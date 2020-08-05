1. Сердце в цветах флага Украины на одном из поворотов ай-петринского серпантина. Благодаря отвалу грунта осталось незамеченным и не замазанным хрю-гавами, в отличие от других подобных изображений на этой дороге

2. Оккупанты сообщили, что запасов воды в водохранилищах естественного стока становится все меньше — ливневые дожди не помогли. Суммарные запасы воды за месяц уменьшились на 8.45 млн. куб. м. и составили 74.86 млн. куб. м., что в 2 раза меньше, чем на начало августа 2019 года, когда было 163,69 млн. куб.

3. Озеро Кызыл-Яр (в 10 км от города Саки) пересохло, а дно — потрескалось. Озеро входит в группу соленых озер Евпатории. Северо-Крымский канал и Межгорное водохранилище, которые питали пресной водой Кызыл-Яр, уже пустые, что сказалось и на озере. Ранее площадь поверхности озера составляла около 8 квадратных километров, наибольшая глубина — 3,7 метра. Уникальность водоема в том, что нижние, более глубокие водные слои оставались солеными, тогда как ближе к поверхности вода была пресной. С крымскотатарского на исконно русский название озера Кызыл-Яр переводится как “красный обрыв”

4. В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал предатель Виктор Медведчук, прибыл самолет из авиапарка путина, о чем свидетельствуют данные сервиса FlightRadar

5. В огороженной пятиметровым мегазабором свежеотгроханной госдаче, похоже, сейчас отмечает новоселье её владелец: рядом в море дежурит корабль, очень похожий на военный, а в работу GPS-навигаторов вносятся помехи. Пока едешь под самим забором, путь немного “спрямляется” почти до Фороса. А когда едешь по верхней дороге, внезапно “оказывается” западнее Африки

6. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма” Александру Расшивалову, который участвовал в оккупации Крыма, а позже был осужден оккупационным “судом” к исправительным работам за совершение грабежа. После этого коллаборант и владелец медали за захват Крыма сбежал на материковую Украину, в Киев, где открыл собственный бизнес. В 2014 году предатель стоял в палатке в центре Ялты с плакатом “Защитим Крым от бандеровцев и фашистов” — от тех самых, к которым сбежал. Кроме того, Расшивалов был активным участником таких групп в соцсетях как “киевская народная республика”, “наваросия” и т.д., а также, как и вся сепарня, тащился от шария. В соцсетях писал: “Всех нужно убить нах*й больных собак бандеровских”. И этот дегенерат на своем Ютуб-канале слово “россия” писал с одной “с”. На такое необразованное быдло в Кремле всегда делают ставку, а потом отправляют в утиль .

7. Оккупанты в Крыму проводят военно-террористические учения “по радиационной, химической и биологической защите”

8. На плато Ай-Петри оккупанты установили незаметные, но очень острые шипы, сваренные из арматуры. Шипы не только рвут шины автомобилей и мотоциклов, но и протыкают насквозь стопы туристов, гуляющих по плато — в частности, в районе Таракташской тропы. Военная база

9. Стивен Сигал, поддержавший российскую аннексию Крыма и получивший в 2016 году российское гражданство, зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области Александром Бабаковым. Но спустя две недели он перерегистрировал ее, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Минфина США. Официальный совместный бизнес угрожал хитрожопому Сигалу в Америке штрафом в миллион долларов или тюремным заключением

10. Прочтите про “реставрацию” Воронцовского дворца оккупантами. Про то, как идиоты из питерского Меандра залили дождем экспозиционные залы, и оккупанты не хотели этого признавать. Меандр — это которые “реставрировали” до недавнего времени Ханский дворец в Бахчисарае

11. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 18 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1679 человек, в том числе 356 в Севастополе. Умерло 44 человека, в том числе 9 — в Севастополе

12. Судя по моему окружению, Крым накрыла реальная ПЕРВАЯ волна коронавируса. Так что берегите себя, особенно с учетом потока понаехавших из зараженной россии, где ежедневно фиксируют тысячи больных. У меня есть знакомые в Крыму с подтвержденным диагнозом “коронавирус”. Есть как минимум один умерший. БОЛЬШИНСТВО просто лежит дома с температурой и занимаются самолечением (очень много сейчас). Врачи отправляют на тест на коронавирус только в крайнем случае — есть установка минимизировать количество тестов. Маски почти никто не носит. Оккупанты тем временем отчитались, что за июль в Крым приехало 1,4 млн россиян. С учетом закрытых внешних границ, не исключено, что это впервые правда

13. Украина даже в мелочах гавань делает на раз: “Что интересно, когда мы жили в законодательном поле Украины, на этом перекрестке была дополнительная стрелочка, аварий никогда не было, как и пробок. А сейчас большие пробки и стрелочки нет. Вот и думай, где умнее были люди! А то шесть лет чинуши, приехавшие в Севастополь, севастопольцев в первобытный строй всё тянут”

P.S. “Шесть лет чинуши, приехавшие в Севастополь, севастопольцев в первобытный строй всё тянут”, — жалуется ватник. Напомню, оккупанты отменили знак “зеленой стрелки”, который позволял поворачивать направо даже на красный сигнал светофора, если не было помех. Эти чуждые орде западные правила, упрощающие жизнь каждого участника дорожного движения, были упразднены. Теперь имеем головную боль, аварии с пострадавшими и пробки. Эта “зеленая стрелка” — как песчинка в пустыне, КАЖДАЯ из которых делает невыносимой жизнь на раскаленной под солнцем обезвоженной территории. Русский мир и страдания — слова синонимы.

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