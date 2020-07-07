1. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила промежуточный доклад Генерального секретаря “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”.

2. Кизяка Сергея Акимова, которого оккупанты наградили медалью за захват Крыма, оккупанты снова вызывают в “суд” из-за проведения одиночного пикета 8 июня в Симферополе в поддержку отправленного под домашний арест российского политика Николая Платошкина

3. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на заседаниях СНБО вопрос о возможных условиях поставки воды в аннексированный россией Крым не обсуждается: “Восстановление водоснабжения возможно только после восстановления Украины в пределах международно признанных границ”, — подчеркнул он

4. Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает, что войска рф попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Утверждает, что Украина держит руку на пульсе и готова дать отпор.

5. Часть Севастополя оккупанты сегодня оставили без водоснабжения. Говорят, что снова “авария”

6. Как сообщили оккупанты, ржавая вода из кранов Симферополя — это НОРМА. Вода питьевая. ГОСТу рф соответствует. Это после их перебросок такое болото у многих течет. Третью неделю

7. “Как уже достали постоянные проблемы с подачей воды. Все чаще ее отключают, а если и есть, то ее же невозможно использовать, она аж черная на цвет. А власти заявляют, что по анализу состава все строго соответствует нормам, кроме мутности, от чего она такого цвета. Так и смысл нам от этих норм, ели ее ни для готовки, ни чтобы помыться не используешь. Я уже не говорю за питьевую воду. Кстати, питьевую обещают в Симферополь привозить, и граждане смогут ее купить. А почему же я должен платить за воду дома, которая безобразного качества, да еще и покупать за свои деньги привозную?”, “Зачем вам вода?! Вам настроили парков, тротуаров, понатыкали памятников, целый поезд пустили, а вы про какую-то воду. Утоляйте жажду патриотизмом”

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие двое суток выявили 38 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 10 (двое из которых — понаехавшие). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1010 человек, в том числе 248 в Севастополе. Умерли 36 человек, в том числе 5 — в Севастополе

9. В Саках начали умирать люди. Позавчера — одна женщина, а в тяжелом состоянии — её сестра и сын. Также несколько семей лежат с выраженными симптомами. Все это результат 2 похорон, где были гости из Тамани.

10. Крымские беседы: “ — Прошелся по Симфу. Что в пиццерии, что в кафешках людей 0. — В Севасе много людей. — Люди есть на улице, а вот внутри кафешек занято 1-2 столика. — В Ялте онкологично. На набережной народа много, но заведения полупустые или пустые. А понаехи точат бутерброды (богатые — пиццы) по тёмным углам”

11. Рейсы скрепной Кометы, которая только первого июля начала ходить между Ялтой и Севастополем, оккупанты отменили. Лохань накрылась медным тазом. Когда починят — неизвестно. Сейчас возвращают деньги за проданные билеты. Рашисты в соцсетях строчат жалобы из-за испорченного отпуска. Пишут, что во время рейса у Кометы сломался двигатель

12. Оккупанты передумали создавать горнолыжный курорт в Ялте, о строительстве которого стабильно сообщали раз в полгода на протяжении шести лет оккупации. Вдруг обнаружили, что на Ай-Петри не хватает воды для генерации льда. Теперь угрожают построить там крытую круглогодичную лыжню (трассу), но пока нет ни денег, ни инвестора

13. Патрулирующие Ялту дрищи из “росгвардии” зачем-то укомплектованы противогазами. Особенно забавно смотрятся совместные с мусорами (те — без противогазов) патрули: вот распылит диверсант газ с Covid-19, мусора передоОхнут, а “росгвардейцы” — нет (если успеют надеть те противогазы)?

14. Понаехи, Севастополь вас НЕ ждет: “Власти Севастополя обязаны заявить, что нашему городу путинские мигранты не нужны. На полуострове нет проблем с рождаемостью, и безработных своих достаточно”, — пишут ватники

15. Открываю профиль чей-либо в соцсетях, и если вижу флаг СССР, колорадку, двуглавую курицу, медведя, звезду, военную технику рф, то сразу в бан, дальше даже не смотрю…

P.S. Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что по деоккупации Крыма Париж “открыт ко всем предложениям”, но сначала нужно закончить войну на Востоке Украины: “По Крыму — мы открыты ко всем предложениям. Когда я встречался с госпожой Джеппар (прим — первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар), она говорила о возможности создания платформы такого плана. Почему нет? Мы поддержим это. Но на данный момент мы хотели бы предоставить приоритет Донбассу. Потому что там происходят определенные процессы, там не соблюдается перемирие, там появляются жертвы, о чем я уже говорил ранее. То есть, сначала — Донбасс, а Крым будет потом”… На Западе, судя по всему, не понимают или делают вид, что не понимают, что вторжение россии на Восток Украины стало продолжением оккупации Крыма. Оккупации, которая сопровождается и похищениями людей, и убийствами, и пытками, и постоянно увеличивающимся числом политзаключенных. Но, видимо, посла Франции в Украине тоже укусил вирус под названием “зато не стреляют”, да и понимание самой сути войны, которую россия ведет седьмой год против Украины, тоже нет от слова совсем. И, к сожалению, в этих заблуждениях французский дипломат не одинок… https://ru.krymr.com/a/news-posol-francyi-v-ukraine-snachala-donbass-a-krym-budet-potom/30709641.html