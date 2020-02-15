1. Ровно год назад оккупанты арестовали Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева, которых правозащитники объединили в “красногвардейскую группу Хизб ут-Тахрир”. По ссылке прочтите, как семьи политзаключенных справляются с обрушившимся на их дома горем

2. Политзаключенный Теймур Абдуллаев перенес в следственном изоляторе инсульт, а у его брата Узеира Абдуллаева проблемы с сердцем и почками. 13 февраля адвокат Эдем Семедляев сообщил, что братьев Абдуллаевых оккупанты этапировали в неизвестном направлении

3. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Главным управлением Национальной полиции в АРК сообщили о подозрении еще двум участникам “самообороны Севастополя” по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемых объявили в розыск

4. Санкт-Петербургский городской суд приговорил бывшего директора севастопольского центрального конструкторского бюро “Черноморец” Виктора Прозорова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. руб. за “государственную измену” в пользу Украины. Прозорову 72 года

5. Оккупанты официально заявили, что уволят сотни крымских портовиков. Винят во всем санкции, которые были вызваны российским вторжением, но своей вины оккупанты не видят. Некоторым уволенным по программе замещения крымчан россиянами предложат работу в россии. Говорят, что даже на Чукотку ссылают и типа все довольны: “Это не первое сокращение. В этот раз имеются признаки массовости. Пока нельзя сказать, сколько конкретно человек останутся без работы. Мы оптимизируем организационную структуру. Предположительно, сокращение коснётся порядка 400 человек в одном городе (прим — в Керчи). Также под это попадает у нас Феодосийский торговый порт — там порядка 120 штатных единиц, то есть фактическое сокращение по людям может быть меньшим. В 2018-2019 годах в первый пик у нас из Керчи уволились и перешли работать во вновь открывшихся терминалах морского порта Тамань более 300 человек. Это всего полчаса езды через Крымский мост. Более того, бывшие наши сотрудники работают и в других российских портах, даже на Чукотке. Довольно много уехало людей, и они довольны предлагаемыми там условиями по зарплате, социальному обеспечению и так далее”, — заявил директор предприятия “Крымские морские порты” Денис Дворниченко

6. Понаехавший в Крым рашист Илья Донецков свалил назад в россию, в Санкт-Петербург. На прощание записал плаксивое видео, в котором перечислил минусы Крыма, о которых мы пишем шестой год оккупации. В своем видео рашист сказал: “Я бы не сказал, что Крым — россия. Крым — россия только официально, а по факту — как будто оторванное от жизни место”. Вот некоторые из перечисленных рашистом минусов: “1) Низкие зарплаты; 2) Низкая платежеспособность населения и туристов тоже; 3) Плохой уровень сервиса; 4) Печальное состояние медицины, опять же, из-за зарплат в том числе; 5) Высокая стоимость и скудный ассортимент лекарств, очень сложно найти то, что нужно; 6) Высокая стоимость части продуктов, электроники и прочих бытовых товаров; 7) Мало товаров хорошего качества за приемлемые деньги; 8) Отсутствие сетевых магазинов. Сетевики в Крым почти не приходят и не планируют!!! Потому что санкции; 9) Отсутствие нормальных банков; 10) Проблема с досугом; 11) Отсутствие международных рейсов из аэропорта, регулярных и чартеров нет, путевок тоже нет; 12) Проблемы с оформлением виз (нет консульств) и с получением могут быть проблемы; 13) Проблемы с интернет заказами. Алиэкспресс постоянно придумывает новые способы не давать делать заказы из Крыма; 14) У кого работа связана с интернетом, испытают трудности. Гугл считает Крым Украиной. Отметить ваш бизнес на карте он не даст. С рекламой в фейсбук/инстаграм также будут проблемы, и еще с множеством других иностранных сервисов; 15) Адовая стоимость доставки чего-либо транспортными компаниями с "материка"; 19) Коррупция. Настолько сильнее, что аж страшно. Крым просто разворовывают”. Написал рашист и о плюсах, но всего один пункт: “1) Климат. Всё”

7. Свалившему рашисту в комментариях под его видео многие и крымчане, и жители материковой Украины рассказали, что думают и о нем, и о россии, которая принесла на нашу землю столько горя. Один из переселенцев написал: “Я тебе объясню. Я крымчанин, жил в Крыму до 14 года. С вашим приходом накрылось всё: бизнес, семья, друзья, короче, жить стало невозможно. А до 14 года я каждый день Бога благодарил, теперь вынужден жить и трудиться вдали от дома. Так что вам местные не рады. А за обиду ещё придётся ответить”. Но рашист, который сам уехал из Крыма, не понимает, почему это же делают другие: “Интересно, как у Вас так сложилось, что пришлось уехать? Общался и с обычным населением Крыма, и в кругу крымских предпринимателей. Мнения сильно разнятся, но такого, что стало всё так плохо, что надо уезжать, не слышал”. Уехавший крымчанин ему снова ответил: “Ты ведь сам всё написал. Раньше был праздник. А сейчас низкая платёжеспособность, долбанутое налогообложение, все выкручиваются, как могут. А у детей какие перспективы?”

8. Не каждая студия может похвастаться таким числом видеокамер. Другое дело Приморский парк в оккупированной Ялте: что ни столб, то камера, а то и не одна

9. Оккупанты притащили в школы Керчи бывших ихтамнетов, которые рассказали детям 1-4 классов о войне в Афганистане. Рассказ сопровождали картинками. Шабаши проходят в рамках программы одебиливания под названием “Урок памяти”. Пропагандоны написали: “Развитие таких качеств как: патриотизм, смелость, любовь к родине и памяти павших в Афганской войне — неотъемлемая часть воспитания подрастающего поколения”

10. К новостям спорта: “В Симферополе 13 февраля футбольный клуб из Бахчисарая “Кызылташ” победил “сборную” (террористической) группировки “ДНР” со счетом 1:0. Команды играли при пустых трибунах стадиона “Фиолент”. Поединок прошел “под патронатом” Гоблина

P.S. Сбежавшему из Крыма рашисту не сам факт совершенного его страной преступления не нравится, а то, что ворованным стало неудобно пользоваться: “Всё заранее не продумаешь. Задним умом оно всегда виднее”, — ответил сваливший в одном из комментариев. И ходит теперь с умным таблом и рассказывает, что “в Крыму люди диковатые и все хмурые ходят, а уровень счастья населения на дне”. А какими должны стать люди в “оторванном от жизни месте”? Да, задний ум вас всегда подводил. На то он и задний, и я бы даже сказал, совсем не ум.

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