1. “Во время каждого заседания адвокаты крымских политзаключенных подчеркивают, что, согласно IV Женевской конвенции о защите мирного населения во время войны, люди, которые утверждают, что являются гражданами Украины, не могут быть фигурантами уголовных дел. В резолюции ООН статус Крыма определяется как аннексированная российской федерацией территория Украины”. Прочтите по ссылке о том, как оккупанты угрожают адвокатам, которые защищают крымских политузников Кремля

2. Оккупанты продлили арест политзаключенным второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” до 15 декабря: Рустему Шейхалиеву, Яшару Муединову, Билялу Адилову, Асану Яникову, Тофику Абдулгазиеву, Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтабдиеву и Алиму Каримову

3. Приговоренного к 19 годам политзаключенного ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева оккупанты этапировали в российскую колонию №2 города Салават, Республика Башкортостан. О местонахождении Алиева ничего не было известно с 20 августа

4. Против крымчан за “уклонение” от службы в армии оккупантов в августе рашистами возбуждено 5 новых уголовных дел и вынесено 8 приговоров. Всего с начала оккупации на конец августа 2020 года правозащитниками зафиксировано 130 подобных уголовных дел

5. “Мы надежно защищены. У нас на сегодня сильная армия, у нас мощная защита государства. Будут проходить еще военные учения, поэтому я уверен в мощной обороноспособности нашего государства”, — сказал Шмыгаль в ответ на вопрос об угрозе вторжения россии из Крыма

6. Итальянские друзья оккупации Крыма по совместительству борются за автономию северной Италии и за дружбу с россией, а также ведут незаконный бизнес на оккупированной территории украинского Крыма. Центр журналистских расследований продолжает расследовательский цикл “Друзья оккупации Крыма”, в котором раскрывает имена агентов влияния Кремля в разных странах и источники финансирования их организаций

7. Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием немецкого Deutsche Bank, оштрафована на $583 тысячи за нарушение санкций, введенных из-за аннексии Крыма россией. Банк провел две транзакции компаниям (на общую сумму $434,2 тысячи), которые работали с Крымом

8. По Крымскому ТВ был сюжет, где показали, как они уже построили огромные станции перекачки воды. И рассказали, что воду будут перекачивать не по каналу, а по закрытой системе, то есть по трубам — для минимизации потерь. А качать воду будут из ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ Реально 3,14здец Крыму.

9. Оккупанты решили усугубить катастрофу и объявили о намерении вдвое увеличить объемы добычи воды для Симферополя — да-да, из новых скважин, что ускорит засоление почв и образование солончаков. Землю просто убивают, возвращая ее в состояние 1954 года

10. “Горожане жалуются на недостаток баков с водой на улицах Симферополя”. А на то, что они пустые, жаловаться не пробовали?

12. Симферопольское водохранилище. Там, где когда-то была вода, теперь по заросшему растительностью дну рассекают машины и пасутся лошади

13. Засланный Кремлем в Севастополь оккупант Михаил Развожаев с подачи путина начал активно лоббировать проект переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, которое снабжает город. Но крымчан эти намерения варваров повергли в ужас: “Можно еще айсберг притащить с Антарктиды”, “Хана Коккозке”, “Никакая Коккозка с ее практически сухим руслом не спасет Севастополь, зато угробит села, для которых вода Коккозки — это жизнь”, “Не спасет, а беды наделает”, “Дурость человеческая неистребима! Безусловно, специалисты и общественность должны встать на защиту своего небольшого края: Коккозской и Бельбекской долин. Без реки все придет в упадок, и не только сельское и придворовое хозяйство жителей, но и дикая природа здешних мест. Это не решение проблемы, а создание новых, еще более острых проблем”, “Экология, гибель флоры и фауны, мнение жителей, ученых, общественников, лесников, экологов — какие смешные аргументы, если на кон поставлены более 7 миллиардов на этот варварский и бессмысленный проект”, “А вы не поняли, куда мы попали? Наплевать (самое мягкое слово подобрал) на нас гаранту и правителям. Народ для них — навоз, из которого нужно выдавить все возможное”, “Пришла на крымскую землю Золотая Орда!!!”, “Какая глупость! Катастрофа пришла, и они ее усиливают”, “Угробили уже все, или еще что-то осталось?”, “Если не остановят всевозможные производства, то вода минерализуется быстро и станет непригодной ни для питья, ни для полива. Еще и почвы убьют. Ограничение воды населению не поможет. Население максимум 20% от всей воды потребляет. Остальное — полив в промышленных масштабах и промышленность”, “Подземные запасы не бездонны! Пресная вода заменяется соленой. Выкачают все, а потом получим солончак с пустыней вместо курорта”

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3601 человека, в том числе 591 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 75 человек, в том числе 20 — в Севастополе

P.S. “В Крыму всё началось. В Крыму всё и закончится”, — написано в профиле в соцсетях у одного из наших крымчан. А когда “всё закончится”, то будет у нас и свобода, и вода, и нормальные продукты с лекарствами, и нормальные туристы, и нормальные банки, и нормальная связь, и многое из того нормального, чему до российской оккупации многие даже значения не придавали. А самое главное — правильные флаги на улицах наших украинских городов, а не тот символ безнадеги и рабства, что висит сейчас.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.