1. В Севастополе 4 июня на площади Нахимова предприниматели провели митинг против беспредела оккупантов. Митинг в этом месте оккупантами был запрещен, но люди расходиться наотрез отказались. Участники митинга заявили, что “готовы сами выбирать государственную власть”. Предатель Ленур Ислямов орал: “Не нравятся нам органы государственной власти — до свидания, изберем свои”. Ваторылый руководитель Союза предпринимателей Севастополя Марат Тюнин плакался, что предпринимателей “заставляют платить дань” приехавшим из россии чиновникам, которые “относятся к нам, как к скоту. Мы здесь собрались не просто так, уже переполняется чаша”. Ватники держали в руках плакаты “В Украине заработал! В россии отжимают!”, “Когда вы нажрётесь, варяги? Вы нам не нужны”, “Суды в Севастополе против людей”, “Заксобрание и правительство Севастополя — в отставку”, “Остановите судебный беспредел”, “Остановим произвол чиновников”, “Не душите малый бизнес”. Участникам митинга раздавали листовки с информацией о доходах “чиновников” в Севастополе.

2. Севастопольские пропага*доны отмечают, что на митинге в Севастополе вчера собралось около 500 человек. Оккупанты выписывали протоколы всем ораторам. Одна вебкамера над площадью была заклеена пакетом. Другая — развернута в листву. Далее цитирую пропага*донов и ватников: “До сих пор местные предприниматели боялись прямо говорить о том, что они на самом деле думают. Теперь не боятся. Прямые и бесстрашные заявления как будто развязали руки всем, у кого накопились претензии к местным властям. На митинге они не скупились на эпитеты и делали очень рискованные заявления. Видимо, терять этим людям уже, действительно, нечего… Отнимают земли, недвижимость, бизнес, собственность. Лишают работы, не дают отдыхать тогда и где вы хотите. Это позор. Осталось огородить город колючей проволокой и диктовать кому во сколько проснуться и куда ходить. У кого не спросишь — у одних подчиненные Овсянникова требовали 30%, у нас лично он требовал 1 млн долларов. Это власть, которая пришла, чтобы грабить нас. Настало время, когда мы должны защитить Севастополь от этого произвола. Все, что работает, власть хочет подмять под себя. Правительство занимается бизнесом и пилит бюджет”. Ватники написали обращение к путину, который, по их мнению, не знает о том, что творится в Севастополе.

3. В Феодосии вчера состоялись очередные маски-шоу: “Кто-нибудь в курсе, что за "МАСКИ-ШОУ" вчера в 20:30 на перекрестке Чкалова-Насыпной-Шевченко (кафе Кампари)? Бронежилеты, автоматы, спецназ”. Вразумительного ответа никто не написал. Напомню, что недавно российские террористы провели аналогичную операцию устрашения в симферопольском кафе.

4. Оккупанты вновь начали военные учения в Крыму с ракетами “воздух-воздух” и бомбометаниями.

5. В Крым вчера прибыла глава Совета Федерации оккупантов Валентина Матвиенко. Константинов и Гоблин побежали на поклон к трапу самолета. Ожидается также прибытие глав террористов с оккупированного россией Донбасса. Матвиенко приехала “защищать русский язык”.

6. Оккупанты вчера сообщили, что российские авиакомпании почти на четверть сократили число авиарейсов в Крым. Ватники из Евпатории и запоребрика комментируют: “Отыть!!! А то всё местные за сарай просят золотом… Билеты — ахтунг, такси — тоже. Бедному туристу последние портки сымают”, “Куржей (отдыхающих — евпаторийский сленг) и так почти НЕТ. Теперь и совсем не будет”, “Про них (отдыхающих) уже пора забывать”, “Новый терминал построили, а рейсов в результате станет меньше. И за этот терминал каждый пассажир заплатит из своего кармана, так как билеты должны подорожать или уже подорожали”, “Нафиг этот терминал вообще строили???”, “Строили, чтобы потом кричать, что в Крыму все строится, а 23 года хохлыничегонеделали”, “Такой терминал огромный построили, а рейсов нет ни на Дальний Восток, ни в Казахстан, ни в Китай! На что вообще рассчитывали? Показухи показать? Билеты туда и обратно на четверых 60000? Совсем того уже”, “Хотели в августе к вам, но не судьба. Билеты дорогие — атас. Так что в другой раз”, “В этом году билеты получаются ровно в 3 раза дороже и с пересадкой, чем те, что были в том году. Так держать. Злоба легкая появляется”.

7. В посёлке Береговое, что возле Феодосии, обещают на днях выключить газ на МЕСЯЦ. Вроде бы из-за строительства трассы Таврида. Как раз вовремя — туристы, тёплая вода и тому подобное…

8. Сегодня, чтобы попасть в кассу недобанка РНКБ, простоял в очереди ДВА ЧАСА. Это в связи с массовым закрытием филиалов и отделений банка. Нагрузка на оставшиеся, естественно, возросла. Так что там у нас в Крыму улучшилось? А то я всё пропустил.

9. Прелесть какая! Папуасы констатировали коллапс финансовой системы в Крыму. Снова будут тратиться на витаминки для “гангренозного больного”.

10. В центре Симферополя вчера оккупанты закрыли старейший супермаркет “Ассорти” (бывший “Сильпо”) в здании Центрального универмага. Сроки возобновления начала работы неизвестны. А там, глядишь, и снесут.

11. В Севастополе очередной пляж закрыли. Одни ватники скулят, другие нашли плюсы, мол, меньше понаехов будет, а запоребрик пишет, что нечего на военной базе купаться: “Ходим купаться на Солнечный круглый год. Вот уже два дня как пляж наглухо закрыт!!!! Скажите, за что нам ТАКАЯ СВОБОДА?????!!!!! Нас спасли для того, чтобы выжить из Севастополя????? Это не просто безобразие — это БЕСПРЕДЕЛ!!!!!”, “Я случайно была свидетелем разговора приезжих людей. Так вот они очень разочарованы”, “Ну вот это, кстати, новость то вполне хорошая. Пусть все знают, что в Севастополе нет пляжей. Может, перестанут сюда наведываться. Многоходовочка такая, удмуртская”, “(Запоребрик из Питера пишет) Севастополь никогда не был курортным городом! Севастополь — город славы, город-музей, а не место для купания! На курортников рассчитано не было! Для курортников существует ЮБК, а не главная база ЧФ рф”.

12. Понаехавшая с Севера россии в Севастополь жёнка ихтамнета высказала своё “фи” на ватофоруме. Не нравится крысе отовсюду слышать в адрес понаехавших, чтобы валили назад в свои мухосрански, а также ненависть всех ко всем, чего до оккупации не было. Прочтите подробней.

13. “Саратовские дольщики пригрозили встать на колени перед путиным”. Сколько времени в день нужно стоять на коленях, чтобы стать настоящим гражданином рф?

14. М-да, навеяло. До оккупации подходил близко-близко к круизному лайнеру “Королева Виктория” в Ялте. Громадина неимоверная и красивенная. Я даже не пытался фотографировать. Лайнер просто не влезал в кадр вблизи. А издали были уже не те ощущения, совсем не те. Поэтому я просто смотрел. Когда “Королева” впервые пришла в Ялту, арендовал маломер и гоу поближе. Впечатления невероятные. Спасибо вам, руснявые пид*расы, за “освобождение” от всего этого. Горите в аду, мрази!

P.S. Все мы помним, как в 2014 году предатели радостно плясали на Нахимова в Севастополе, встречая оккупантов. Все мы помним “10 гарантий для Крыма”, которые оккупанты раздавали развесившим уши ватникам. Итог был предсказуем с самого начала. Теперь, утонув в море лжи, теряя всё нажитое, ватники кричат: “В Украине заработал! В россии отжимают!”. Предатели, до вас хоть чуток доходит, как вам “Украина ничего не давала”?