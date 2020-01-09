1. На Крым.Реалии опубликован новый материал о крымчанах, ожидающих освобождения из российских и крымских тюрем. В шестом материале из цикла “Незабытые” — истории мусульман в “деле Хизб ут-Тахрир” из Красногвардейского, Белогорского и Симферопольского районов, а также Большой Алушты

2. В седьмом материале Крым.Реалии из цикла “Незабытые” рассказывается о фигурантах ​самого масштабного крымского дела с 2014 года. Оно объединяет 24-х репрессируемых крымских татар из Симферополя и Симферопольского района. Все политузники по этому сфабрикованному делу являются активистами, которые до ареста поддерживали соотечественников, преследуемых российскими оккупантами h

3. Российские оккупанты поздравили президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем рождения бутылкой крымского шампанского. “Канцелярия президента (Эстонии) отправила (бутылку) назад в посольство (россии)”, — сообщили власти Эстонии. Русня — типичные гопники — они уже и краденое передаривают… Если вам вдруг иногда кажется, что россия в своем цинизме ниже упасть не может, то помните о том, что так только кажется

4. “Крым готовится открывать торговлю с Сирией”, — сообщили пропагандоны. Интересно, какой товар будет преобладать: оружие или наркотики?

5. Любитель россии Зубков снова ноет, что за месяц со дня закрытия оккупантами сафари-парка “Тайган” в Белогорске убытки парка составили 10-12 миллионов рублей. Зубков считает, что банкротство парка является “частью плана по его рейдерскому захвату”

6. Крым продолжают сотрясать скандалы, связанные с варварской застройкой оккупантами территорий. Крымчане в соцсетях впадают в отчаяние и вспоминают добрым словом “украинские времена”, а оккупантов снова обвиняют в геноциде: “Украина нам еще покажется раем”, “Да уже сейчас нас заставляют думать, что на референдум не стоило идти, ведь россии крымчане и севастопольцы не нужны, а только земля и море, что это и пытаются нам донести”, “Полуостров перестал быть нашим в 2014 году. Здесь уже ничего не принадлежит его населению”, “МЫ ТЕРЯЕМ ГАГАРИНСКИЙ ПАРК. Варварская застройка и уничтожение главного парка столицы Крыма продолжается”, “Если это так, то уже можно ставить вопрос о геноциде симферопольцев. На жителя Симферополя должно приходиться не менее 16 кв м зеленых площадей. Реально — менее 5 кв м. Более того, катастрофически уменьшается количество имеющихся зеленых зон в городе”, “Алчные недоумки никак не нажрутся…”, “Мы теряем не парк, мы потеряли Крым, и продолжаем терять право быть свободными, счастливыми людьми с возможностью распоряжаться в своем доме”, “Патриотизм выглядит так. Вспомните это, когда они 9 мая пойдут с Дедом на палке, и Добрыня будет учить вас, как родину любить. Они ее любят, то раком поставят, то миссионерски”, “Уберите идиотов от власти, они уничтожают Крым”, “Полагаю, что Севастополь, несмотря на все наши усилия, мы просрали ПОЗОРНО И ОКОНЧАТЕЛЬНО. Город стоит перед окончательным разделом, переделом, разграблением и уничтожением. В его прежнем величии и красоте ему уже не суждено возродиться. Все наши и мои лично усилия пошли прахом”, “Здрасти! Вы ничего не отстаивали, вы подарили Севастополь на блюдечке и со спущенными штанами”, “Поддерживаю. Но проспали еще в 2014 году, когда поверили банде жуликов”, “Участок между Витино-Штормовое тоже собрались окультуривать. Подонки вообще без тормозов”, “И застраивать "на льготных условиях" будут свои. Они просто рвут Крым на куски. Подгребли виноделие, сейчас подгребут курортную и заповедную части, и ничего с этим не сделать”, “Такого открытого беспредела не было с момента первого президента Крыма. И все безнаказанно”, “При Украине мы как-то могли защищать свой город, свои пляжи, свою землю. А сейчас оторопь берет! Слетелось воронье, голодное, не насытившееся воронье со всех просторов россии, и просто тупо гребут, что можно и не можно под себя”, “Будем сопеть, пока местных выселять не начнут”, “Просто выдавливают. Как индейцев или папуасов. Нехрен было свою землю отдавать за бусы”, “Развели народ по полной”, “Ну что, друзья, хочется всех поздравить с возвращением в "родную гавань"…”, “С такими темпами Крым скоро сам будет проситься назад в Украину. Отжали все что только можно у людей”, “Мы возмущались, когда украинские олигархи прихватизировали санатории, школы, детсады и прочую важную недвижимость в Крыму, а тут пришла огромная россия, и у нее олигархов в десять раз больше и возможностей больше, вот теперь будем жить в какой-нибудь промышленной зоне, а не во всесоюзной здравнице мира”

P.S. Вот так, медленно, но уверенно, Украина превращается для оккупированного россией Крыма в рай, который ватники сами же и предали за бусы, как папуасы. А некоторые не получили даже бус, и теперь кусают локти, кричат о геноциде и вспоминают времена, когда “могли защищать свой город, пляж, землю”. Некоторые люди учатся исключительно на своих ошибках, и для того, чтобы начать что-то ценить, им нужно все потерять. К сожалению, даже в этом случае не все усвоят пройденный урок.

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