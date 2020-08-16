1. Волонтеры и крымские активисты запустили с “Чонгара” на красно-черных надувных шарах 25-метровый украинский флаг с 2000 листовками “Крим це Україна” в сторону аннексированного россией полуострова. Флаг сшила жительница освобожденного от рашизма Славянска Татьяна Маник. Участники акции хотят показать, что “о жителях Крыма помнят, борьба продолжается… В Крыму за инакомыслие преследуют спецслужбы. Но те, кто выехал на материк, борется за преследуемых”.

2. “Ягода-малина”: вчера в Москве в возрасте 54 лет скончалась рашистская певица Валентина Легкоступова. Два года назад она понаехала из Москвы в Феодосию, где заняла пост “начальника управления культуры” в оккупационной администрации города. Несколько дней назад рашистку госпитализировали в Москве с травмой головы. Предположительно, Легкоступова упала в ванной комнате и сильно ударилась головой.

3. В центре оккупированного Севастополя ватоголовые коммуняки митинговали против повышения тарифов, масочного режима, чипирования и прочих камней с неба. Хотят оживить Ленина со Сталиным, т.к. путина уже считают проклятием. Лозунги — один краше другого: “Оказалось, россии нужно было такое проклятие как Ельцин и путин, чтобы мы вновь научились любить и понимать Ленина и Сталина”, “Хабаровск, Севастополь с вами! Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!”, “Возродим село — накормим россию!”, “Детям войны — гарантию государственной защиты!”, “Будущее — за народными предприятиями!”, “Нет рейдерскому захвату детского оздоровительного лагеря Чайка”, “Верните трудовому коллективу ФГУП 13 Судоремонтного завода оздоровительный комплекс Чайка”, “Вся власть красным Советам”, “Нет принудительной вакцинации, чипированию, бессмысленному ношению масок”, “Прививки — смерть, маски — рабство”, “Голодный пенсионер — позор государства”, “Социализму — да! Капитализму — нет!”, “СССР — наша гордость и слава”…

Предстоящие оккупационные “выборы” ватники назвали “выбором без выбора, когда залетные чиновники в первую очередь рвутся к кормушке”. Кроме того, вата скулит, что, цитата, “власти ведут колониальную политику, нас превращают в обслуживающий персонал, севастопольцы уезжают в поисках лучшей доли”. Красноперые недовольны также “строительными проектами в Крыму и Севастополе, в том числе возведением трассы Таврида”. В итоговой резолюции ватоголовые потребовали от оккупантов остановить рост цен и тарифов, построить очистные сооружения, национализировать природные богатства и провести честные выборы. Оборжаться можно!

4. Оккупанты в Крыму вынесли очередное предостережение владельцу медали за захват Крыма, кизяку Сергею Акимову — в связи с возможным проведением 15 августа протестной акции “Покорми голубей” в поддержку жителей Хабаровска.

5. Оккупанты напомнили, что в рамках программы “не нужна нам ваша вонючая днепровская вода”, в Симферополе и районе 18 августа пройдут масштабные многочасовые отключения водоснабжения.

6. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму в рамках сезона “как при Украине” за сутки выявили 51 новый случай коронавирусной инфекции и констатировали одну смерть. В Севастополе — 4 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2127 человек, в том числе 412 в Севастополе. Умер 51 человек, в том числе 12 — в Севастополе.

7. В Большой Ялте медицина умерла: “Не хотелось бы разбавлять дёгтем сладкий высокий сезон… Но нам тут жить и следить за своим здоровьем. В Кореизской амбулатории уволилась врач-невролог, ушли ВСЕ терапевты, не работает кабинет физиопроцедур (а зачем??). Травматолог у нас один от Фороса до Ялты на все поселки. Иначе — езжай в Ялту. Обещают закрыть лаборатории в Гаспре и Алупке. Сегодня узнала, что хотят закрыть кабинет физиопроцедур в Алупке. Вопрос один: доколе?! Мы в силах что-то изменить? Будет ли существовать система поликлиник и амбулаторий по ОМС или мы будем ловить своих врачей по частным клиникам и делать процедуры в санаториях за деньги? И не надо говорить, что толку нет от бесплатной медицины. Скажите это бабушке, у которой пенсия 9 тыс, или человеку с хроническими заболеваниями, которому нужно постоянно сдавать пакет анализов, а платно — очень дорого. Анонимно. Думаю, под этими словами подпишется каждый!!!”, “Подписываюсь под каждым словом!!! Пипец полный!!! Остались стоматолог и гинеколог! Понимаю, врачи значимые, а что, у нас, кроме пись и зубов, ничего не болит?!!!! Вы там наверху совсем охренели?!!!!!!!!”, “Привет, российская медицина”.

8. Ялта. Возвращение тоталитарной секты НОД на улицы с новой методичкой: Америка не дает внедрить путинские поправки. Тяжелая наркомания.

9. “В Ялте стартовал Молодёжный межрегиональный патриотический яхтенный поход “Юнармейская миля — 2020”, — сообщили оккупанты. Ну, как же на курорте без рашенюгента летом.

10. “Вредители уничтожают пальмы на ЮБК и каштаны в Симферополе”, — сообщили оккупанты. “Вредители с 2014 года уничтожают весь полуостров!”, — прокомментировал новость житель Севастополя.

11. К посольству Беларуси в Москве пришли рашисты в форме НКВД, пилотках, с красной тряпкой и с плакатами: “Белорусский ОМОН, СИЛЬНЕЕ ДАВИТЕ майданную мразь! Работайте, братья!”, “Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа ПО РАЗГОНУ МАЙДАНА! Работайте, братья!”. Покажите белорусам. Сукабеева тем временем вместе с белорусскими пропагандонами нашла в Беларуси “украинский след” с “визиткой Яроша” и продолжила заниматься любимым делом — изрыгать яд из своего вонючего и лживого сливного бачка. Точно так же в 2014 году в Кремле информационно готовили вторжение в Украину. Акции протеста против кровавого режима Лукашенко в Беларуси продолжаются по всей стране.

P.S. “Власти ведут колониальную политику, нас превращают в обслуживающий персонал, севастопольцы уезжают в поисках лучшей доли”, — скулят ватники, которые не хотят быть рабами, при этом скучают по Ленину со Сталиным, т.к., по их мнению, путин — недостаточно тиран. У меня нет приличных слов, чтобы комментировать все то, что я вижу вокруг себя седьмой год подряд…

P.P.S. Хочется сказать спасибо за украинский флаг в небе над Крымом. Я его не видел, но все равно спасибо. Если кто-то считает, что это пустяк, значит, эта акция была не для вас…