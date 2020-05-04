1. Крымскотатарской активистке, журналистке Лутфие Зудиевой оккупанты вручили сразу два предупреждения “о недопустимости экстремистской деятельности”. За апрель раздали более 20 таких предупреждений крымскотатарским активистам, правозащитникам и блогерам. На видео, опубликованном на странице Крымской солидарности, видно, что полицай, который принес бумажки, был без защитной маски, несмотря на пандемию.

2. Объемы воды в водохранилищах Крыма к началу мая составили 94,8 млн кубометров, что в 2,2 раза меньше показателей прошлого года и на 11% меньше, чем месяц назад.

3. Зрелище не для слабонервных: растрескавшаяся земля, мертвые ракушки, хилые ручейки. Новые данные от оккупантов: за апрель в Симферопольское водохранилище поступило всего 0,57 млн кубометров воды — что примерно соответствует четырехдневному расходу. А водохранилища полуострова за апрель потеряли еще 11,5 млн кубов. И долгосрочный прогноз, который еще несколько дней назад обещал на первую декаду мая чуть ли не до 90 мм осадков, скорректировался до очень скромных значений. Готовящиеся к переброске воды Ивановского и Вилинского подземных водозаборов дадут Симферополю только треть необходимого суточного потребляемого объема воды, которую отберут у других регионов.

4. В Севастополе с 15 мая оккупанты вводят график подачи воды из-за катастрофического обмеления водохранилищ. В основном ограничения коснутся пока садовых товариществ, которым воду будут давать всего на 2 часа в сутки. По данным оккупантов, существующих запасов воды без пополнения хватит городу до осени.

5. В оккупированном Крыму коронавирус выявили еще у 4 человек. Среди заболевших — медсестра больницы Красногвардейского района, двухлетний ребенок, который с семьей вернулся из Читы в Керчь, и два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района.

6. В оккупированном Севастополе зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 190 человек, в том числе 86 в Севастополе, один человек скончался.

7. Оккупанты в Крыму начали отправлять в обсерватор всех, кто приезжает на полуостров и не имеет жилья или собственности. Улов пока небольшой, чисто для галочки.

8. Майские в Крыму. На правах рекламы. Полицаи в Ялте провели жесткое задержание понаехов, которые, несмотря на пандемию, решили, что они могут понаехать и гулять, пока жители Крыма сидят в своих квартирах. Задержание попало на камеры и вызвало восторг среди крымчан, давно возненавидевших запоребриков. Залесью смотреть, читать и мотать на ус: “А что случилось? За что?”, “Показатели срочно нужны, палки в отчёты, какие ещё основания”, “Приезжие гуляют, а мы дома сидим!!! Все правильно делают полицейские”, “(Пишет депортированный оккупантами из Крыма Гайворонский) Начнём с того, что согласно п.4 ст.15 Конституции рф + Будапештский меморандум + Большой договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и рф 1997 года, Крым даже по российским законам был, есть и будет Украина. Поэтому фсб / мвд / мчс / ск / совмин / администрация / Роспотребнадзор и другие — это военные преступники, незаконно выдающие себя за власть на временно оккупированной территории Украины. Когда будут изгнаны из Крыма российские оккупанты, тогда и весь маразм этот прекратится”, “Голос за кадром примите, она отошла больше чем на 100 м. от дома”, “То, что они приезжие, никого это не волнует. Мы, местные, сидим дома, а они семьями гуляют?????!!!! Это нормально???? Правильно делают полицейские, и протоколы на них. Нечего гулять в режиме повышенной готовности!!!! У них неповиновение сотруднику полиции. Упаковать по полной, чтобы неповадно было гулять и чувствовать свою безнаказанность!!!!!! Мы, местные, дома сидим, а они разгуливают!!! Все правомерно”.

9. Кизяки с нагайками продолжают выискивать нарушителей режима путинских каникул.

10. Ватникам обещали российские зарплаты и пенсии с сохранением украинских цен, но что-то пошло не так, хотя зарплаты и пенсии таки получили российские — мизерные: “Сергей Валерьевич (прим — Гоблин), почему не поднимается вопрос о том, что закон о сохраненных пенсиях для крымчан на сегодняшний день не действует как дискриминирующий? Многие пенсионеры не получают индексаций и доплат вообще, от слова совсем. У большинства тех пенсионеров, кто на момент перехода Крыма в рф уже получал пенсию, размер пенсии не изменился ни на копейку с 2014 года. А цены с тех пор выросли втрое. Почему это никого, кроме несчастных стариков, не интересует? Для чего у нас есть чиновники? Похоже, их интересуют только их проблемы — их зарплата растет неуклонно”.

11. На паблике Ялты разместили роскошные фотографии города, сделанные 1 мая 2013 года. Жители бывшего “Города счастья” бросились комментировать увиденное и ностальгировать: “Да уж… Дёшево было все. Херсонские фрукты, ягоды”, “Теперь мы дома, в родной гавани. Теперь другие времена”, “Ага, #сидидома, родная гавань рулит”, “А как вы хотели? Везде хорошо, где нас нет”, “В говени, давайте правильно говорить, в ГОВЕНИ”, “Ах… Как хочется вернуться, ах как хочется ворваться…”, “…в городок. Где все просто и знакомо, где трава растёт у дома…”, “Хоть пожили тогда нормально”, “Тогда, никто и представить себе не мог, что будет впереди”, “Было супер!!!!”, “Кайф”, “Можно подумать, что с 2014 было плохо. Подтекст автора поста ясен и не замысловат. Укр@ина — хорошо, россия — плохо. Украинствующих, увы, в Ялте, хватает”, “Это в прошлой жизни?”, “Да, в прошлой. На жаль”, “Когда хорошо — с этим не поспоришь”, “Побольше таких фото) Приятные воспоминания)))”.

P.S. Завершая тему ностальгирующей по Украине Ялты, процитирую в постскриптуме еще одно сообщение: “Интересно, где все любители раши были тогда (прим — в 2013 году), которые так хотели в родную гавань? В каких норах прятались, ожидая референдум? Хотелось бы тогда знать их всех в лицо”. Не знаю, в каких норах сидели предатели тогда, но точно знаю, что сегодня они рыскают по магазинам в поисках украинских продуктов и ездят в Херсон за украинскими документами и лекарствами.