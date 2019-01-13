1. В Крыму начались очередные российские военно-террористические учения артиллерийских подразделений Черноморского флота, в которых принимают участие более 300 ихтамнетов и 20 единиц техники из военторга.

2. Одни предатели осуждают других за недостаточную патриотичность: “У нас в гарнизоне служат те украинские военные, которые перешли в 2014 году на сторону россии. Поговорив с ними, плеваться хочется! Ни на выборы они не ходили, ни мысли их не поменялись, они просто спрятались от войны! А от россии они пользуются всеми льготами, и им государство оплачивает ипотеку! Я что-то не понимаю?”.

3. Щелкино. В многоквартирном жилом доме оккупанты ремонтировали протекающую крышу. В результате наноремонта на крыше взорвались два газовых баллона и вспыхнул пожар. Жильцов высотного дома эвакуировали, никто не пострадал.

4. Армянск. На заводе “Титан” стабильно пятый год задерживают зарплату, размер которой значительно сократился сразу после вторжения россии в Крым: “Когда она уже найдется на "Заводе Титановые Инвестиции"? 12.01.2019, а её ещё нет. Господин директор???”. Комментарии: “Отпускных тоже нет”, “Да зае… уже задерживать. Это уже ни в какие ворота не лезет”, “Далеко неуважаемый директор Титана, вы, наверно, не в курсе, что на ваши чаевые мы уже отпраздновали 2 праздника, а завтра еще один, но суть не в этом: из-за ваших задержек не могу вовремя гасить кредит в банке. Испортил себе кредитную историю и т.д. Разбей башку, а зарплату дай, а иначе зачем ты такой нужен?”, “Обращаюсь к управленцам нашего доблестного предприятия. Хочу сказать по поводу компенсаций за задержку выплат. Эти копеечки душу нам не греют и погоды не играют! Поэтому оставьте их себе на средства контрацепции! Чтобы такие ушлепки больше не размножались”, “Да чмошники — заводское начальство”.

5. Севастополь. У моей семьи было два любимых места для прогулок — парк Победы и Исторический бульвар. Полтора года назад, желая пустить пыль в глаза, оккупанты перерыли парк Победы и… бросили. Пару месяцев назад перекопали и бульвар. Думаю, скоро и его забросят. Понторезы криворукие!

6. Жители Ялты устали жить в дерьме “русского мира”, поэтому самостоятельно убрали центр города в районе набережной от огромных гор мусора, который собрали в пакеты, после чего обратились к “администрации” с просьбой вывезти собранный мусор. Чистюлями, как ни странно, оказались понаехавшие.

7. Жители оккупированной Феодосии в поисках асфальта. Во всех крымских группах сейчас это тема №1. Возмущаются так, как будто Крым оккупировала Швейцария, а не россия: “Вместе со снегом сошел и асфальт по всему городу”, “Куда сошёл? Мы что его плохо кормили, не ухаживали, не говорили: не уходи, мы все простим? Особенно радуют ямы, на которые буквально 2 месяца назад положили латки. И где теперь они? Нет, ямы-то на месте, я про латки”, “Перед горбольницей летом раскопали все, закопали кое-как и оставили дыру. Все бы ничего, но иногда приходится ездить на автобусе. Не все водители, видимо, обращают внимание на эту дыру. Когда автобус в нее въезжает километрах так на 30-ти, такой себе аттракцион”, “Да убрали его до лета! Чтобы не портился под дождём да снегом”, “А он был?”, “Асфальт — не, не слышал”, “Очень редкий строительный материал. Почти историческая ценность!”, “Пишите на дырках в асфальте "Пу…н — ВОР!". Увидите, как их быстро закатают в асфальт. Такой же механизм применим, если вы хотите перекрасить стену дома”, “Ой, можно подумать, до того как выпал снег, этот мифический асфальт там был! Скажите снегу спасибо, хоть пару дней дороги были более-менее ровные, хоть и скользкие”, “Во всем Крыму”.

8. В Керчи первый снег тоже растаял вместе с асфальтом. Большой фоторепортаж из “процветающего” Крыма, оккупированного смехдержавой.

9. ДРГУ лютует в Феодосии: “Почему набережная в темноте в 21:00?”. Ответы: “Возможно, Украина отключила”, “Порошенко лично приказ отдал”.

10. Нескучная Феодосия: “Хороший всё-таки город Феодосия! Летом туристки скучать не дают, зимой — жёны понаехавших солдафонов. Пока сами солдафоны пытаются тут в группе утвердиться и послать всех местных на Украину. ОнА нИ мНа ПжЛсТа!”. Мне кажется, тема до конца не раскрыта.

11. Купил морожко. Оставил его на тест. Оно не тает… Где еду брать в Крыму, кто знает? Надоел этот парашский корм.

12. На белорусских ярмарках в Крыму продается очень много товара, произведенного в Украине. В основном одежда и обувь. Спросил у продавцов, как так получается? Они ответили, что закупку делают в Украине. Вот так.

13. Ватке пытались доказать, что они попали в рай, но в комментариях что-то пошло не так. Не отпускают ватку воспоминания о том, как они жили до российской оккупации: “Почему керчане ТАК ЗЛЯТСЯ по поводу того, что мы в составе россии, или потому что президент — путин? Нас пригрели 4 года назад. Все были так счастливы, а сейчас что? В предвыборных компаниях почти всех кандидатов на этот пост звучали обещания отдать нас обратно, прекратить строительство моста, завершить все войны и т.д. Вас это устраивает? Тот отрезок дороги на Верхнем Солнечном, наш автовокзал напоминают о том ужасе и бедности, в которой мы жили! Вот при Украине были пенсии и ЗП, цены ОГО-ГО! Нет!”. Комментарии: “Мы жили в ужасе и бедности????? Хммм. Это что-то новенькое. А сейчас, походу, все в шоколаде жить стали, но нам этого мало! А то, что в Керчи загибаются два порта, которые при Украине работали по полной, это, конечно, не показатель уровня жизни города”, “В 2014 году много обещалось, но нихрена не выполнили, кроме моста, а толку от него в итоге… Обещали снижение цен на все, но сильно что-то подешевело? Наоборот, все дорожает и будет дорожать, так что побольше верьте телевизору и плешивому брехуну”, “Завершить все войны мне нравится больше, чем принадлежать к какому-либо государству. Хоть к Турции”, “И жили они в ужасе и бедности… И вот сыграли свадьбу, и стали жить в богатстве и благоденствии. Автор, извините, конечно, но вы либо дурак, либо сказочник”, “Господи, как мы выживали при Украине!!!! Нас заставляли учиться, получать зарплату, пенсионерам пенсию силком впихивали, не давали говорить на родном языке, не выпускали из Крыма!!! Короче, гнобили по полной)))))) Зато теперь мы в полном шоколаде!!!!”

P.S. Закончу выпуск сообщением жителя Ялты: “Утром вспомнились времена до оккупации: проснулся, пьешь кофе с видом на порт, где стоят два-три океанских лайнера, и чувствуешь, что живешь на курорте. Сейчас: забыл, как выглядят лайнеры, срач в центре города, российские бомжи, бичи на Пушкинской, продавцы одеял, НОДовцы долбанутые и прочий треш…”

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!