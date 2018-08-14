1. Вспомните, как горят леса в россии — неделями дикий ужас. И тишина — в телевизоре, в холодильнике — всем пофиг. Крым — не россия. Дотла мы не выгорели исключительно благодаря КАЖДОМУ, кто делал то, что мог. Способность к самоорганизации — быстрой и толковой — отличительная черта НАС от НИХ. В Ялте дыма заметно меньше. Волшебный самолет из рф летает. Их ДВА всего в “богатой” россии. Представьте, как громко мы вопили! Сайт “МЧС Крыма” помните? 12 августа у них “в горно-лесной местности без происшествий”, в то время как полыхало с новой силой! В гавани такое проходит, у нас — нет.

2. Депутат-предатель из Евпатории Сергей Осьминин, задержанный на материковой Украине 3 апреля, подписал сделку со следствием. Деснянским районным судом Киева ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Осьминин был активным пособником россии в захвате Крыма. Надеюсь, что за столь гуманное наказание предатель рассказал достаточно много подробностей первых дней оккупации полуострова.

3. Алушта начала процветать по стандартам родной говени: “Уважаемая мер города Алушты! Это как же надо не любить свой город, чтобы довести его до такого состояния — состояния мусорной свалки. Стыд и позор Вам и Вашим коммунальным службам!”.

4. Выставки гробов и ритуальных услуг в оккупированном Крыму чередуются с выставками вот этого хлама путинских байкеров. Дожили: “В Крыму "Ночные волки" устроили выставку своей техники. Машины и байки можно увидеть на площади возле аэропорта "Симферополь". Как вам?”. Ответы: “Мордорский транспорт”, “Одно и то же сколько лет”, “Чепуха”.

5. Оккупанты решили похвалить самих себя, но что-то пошло не так: “Хотел бы выразить благодарность администрации города и руководителю за все, что делается в Евпатории. Таких крупных изменений город не видел лет 30! Строятся целые жилые районы, детсады и школы, новые дороги, фонтаны и набережные! Так держать! Собаки лают — поезд идет! 5+!”. Комментарии: “Филонов (“мэр”), неплохая попытка”, “ДорогИ!!!)) НабережныЕ!!!))) Ух ты ж!!!)) Куртка замшевая!!! Три!!!)))”, “Сам мер писал, сто пудов!!!!”, “Вышел бы лучше с таким плакатом к мэрии. И менты б не обидели, и народ поржал”, “И все что-то зиму забыли, когда ни одной снегоуборочной машины не выехало”, “И все это пиз***ж”, “(Упоротая ватница пишет) Если бы не россия, этого бы и не было. Нет в городе хорошего хозяина, много лжи и обмана! Увы”, “Давайте следующего мэра”, “Делалось на протяжении 20 лет, а не 4-х. Так что тут надо ещё прикинуть, когда больше сделано”.

6. Новости процветания Феодосии. Особенно смешно читать, как некоторые упоротые считают, что развитие города до оккупации не имеет к Украине никакого отношения: “Феодосия, которая расположена столь прекрасно географически, сейчас запущена, грязна и необустроена. Многие — и приезжие, и местные — констатируют это, обвиняя власти, местных жителей, отдыхающих, и т.д.”. Комментарии: “При укре таких (убитых) фасадов не было”, “При Украине все ремонтировалось”, “Украина тут была ни при чем. При Шайдерове (прим — украинский мэр) за счёт ЧПшников город помаленьку в чувства приходил, но Украина тут вообще не при делах”, “Комменты почитаешь — становится смешно. Раз в других городах разруха, то пускай Феодосия превращается в помойную яму, ничего страшного, это норма. 5 баллов”, “При Украине было ПОВЕСЕЛЕЙ”, “Глупо считать, что Феодосия изменится сама по себе. Город изменится только тогда, когда у президента и правительства рф появится политика по отношению к своей стране и Крыму, в частности. На территории рф полно неухоженных городов”, “В очередной раз скажу, что у нашего города нет ХОЗЯИНА! Есть только расхитители и розворовыватели”, “Я согласна, город грязный”, “Кто-нибудь знает, какое образование нужно, чтобы баллотироваться в мэры города?”, “Их (“мэров”) не выбирают, их назначают. Без шансов”.

7. Немного экстремизма с паблика Яны-Капу (Красноперекопска): “Парадокс. В то время, когда Илон Маск тестирует новые авто и запускает ракеты, в россии убитые дороги и коррумпированные чинуши. "Родился-немного потерпел-умер". Но не об этом. Парадокс заключается в том, что пицца приезжает к тебе быстрее, чем скорая помощь”. Комментарии: “Илон Маск крутой чувак”, “Маск молодчага, но по рос-тв его постоянно гнобят. ЗАВИСТЬ!”, “Наверное, больше убитых людей, чем дорог”.

8. То ли о безвизе вспомнили, то ли поесть нормальной еды захотелось: “Подскажите, пожалуйста, знакомому молодому человеку надо оформить id карту, потому что его украинский гражданский паспорт порван. Впустят ли его в Украину с порванным паспортом для оформления? Российскую сторону будет проходить по российскому паспорту”.

9. У нас все стабильно. В Саках сожгли 45 кг санкционных сыров. Травитесь российскими.

10. “Нет. Нам запрещено (выступать в Крыму). Нам, европейцам… В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали”, — ответила Лайма Вайкуле на вопрос журналистов в Одессе несколько дней назад. Не сообщал об этом в дайджесте, как вдруг! Сегодня член Совета Федерации оккупантов Франц Клинцевич заявил, что Лайме Вайкуле “придется отвечать” за эти слова! То есть, отказ от выступлений на ворованной территории ведет к преследованиям в россии. Оруэлл был прав.

11. Т.н. “глава общественной палаты Крыма” Григорий Иоффе заявил, что Лайму Вайкуле включат в “крымское досье врагов” за отказ выступать на полуострове. И что-то там про 30 сребреников протараторил. Не, не в свой адрес, конечно. Тем временем Вайкуле прокомментировала начавшуюся против неё в россии травлю: “Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит. Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят. Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления”.

12. Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года. Высота 70 руб за доллар скоро будет взята! Если русский человек захочет достигнуть какого-то дна, он это обязательно сделает!

13. Почему в рф “подъем с колен”, как правило, связан с катастрофическим падением рубля и уровня жизни? Может быть, они просто слово “подъем” не так понимают?

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: “В россии “черные понедельники” становятся привычным элементом экономического ландшафта. Когда-нибудь это обязательно закончится. Но, скорее всего, названия у этих стран будут уже другими”.