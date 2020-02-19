1. “Он поинтересовался, как мы будем разговаривать, как с человеком или как с животным? Я говорю: как с человеком. Он мне снова говорит, мол, ну рассказывай. А я сижу и не понимаю, что мне ему рассказывать? Где я учусь, что ли? В общем, я промолчал, он нанес мне первый удар электрошокером”: 17-летний крымский татарин Сервер Расильчак сообщил о пытках в “полиции” города Саки. Оккупанты избивали ногами парня и его отца, били электрошокером, порвали сухожилия на руке у подростка, раздевали догола, украли все наличные деньги. Пытки поставлены здесь на поток.

2. Оккупанты задержали в Керчи двух подростков 16 и 17 лет, “последователей Рослякова”, которые якобы готовили взрывы в двух керченских школах. Если это правда, то, наверняка, подростки были активными участниками путлерюгенда. Или же и здесь “признательные показания” не обошлись без электрошокеров. “По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных”, — сообщили оккупанты. До оккупации мы о таком и мечтать не могли. Спасибо, россия! Спасибо, ватаны!

3. Служба безопасности Украины сообщила о схроне, который был обнаружен в Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала. “Из тайника правоохранители изъяли два ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты” h

4. У оккупантов в Крыму сгорел БТР. НАТО на горизонте еще не видно

5. Пособник оккупантов Зубков скачет от счастья — оккупанты разрешили ему сменить место ночного домашнего ареста с Ялты на Белогорск. Вот так, были у человека свобода и успешный бизнес, а теперь он радуется, что ночной домашний арест перенесли в более удобное для него место

6. Подвергавшийся репрессиям крымский журналист, обозреватель Крым.Реалии Николай Семена выехал на лечение на материковую Украину, поскольку в Крыму оккупанты угробили медицину. Судимость с Семены орки сняли, что позволило журналисту покинуть оккупацию. На свободе его встретил бывший политузник Эдем Бекиров со своей супругой Гульнарой Бекировой

7. Крымчане, которые съездили в новый сервисный центр на “Чонгаре”, сообщили, что лучше пока туда не ездить. Центр еще не готов принимать большое количество людей и предоставлять качественные услуги.

8. Оккупанты, выкидывая 1 апреля на улицы сотни крымских портовиков, уверяли, что часть из них смогут трудоустроиться на керченском заводе “Залив”, но тут выяснилось, что и на заводе “Залив” идут сокращения, да и зарплаты мизерные — такую информацию озвучила Председатель профсоюза работников Керченского рыбного порта Валентина Козловская. Напомню, только в Керчи с 1 апреля сократят более 600 сотрудников керченских морских торгового и рыбного портов, Керченской паромной переправы, а также городской больницы работников водного транспорта. Российские оккупанты заявили, что сокращения обусловлены санкциями Запада и сдачей в эксплуатацию моста через Керченский пролив. По ссылке прочтите подробней о стенаниях ватников и мнения экспертов

9. Коллаборант Константинов, не согласовав методички, снова заявил, что “действующие против Крыма санкции Запада уже не доставляют серьезного дискомфорта жителям полуострова” (цитата пропагандонов). Я тоже думаю, что сотни портовиков окажутся безработными без серьезного дискомфорта — как по маслу

10. Продавать мороженое на центральном пляже Ялты (Массандровском) и разориться — такое сейчас здесь уже никого не удивляет. Пляж как собственник помещения (а не накрывшегося бизнеса) снова предлагает его в аренду

11. В школах Симферополя ввели негласное ограничение на использование воды. От классных руководителей родителям в мессенджерах приходят сообщения с требованием “обеспечить детей влажными салфетками и жидкими антисептиками, поскольку подача воды для мытья рук в школах будет ограничена”. В некоторых школах родителей просят приносить воду для цветов. Оккупанты все отрицают

12. В селе Терновка в водоохранной зоне устья реки Ай-Тодор оккупанты активно ведут земляные работы, строительство, чем нарушается русло реки. Жители села Черноречье уже остаются без воды в колодцах. Терновка, Родное и Севастополь останутся без питьевой воды? Гардемарины переживают

13. Керчь. “Водитель-меломан обиделся на замечание, что не слышно в салоне из-за включенной музыки, и ВРУБИЛ её на полную”, — написал Алексей и задал вопрос, почему за рулем находятся люди, не умеющие адекватно реагировать”. А знак неадекватности в виде сриколора, висящего возле водителя, Алексей сразу не распознал? Мне, например, помогает — сразу понимаешь, что человек неадекватен

P.S. В этот день, пять лет назад, закончились ожесточенные бои за Дебальцево, в результате чего погибло множество наших воинов, полуразрушенный от обстрелов мордорских войск город оккупировала россия, а многие из жителей Дебальцево были вынуждены покинуть свои дома… В этот день, шесть лет назад, начались массовые убийства на Майдане — беркут жестоко избивал и убивал украинцев на улицах столицы… Спустя два дня, 20.02.2014, пока украинцы оплакивали убитых, россия начала активную операцию по аннексии Крыма… Сегодня российские оккупанты вновь продемонстрировали всю свою суть, начав обстреливать наших военных и населенные пункты, традиционно прячась за спинами женщин и детей (огонь вели прям из-за жилых домов, в которых находились люди). Как минимум один наш воин погиб… Украине нужен не мир, Украине нужна победа! Только так мы сможем остановить этот кошмар.

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