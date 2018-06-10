1. Журналисты провели колоссальную работу и составили полный список украинских заложников путина, который вы прочтёте по ссылке. В списке около 100 человек. А я напомню, что Олег Сенцов голодает 27 дней, Владимир Балух находится на частичной голодовке уже 83 дня.

2. Александр Седов (аналитик “Крымской правозащитной группы”) в эфире UATV говорил о новой волне задержаний и насилия на оккупированном полуострове: “Основная цель оккупационных властей — создать впечатление того, что вокруг враги. Мусульман, крымских татар, украинцев нужно бояться, а ФСБ не напрасно работает. Обыватель должен знать, что силовые структуры постоянно "предотвращают" террористические акты со стороны Украины и мусульман. Для карьерного роста очень легко найти любого мусульманина и обвинить его в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир" просто потому, что он обсуждал Коран. Мы фиксируем лиц, причастных к нарушениям прав человека и задержаниям, и видим, как они растут в должностях и званиях”.

3. Оккупанты начали возводить забор на автовокзале в Севастополе. Во всех остальных городах зона строгого режима уже обустроена. Местный житель комментирует: “Ну вот и Севастополь дождался. А то терроризм то у нас разгулялся, продыху нет. Узнаете Приус перед забором? Да-да, тот самый (отжатый у Украины). Ездят на них менты расейские, не чураются”.

4. Севастополь. В “Гагаринском отделе ФМС” умер мужчина, который занял очередь аж вечером предыдущего дня. Мужчина долго стоял в очереди к терминалу по выдаче талончиков на очередь, а потом еще полдня давился в душном коридоре. Скорая приехала только через полчаса, но было уже поздно.

5. В Севастополе 8 июня около 600 человек пришли на митинг перед закрытым оккупантами ТРЦ “Муссон”. В митинге приняли участие сотрудники и акционеры “Муссона”, а также родители детей, которые занимались в спортивных залах ТРЦ. Зрелищами сыты — просили хлеба.

6. Владельцы “Муссона” уверены, что ТРЦ будет открыт, а оккупанты назначили повторную проверку комплекса после указания путина “разобраться в ситуации вокруг спортивного комплекса в ТЦ Муссон”, которое он дал во время своей прямой линии.

7. Родителям раздаются заявления о том, что, забирая своих детей из закрытого сегодня из-за массового отравления лагеря “Ласпи”, претензий к администрации и вожатым не имеют. Некоторые дети находятся в крайне тяжелом состоянии. Лагерь оккупанты помпезно открыли 5 июня в присутствии понаехавшей Валентины Матвиенко. Инфекция вспыхнула и в лагере “Чайка”. Дети жаловались на отвратительный вкус российской еды, которую оккупанты закупали по дешёвке.

8. Оккупанты подкинули камней с неба своему пособнику — Олегу Зубкову, парки которого испытывают нехватку мяса для кормления животных: “В Крыму мы больше не можем покупать мясо по нескольким причинам. Во-первых, его физически нет из-за политики российских властей. Во-вторых, главный ветеринар Крыма запретил крупным торговым компаниям и производителям продавать мне продукцию, об этом они мне сами рассказали”. Кроме того, Зубков отметил, что Белогорское водохранилище, из которого потребляет воду парк “Тайган”, способно обеспечивать водой лишь до конца июля. Сегодня расход воды превышает ее приход уже в три раза. Тайганское водохранилище, из которого парк львов ранее потреблял воду, практически высохло и давно не имеет полезного объема воды.

9. Жители ЮБК жалуются на перебои водоснабжения: “Как наступило лето, так в Верхнем Мисхоре стали отключать питьевую воду. Я понимаю — экономия и т.п. Но извините… С работы приходишь в 17:00, а в 17:30 воды нет уже — закрыли. Что можно успеть за полчаса? Только переодеться. А утром включают в 8:00-8:30, естественно, когда все уже на работе. Звонишь в водоканал — там просто не отвечают. Зато как платить за воду, так вовремя. Мне интересно, кто установил такой график? Или вообще, кто как захотел, так и закрутил вентиль?????”. Ответы: “Беспредел никто не отменял. На море мыться будем”, “Кто захотел, тот и закрутил! Кто ещё хочет вентиль покрутить? Места свободные ещё есть, правда, в местах не столь отдаленных”.

10. Поповка. Kazantip, который заслужили адепты “рускава мира”. Мимикрия в Абхазию идёт семимильными шагами.

11. У знакомого своя гостишка в Каче (Севастополь). Он рад. Говорит, что, “в отличие от прошлых лет, в июне начали приезжать туристы. Мост работает!”. Он ватник, и это его последняя надежда выжить. Только говорит, что “туристы уж очень экономные, копейки считают”. А до оккупации российский турист “богатым” считался!

12. Пляжи оккупированного Крыма все еще пусты. Посмотрите подборку с вебкамер полуострова, которому мост не помог. Кстати, работающих вебкамер все меньше и меньше.

13. Севастопольцы возмущены — прямо в центре города оккупанты спилили красивейшую голубую ель. Падая, дерево сломало фонарь и едва не придавило прохожих, т.к. место варварства было не ограждено. Ватники пишут: “Не понимаю, какими бездушными ПОДОНКАМИ и ТВАРЯМИ надо быть, чтобы выписать порубочный лист на 5-метровую голубую ель, посаженную нашими севастопольцами в 50-х годах, когда город возрождали после войны? Вчера на Античном Денис Астапович зафиксировал массовый спил краснокнижных фисташковых деревьев. Город уничтожают чиновники-варвары”, “Город рушат! Когда же это прекратится?!!! Какая-то безысходность”, “Что это было??? Кто ответит за УБИЙСТВО???”, “Мне физически больно это видеть(((( Это страшно!!!!!!!”, “Больно смотреть, невозможно. Когда кончится это варварство в нашем городе?”, “Уже ничего не удивляет, но это беспредел”, “Просто давно перейдена черта. В городе беспредел и безнаказанность. Везде. Уже давно ничего не публикую. Негатив зашкаливает”, “Уже второй раз за вечер вспоминаю нетленное: "Русская весна! Что дальше?"”, “Да сровняйте уже все с землей — так надежнее будет”, “Это дно. НО мы его пробили и начали копать”, “Скотство — это мягко сказано!”, “Это показательное унижение Севастополя и всех, кто это позволил”, “Сколько дерьма нужно проглотить, чтобы понять, в какое стойло попали? Добро пожаловать в ад”, “Уже нет цензурных слов”, “Очень печально, что ПОНАЕХАВШИЕ управляют и распоряжения такие дают. То ли ещё будет. Моральные уроды и подонки. Разрывают город, земли, парки, пляжи. И мы ничего с этим не можем поделать. Сами же этих засранцев выбрали. А получилось, что плевать им на нас и на НАШ КРЫМ”, “Какой ОН ваш? Вашим ОН был, а теперь ОН — ИХ КРЫМ! А вы ИМ мешаете обустраивать СВОЙ Крым. Но так будет не всегда”, “Есть ощущение, что не только ель, но и мы здесь лишние и неудобные”, “Они с таким отношением скоро будут вырезать и уничтожать нас. Неужели у кого-то на этот счет есть сомнения? А мы будем проходить мимо друг друга и делать вид, что не замечаем, ошибочно думая, что меня лично это не коснется. Нас превращают в корм, безмолвных и перепуганных рабов!”.

P.S. Сегодня я специально подробно остановился на реакции севастопольских ватников на спил красивейшего дерева, которое никому не мешало. О политике в оккупации говорить не очень принято, а критиковать оккупантов чревато проблемами, поэтому весь свой гнев люди выплескивают под темами, которые, казалось бы, не относятся к политике. По реакции людей не трудно догадаться, что большинство уже давно поняли, что попали в убивающий капкан “русского мира”, адские объятия которого не пощадят никого и ничто — ни дерево, ни человеческую жизнь, ни Крым в целом.