регулярно принимает медикаменты в связи с рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта и по линии урологии. По неизвестным мне причинам эти лекарства ему не передали пока, несмотря на то, что с момента передачи прошло порядка пяти дней”. Политузник через адвоката поблагодарил всех, кто его поддерживает, и заверил, что остается патриотом Украины

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4. Оккупанты оставили под арестом задержанного 3 апреля 2019 года “главу” Евпатории Андрея Филонова. Отмечу, что это единственный чиновник-коллаборант, аресту которого многие жители Крыма (в основном Евпатории) рады не были. Бытует мнение, что оккупанты его убрали, т.к. он стал достаточно заметным и ярким, а таких “выскочек” в русском мире не приветствуют. Все лавры должны доставаться только сцарю

5. Гибридный геноцид: крымские татары, составляющие 90% жителей поселка Луговое-2 под Симферополем, возмущены тем, что оккупанты присвоили русские названия улицам поселка. Так, в поселке появились улицы Архангельская, Иркутская, Костромская, Красноярская, Томская, Ярославская, Калининградская, Вологодская и Новгородская, которые не имеют ничего общего ни с Крымом, ни с крымскотатарской историей и культурой. Жители поселка намерены добиться переименования улиц, а оккупанты потребовали, чтобы люди собрали подписи не менее 1% жителей Симферополя. Напомню, в мае этого года путин “присвоил” международному аэропорту Симферополь, который носит имя крымскотатарского летчика, дважды героя Советского Союза Амет-хана Султана, имя художника-мариниста Ивана Айвазовского

6. Спасение онкобольных в Крыму — дело рук самих онкобольных: по ссылке прочтите, как обстоят дела в Крыму с медициной и как люди вынуждены покидать полуостров в надежде хотя бы попасть к врачу. А ведь еще 5 лет назад многие наивно думали, что российская медицина лучше украинской

7. Оккупанты установили 12 запретных зон для судоходства вблизи моста через Керченский пролив. Говорят — для сохранности скрепы. А я думаю, что мост настолько уже изменил течения, что во многих местах судоходство стало опасным в результате изменения уровня воды

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8. Восемь украинских компаний подали иски против россии в международные арбитражи на сумму в 12 миллиардов долларов из-за утраты активов в оккупированном Крыму. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы

9. Окупована Євпаторія. Дитячий військовий центр “Євпаторійський десант”. Малята з путлєр’югенду вчаться стріляти під керівництвом досвідчених наставників. Нагадаю, що євпаторійський десант в 1942 був розгромлений — понад 600 вояків з 700 загинуло

10. Окупований Сімферополь. Діти “кримської весни”. Жахи окупації

11. Свежий атаман Акимов — прекрасен! Он пособник оккупантов. Россию ждал, но то, что приперлось, россией не признал. Бузил. Трындел. Гавань вломила по самые лампасы. ПРОЗРЕЛ почти полностью. Вот его пост: “Руки переломать. Это россияне. Ничего, недолго им на крымской земле гулять осталось. Когда власть не может порядок навести, это делают люди, и мы это уже наблюдаем повсеместно. И погоним мы их, и не только их, через мост, если он не развалится, или вплавь” — так ватник прокомментировал стрельбу понаехавшего чеченца в жителя Севастополя

12. Чеченца пытаются отмазать его понаехавшие друзья. Еще одна ватница добавила гневный пост, комментируя новость: “Беспредел!! Никогда в городе такого не было. Летом на Омеге избили семью. Повозмущались и все замяли. Тишина. Сейчас будет то же самое — отдохнет и поедет домой. Столько лет живем рядом с мусульманами-татарами, и они никогда себе такого не позволяли, хотя тоже горячий народ. А это “элита” — почему им снисхождения?”

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13. Два общежития Севастопольского государственного университета (СевГУ) будут ремонтировать заключенные мордовской колонии, которых оккупанты завезут в город срусской славы. И жить станет чуток веселей

P.S. Я постоянно пишу о тех, кто живет в оккупации, и в значительной мере меньше — о тех, кто стал вынужденным переселенцем. Сегодня хочу завершить выпуск сюжетом о переселенцах из Крыма во Львов, которые открыли в этом прекрасном городе “Кримську перепічку”, ставшую любимым местом отдыха и встреч львовян. Одна из посетительниц заведения, глядя на картину с изображением Крыма в сине-желтых цветах и сердцем внутри полуострова, сказала: “Треба не забувати, що велике серце України зараз забране і пришите не там, де воно має бути”…

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