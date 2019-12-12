1. Россия открыла ящик Пандоры: США запланировали в 2020 году провести в Европе самые масштабные военные учения со времен окончания “холодной войны”, сообщил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников с военного штаба НАТО в Бельгии. Солдаты высадятся в Бельгии и Нидерландах. Оттуда через территорию Германии их передислоцируют в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. Всего в учениях примут участие 37 тысяч человек личного состава. По словам американского генерала, обучение проведут для того, чтобы предупредить россию от повторения аннексий, подобных захвату Крыма в 2014 году

2. Оккупанты впервые испытали ракеты “Калибр” у берегов аннексированного Крыма. Ранее такие запуски россия проводила в Сирии

3. Заочным приговором Святошинского районного суда Киева к 14 годам заключения приговорена бывший депутат Верховной Рады Крыма (VI созыва) Светлана Савченко по статье о государственной измене. Ныне коллаборантка сидит в Госдуре

4. Бывшие политузники Кремля Николай Карпюк и Владимир Балух работают теперь в офисе украинского омбудсмена. Первый мониторинговый визит намечен в Лукьяновское СИЗО

5. Друг познается в беде: в Ригу (Латвия) прибыли на реабилитацию бывшие украинские политузники Кремля и члены их семей. Реабилитацию пройдут: Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко

6. “Звезды Украины и россии отвечают на вопрос, чей Крым”. Ничего нового в видеосюжете не услышит тот, кто следит за новостями, но в памяти можно освежить высказывания некоторых личностей, которые до сих пор частью украинского общества считаются “патриотами”

7. У Симферопольского водохранилища появилась т.н. “зона безопасности” в виде забора с колючей проволокой. Наверное, от террористов и диверсантов, которых с 2014 года, с момента аннексии, у нас “пруд пруди”. Само водохранилище, как видите, сильно обмелело

8. Севастопольские гардемарины о катастрофе: “Недавно был в Байдарской долине, обалдел от количества воды в водохранилище. Езжу много лет хотя бы раз в год. Такого мелкого водохранилища не видел в начале зимы никогда! Осень без дождей, я считаю, стала катастрофой”

9. В Керчи геноцид образовался! Ватница к Гоблину взывает: “Сергей Валерьевич, пожалуйста, дайте пинка керченским “руководителям”! Город задыхается от гари постоянно дымящей свалки. Дышать просто нечем. Это какой-то геноцид! Этот дым просто травит горожан, он очень токсичен и опасен!”

10. В рамках проекта “Старшее поколение” в Керченском комплексном центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов прошел шабаш-концерт “Я родом из войны”. Студенты политеха, в котором 17 октября 2018 года произошел теракт, пели песни о войне. Ну, а о чем же еще петь в оккупации?

11. Окупована Євпаторія. Нормальні діти слухають батьків, добре вчаться і чекають на подарунки до Різдва, а ненормальні — слухають капо, вчаться воювати та захищати москалів-окупантів — як у дитячому мілітаристському “клубі “Патріот”

12. В связи с отстранением родной гавани от спорта как такового, крымчане решили помочь, и провести, к примеру, в Ленинском (Едыкуйском) районе “Игры Добрых Скреп”. Оргкомитет Игр принимает заявки в будке у моста. Крымчане не бросят в беде родную гавань: “Вот и проведут скрепные игры с новыми видами спорта: метание кадила на дальность и меткость, на фигурное творение молитв, спортивное разжигание ладана, скоростное изрывание портретов Трампа, эстафета по Крымскому мосту в шапках-ушанках, одетых навыворот, и наоборот. Ну, и главное, это биатлон с блином на лопате: сперва бежишь, потом на огневом рубеже лопатой пытаешься метнуть блин в рот ростовой мишени”

Новини Убогий совок в старом фильме

13. Пока в Париже нихрена не решили, оккупанты продолжают в Крыму уничтожать население. В Феодосии опять нет эндокринолога. Направление выписывают… Тадааамм! В Симферополь! Это за 120 км! Но при таком раскладе народ идёт в коммерческую больничку. А у кого денег нет — на кладбище.

14. Все ахают и охают: “Ой-вей, путин тулил газ прямо на прессухе. Совсем плохо у них там…”. Таки да. Например, у них все инфраструктурные и для первых лиц стройки в Крыму остановлены. Даже культурный кластер в Севастополе, который делают под избрание путина в 2024 году, и тот стоит.

15. В евпаторийской группе снова обсудили паспорта и аусвайсы: “Слышала краем уха в кабинетах власти, что биометрический паспорт для кое-кого из власти уже готов, и были готовы за ним ехать в Херсон. Но арест севастопольского единоросса внёс свои коррективы. Как считаете, может чиновник на такое решиться? Анон”. Ответы: “Раша оказалась токсичной даже для таких продажных уродо_патриотов. Правильно делают, что хлопают в Херсоне таких "патриотов". В Рязань пусть едет получать свой "паспорт свободы"…”, “С российским никуда не попадешь. Знакомая тоже вчера уехала в Киев за биометрическим загранпаспортом”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в заключение выпуска: “Ну так, украинский (паспорт) — уважаемый документ по всему миру. Ну, а российский — уж извините. Так сложилось, не внушает доверия”… Поэтому и прутся подонки всех мастей на материк за заветной книжечкой с Тризубом. Не останавливает даже риск быть задержанным и арестованным. Та же коллаборантка Светлана Савченко, которой сегодня вынесли заочный приговор за госизмену, от украинского гражданства не отказалась, впрочем, как и Гоблин/Аксенов, Константинов, Поклонская и многие-многие другие активные пособники российских оккупантов, начавшие корчить из себя “патриотов россии” — исключительно из сиюминутной выгоды, не думая в 2014 году о последствиях своих поступков.

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