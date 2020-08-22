1. Оккупанты в Симферополе до 17 октября арестовали 25-летнего Меджита Аблямитова, которого подозревают в участии в “украинском националистическом батальоне”. Крымчанину грозит до 15 лет тюрьмы

2. Гестапо: осужденному к семи годам Арсену Джеппарову оккупанты провели хирургическую операцию по удалению флюса без обезболивающих препаратов

3. Политзаключенного Вадима Бектемирова оккупанты поместили в Крымскую клиническую психиатрическую больницу для проведения карательной психиатрии

4. Крымского политзаключенного Теймура Абдуллаева, приговоренного к 16 с половиной годам, оккупанты снова бросили в штрафной изолятор, где он раньше пробыл почти 5 месяцев

5. Политзаключенного севастопольца Энвера Сейтосманова, которого оккупанты приговорили к 17 годам заключения, этапировали в российскую колонию в Салавате, Республика Башкортостан

6. Оккупанты продолжают давить жителей Крыма и понаехавших: на подъеме на Ялтинское кольцо в Севастополе военный Урал рашистов въехал в бусик, в результате чего последний вылетел с дороги в виноградники

7. Крымские пропагандоны испытывают оргазм от того, что трассу смерти построили именно для перегонки военной техники: “Кто часто ездит по "Тавриде", тому никакого военного парада не надо. И от количества техники, и от ее разнообразия можно неоднократно испытать экстаз, как оргазм во время секса. В периоды учений, когда военные колонны движутся на полигон "Опук" (Керчь), кажется, что "Тавриду" построили именно для быстрого доставления боевой техники к местам дислокации, а гражданским просто разрешили ею попользоваться, чтобы зря в межучебный период не простаивала. Еще бы самолеты возили, то вообще никакого военного парада не надо! Едешь и прям чувствуешь, как прет по встречке боевая наша мощь. И гордишься! И столкнуться с нею не хочешь ни при каких условиях, потому что тогда 100 процентов хана”

8. В Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах, несмотря на прокладку ихтамнетских труб и бравые отчеты гоблинообразных, оккупанты начнут жесточайшую экономию воды. Первый этап стартует с 24 августа — снижается отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а также прекращается горячее водоснабжение. Второй этап — с 31 августа по 7 сентября — уменьшается отбор из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также вводится подача воды по графику. Третий этап начнется с 7 сентября — снижается подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером: “Где было 4 (часа в сутки) — станет 3 или 2. Где была двухразовая (подача) — перейдет на один раз”. Отмечу, что некоторые районы будут получать воду всего 2 часа в сутки в дневное время, когда все на работе. Кроме того, оккупанты установят возле социальных объектов и в жилых микрорайонах Симферополя более 230 накопительных баков для воды — будем собирать туда дождевую воду

9. Симферопольское водохранилище наполнено менее чем на 20%. Его плановый объем составляет 36 млн кубометров воды, а сейчас осталось только 7. В Партизанском водохранилище должно быть 34 миллиона кубометров, но осталось меньше 7

10. Паблик Симферополя. Обсуждаем график подачи воды. Никаких коварных бандеровцев, как видите – только застройка, уничтожение ресурсов, потеря при транспортировке, ложь говени, понаехи и т.п. Симферополь при памяти

11. Понаехавший из россии в Крым пропагандон Илья Изотов написал, что симферопольцы уже начали скупать в магазинах тару для хранения воды

12. Президент Украины Владимир Зеленский заявил. “Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос. Крым вернется — все будет”

13. Список судов, лишенных флага за незаконное посещение закрытых портов аннексированных россией Крыма и Севастополя, пополнился еще одним: 19 августа танкер Hercules (IMO 9155248) лишили права ходить под флагом Белиза. В настоящее время танкер находится в закрытом Украиной порту Севастополя, куда он прибыл из Новороссийска. Всего с 2017 года 57 судов были лишены права плавания под иностранным флагом

14. Севастопольские дачники пожаловались оккупантам на незаконные сбросы опасных отходов туристическим комплексом “Мрия”, который принадлежит Сбербанку. Оккупанты в ответ оштрафовали самих дачников на 300 тыс руб за то, что на территории их товарищества находится несанкционированная свалка отходов. Отдельно отмечу, что в “Мрие” признали, что отходы принадлежат им

15. Очередной антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 55 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 10. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2360 человек, в том числе 450 в Севастополе. Умерло 60 человек, в том числе 15 — в Севастополе

16. З рашистськими загарбниками на окупований півострів прийшло багато різноманітних дитячих свят. У колишній дитячій оздоровниці Євпаторії путлє’рюгенд відсвяткував “день тільняшки” бігом по пляжу в протигазі й кращою в світі інтелектуальною грою — перетягуванням канату

17. Поки в Євпаторії малята-путінята відзначали “день тільняшки”, путлєр’югенд Севастополя на Сапун-горі підкорював нові висоти побідошаленства: святкували день собак-дідів. Чи дідів-собак? Я вже плутаюся в назвах… Ну, тобто фронтових собак, які загинули у “великій вітчизняній”

18. Паблик Ялты. Да, очень интересно: “Интересно, что понаехи рассказывают местным жителям, что крымчане обнаглели и что привыкли к свободе”

P.S. Глава оккупационной администрации Симферополя Елена Проценко не смогла пообещать, что вода будет подаваться по графику, а лишь написала, что “будут прилагаться все усилия”. Крымчане подозревают, что воду могут отключать на более длительный срок, чем указано в графике, иначе оккупанты бы не устанавливали по городу накопительные баки. А я хочу напомнить, что до оккупации Крыма россией Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде с помощью Северо-Крымского канала. 85%! Еще раз: восемьдесят пять процентов! А сколько пафоса было буквально десять дней назад, когда, надув щеки и с военным оркестром, оккупанты запускали по трубам воду из одного пересохшего водохранилища в другое (фоторепортаж). Теперь следим, чтобы оккупанты не имитировали “гуманитарную катастрофу”, что позволило бы пятой колонне на материке вопить про необходимость срочно открыть “днепровские шлюзы”.

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