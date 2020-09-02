1. “Возобновление стратегического диалога высокого уровня Евросоюза с россией невозможно, ведь он (диалог) был приостановлен в связи с нелегальной аннексией Крыма в 2014 году”, — сообщил Спикер Еврокомиссии по международным вопросам Петер Стано.

2. Задержанных вчера после обысков Айдера Аблякимова, Энвера Топчи, Ридвана Умерова и Айдера Кадырова выпустили из здания ФСБ в Симферополе под подписку о невыезде. Крымскотатарских активистов обвиняют в “несообщении о преступлении”.

3. Оккупанты в лице прокурора Евгения Колпикова запросили для политзаключенных по делу “Второй Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир” гигантские сроки: Марлену Асанову — 20 лет строгого режима и штраф в 800 тысяч рублей, Мемету Белялову — 21 год, Тимуру Ибрагимову — 20 лет, Серверу Зекирьяеву — 15 лет, Серверу Мустафаеву — 17 лет, Сейрану Салиеву — 19 лет, Эрнесу Аметову — 17 лет 6 месяцев, Эдему Смаилову — 17 лет 6 месяцев.

4. В Киеве прокуроры направили в суд обвинение в госизмене против судьи из аннексированного Крыма, которая в Симферополе выносила решения по уголовному делу против зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Коллаборантке грозит от 12 до 15 лет заключения.

5. Женщина, пострадавшая после взрыва газа и пожара в многоэтажном доме Керчи, умерла в больнице.

6. Вот построят мост, говорили они: “Грузоперевозки в Крым на поездах оказались невыгодными. Крупные поставщики товаров в Крым мало пользуются железной дорогой, введенной в эксплуатацию в этом году. Их по-прежнему больше привлекают перевозки грузов автотранспортом, подчеркнул глава комитета по строительству в Госсовете полуострова Леонид Бабашов. Одним из камней преткновения в переходе грузопотока на новые рельсы сейчас является цена. Стоимость перевозки не устраивает крупных игроков строительной и других отраслей. Таким образом, пока крупным компаниям в основном дешевле оплачивать все налоги и сборы и возить грузы по трассе”. Кто-то удивлен?

7. Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки на террористически уязвимых объектах Херсонской области, в частности, на Северо-Крымском канале, по которому до аннексии Крыма россией подавалась днепровская вода на полуостров.

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8. Оккупанты сообщили о пересыхании нескольких рек, питающих водохранилища: “По данным крымских гидрологов, 3 августа выше Партизанского водохранилища пересохла река Альма, а 13 августа выше Чернореченского водохранилища пересохла река Черная. В результате оба этих водохранилища перестали получать воду. 18 августа пересохла река Бельбек — недалеко от устья, в районе села Фруктового. 29 августа — впервые за историю гидрометеорологических наблюдений — пересох один из притоков Биюк-Карасу, река Тонас”.

9. “У меня дома стоит кастрюля сорокалитровая, которая почти всегда полная” — это реалии жителей почти 40 населенных пунктов оккупированного россией Крыма. Посмотрите небольшой видеосюжет на эту тему.

10. Первый заместитель главы оккупационной администрации Симферополя Сергей Бажан похвастался емкостями для хранения воды и опубликовал соответствующее фото. В каждой емкости будет по 10 кранов. Кстати, емкости были закуплены по вдвое завышенным ценам, а закупка производилась в то время, когда оккупанты вешали лапшу на уши, что проблем с водой нет.

По городу тем временем монтируют платформы для этих баков.

11. Оккупанты сообщили, что водовозки и баки с водой, которые расставят по Симферополю, будут охранять полицаи и “самооборона” (бездельникам работу нашли). Начинаются “Голодные игры” или лайф-шоу “Выжить любой ценой”.

12. Вот такая вода идёт третий день в Перевальном. Как будто из сточных вод качают… хотя… а откуда же еще?

13. “Суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу осени составил 62,88 миллиона кубометров — это почти на 12 миллионов меньше, чем месяц назад. Для сравнения: к началу осени 2019 года суммарный объем водохранилищ Крыма составлял 143,64 миллиона кубометров: это на 80,76 миллиона больше, чем в текущем году”, — сообщили оккупанты.

14. Симферопольское водохранилище, когда-то тут была вода.

15. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции и констатировали смерть врача в больнице имени Семашко в Симферополе. В Севастополе — 5 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3034 человек, в том числе 523 в Севастополе. Основными очагами распространения вируса являются Симферополь и Ялта. Количество умерших увеличилось до 68 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

16. Ялта. У зазаборенных оккупантами входов на 7-8-9-й причалы поставили такие вот будки. Пункты досмотра?

На площадке у 4-го причала возвели две сцены с символикой 75-летия победобесия — будут очередные шабаши проводить.

На верхней набережной функциональные и технологичные пластиковые урны стали заменять на такие вот, стиля “китч купеческий”, изделия. То ли из мраморной крошки, то ли из чего-то под мраморную крошку.

17. “В Госдуме назвали отказ от русского в украинских школах языковой инквизицией”. Разгромить единственную украинскую библиотеку в Москве, закрыть все украинские школы в оккупированном Крыму, полностью искоренить украинский язык на захваченных территориях ОРДЛО… Это в Госдуме инквизицией не назвали. Потому что это называется колониальная политика.

P.S. В этот день, первого сентября 1939 года, нападением союзника СССР на Польшу началась Вторая Мировая война, которая унесла десятки миллионов жизней. Уже к этой дате чехословацкие Судеты 11 месяцев были аннексированы нацистской Германией, что спустя много лет стало пособием для аннексии украинского полуострова россией. Сегодня в Крыму, как и в 1939 году на захваченных нацистами чехословацких землях, дети тоже пошли в школу. Сегодняшний день по-своему печальный — в Крыму в первый класс пошли дети, которые не знают, что такое Украина — они были рождены уже в оккупации или в ее преддверии. Сегодня хочется пожелать мудрости и терпения тем родителям и учителям, которые живут с Украиной в сердце. Воспитать достойных граждан своей страны в наших условиях — сверхтрудная, но очень важная задача.