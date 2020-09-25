1. Глобальная стратегическая цель российских оккупантов в Крыму — физически изменить состав населения полуострова. Такие действия оккупантов являются военным преступлением. Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в рамках тематической дискуссии на Львовском форуме издателей рассказала о том, как оккупанты замещают население в аннексированном Крыму

2. Правозащитный центр “Мемориал” признал четверых фигурантов алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” политзаключенными. По этому делу оккупанты репрессируют Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура Халилова, которых арестовали после обысков 10 июня 2019 года

3. На трассе Армянск-Симферополь замечена большая колонна военной техники российских оккупантов. Не менее 25 БТР и около 50 военных грузовиков ехали из Красноперекопска в сторону Симферополя, затрудняя в туман движение другого транспорта. Продолжаются масштабные учения стран НАТО и Украины на материковой части нашей страны

4. Мицухиро Кимура — глава небольшой ультраправой секты Иссуй-Кай, которая выступает за “освобождение Японии от доминирования США” и дружбу с россией. Кимура посещает почти все “международные” шабаши, которые проводит россия на оккупированных украинских и грузинских территориях.

5. В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что в период с 8 по 21 сентября чат-бот, созданный, чтобы помочь крымчанам получить ответы на часто задаваемые вопросы, обработал 2505 обращений. Крым — Украина!

6. Оккупанты в Крыму не смогли достроить спасательный катер-бонопостановщик для устранения разливов нефти в море. Из-за полезных санкций крымскому заводу “Море” не удалось закупить двигатели

7. Оккупанты одобрили дерибан очередного винзавода. С молотка дружкам путина уйдут объекты “Крымского винодельческого завода”. 17 объектов находятся в поселке Черноморское, еще 24 — в Курманском (Красногвардейском) районе. Вырученные средства якобы пойдут на погашение текущих долгов предприятия. Процветаем

8. Крымские водоемы продолжают мелеть быстрыми темпами, а из кранов льется грязная вода и канализационные стоки. Заложники активно обсуждают устроенную российскими оккупантами водную катастрофу: “Фильтров не хватало даже на неделю. Теперь желто-зелененькая сразу”, “Я уже куб воды спустила… И в Коктебеле сегодня нефть бежит из крана”, “Да о какой экономии может идти речь, если надо пять минут спускать воду?”, “2014 — хоть камни с неба. 2020 — хоть камни в почках”, “С отсутствием воды в Крыму есть все шансы подхватить эпидемию, и не одну, не считая корону”.

9. Появились свежие фото Симферопольского водохранилища

10. Симферополь. Поселок ГРЭС. Воды в кранах нет от слова совсем. Зато есть ночная водовозка. Дожились…

11. В Симферополе к нескольким синим бочкам оккупанты за счет провайдеров подвели видеокамеры. А воду не подвели

12. Воду из населенных пунктов Симферопольского района оккупанты перенаправляют в Симферополь, оставляя жителей пригорода совсем без воды — под предлогом “аварий” и “ремонтов”. Ходят слухи, что воды в Симферополе осталось на 20 дней

13. “Природа откроет второй фронт”: что ждет крымчан без воды в отопительном сезоне? Оккупанты уверяют, что воды хватит, чтобы заполнить отопительную систему, но пропагандоны предвидят другой вариант: “Перво-наперво отопительную систему надо заполнить водой, а значит, ее заберут из общей подачи, которая сейчас идет в водопроводные сети и которой становится все меньше с каждым днем. Во-вторых, отопительная система ничем не новей системы водопроводной, и аварии будут происходить, получается, в два раза чаще. В-третьих, аварии — это безвозвратные утечки. И четвертое, с уличными емкостями (прим — установленные оккупантами баки на улицах) придется, скорей всего, распрощаться. И если эти голубые монстры не разопрет от замерзшей воды, то металлические их краны в морозы не устоят точно. А значит, населенные пункты большую часть суток будут вообще без воды. Природа скоро откроет второй фронт против Крыма, и зима свалится на нашу голову столь же внезапно, как фашисты в 41-м”. Жители некоторых улиц Керчи тем временем жалуются, что напор воды в системе такой маленький, что воду они не видят в своих кранах еще с лета: “Уже несколько месяцев вода в наши дома подается с очень слабым давлением. Все лето мы были практически без воды. Не за горами отопительный сезон, а в наших домах отопительное оборудование из-за слабой подачи воды просто не включается!”

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 81 новый случай коронавирусной инфекции (+ 2 смерти). В Севастополе — 23. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4941 человека, в том числе 888 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 97 человек, в том числе 25 — в Севастополе

15. Ханский дворец из-за вспышки короны временно закрыт.

P.S. Откровением уроженки Крыма, которая много лет живет в россии, завершу сегодняшний выпуск: “В 2014 думали, в сказку попадете, а попали в фильм ужасов!! Вот она, российская действительность. Мы в таком дерьме всю жизнь живем. И вас еще притянули в нашу помойку. Я с 2014 стала жить в разы хуже!! Россия Крым посадила себе на шею. Только представьте, сколько из бюджета страны было вырвано денег на пенсии, соцвыплаты и пособия всем жителям Крыма. Мы всю жизнь перечисляем в пенсионный фонд, а тут миллиарды тем, кто ни копейки не внес. У нас все стало разваливаться, пенсии мизерные не добавляются, на работах везде сокращения страшные, тарифы на все взвинчены. Дороги — как после бомбежки. Медицины нет, из крана течет вода по цвету, как пепси-кола. Жопа полная. Для чего отжали Крым, для чего Януковича спрятали тут? Ракеты чтобы не стояли рядом? А то, что они будут на границе в Белгороде, например, это норм. Все мы — фигурки в игре зажравшихся олигархов, которым были не нужны ни мы, ни вы, а только чисто земли полуострова — для воплощения своих тупорылых идей”