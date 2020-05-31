1. Работники завода “Залив” в Керчи седьмой год воют от камней с неба, несмотря на постоянный пиар оккупантов и угрозах поднять завод с колен, на которые он встал в 2014 году. Вот очередное письмо пропагандонам: “С понедельника на заводе Залив официальная забастовка трубного цеха. Рабочие не довольны, как им позакрывали наряды — за прошедший месяц на 40-50%. В связи с уменьшением зарплат, за последнее время увольняются до 50% рабочих. Генеральный директор отсутствует на месте. Новая политика по сокращению расходов и экономии финансов отразилось на зарплатах. Завод теряет крупные заказы, их отдают в Выборг или на Звезду. Работать фактически скоро станет некому. Завод разваливается. Сегодня собрался трудовой коллектив трубного цеха и провели собрание о начале забастовки с понедельника. Новый директор не помог. Люди начали разбегаться. Корабли стоят недостроенные, деньги потратили, а достраивать не на что. Новые заказы давать не хотят. Строительство новых мистралей на заводе залив под вопросом”. Жители Керчи комментируют: “Рабы бунтуют? А шо такое???”, “Дожили”, “По моему субъективному и, возможно, ошибочному мнению, кто-то хочет завод обанкротить”, “А как же вертолетоносцы, не говоря уже о ядерных ледокольных звездолетах?”, “Надо новый Lexus прикупить, а народ потерпит”, “А может, все идет по плану — примут решение о приватизации и продадут завод за копейки”, “Уже шестой год нам рассказывают, как завод встает с колен”, “А как крымско-керченские чинуши пузырились ещё полгода назад по поводу Залива…”, “Где появляется россия, везде разруха, грязь и нищета”, “Никто не хочет никого обанкротить — все прекрасно знают — ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕТ! СОВСЕМ!

Заграница арестовала все счета некоторых… и некоторым приходится теперь через Гонконг выводить то, что на штрафах накалымили. Я лично знал еще 2 месяца назад, что "держаться" заливчанам и прочим работягам придется крепко… за маски… чтобы с ушей не падали”, “Мыльный пузырь лопается. Что и требовалось доказать!”, “А на кой тогда мост? Только заразу возить?”, “Да уже все… Медным тазом”, “Цирк))) что и следовало ожидать — хозяйствование по-расейски)))” Напомню, проблемы завода начались сразу после аннексии Крыма россией, при этом по зомбоящику постоянно рассказывают о масштабных заказах, которые россиюшка дает заводу, а по факту понаехи (друзья путина) пилят российский бюджет. Прочтите сообщения керчан за 2019.

2. После скандала в соцсетях с намерением рабочих завода “Залив” в Керчи уйти на забастовку, оккупанты заявили, что это ложь, и выдали тираду в духе глубокого совка: “Появившаяся в прессе информация о якобы непростой ситуации, сложившейся в трубомедницком цехе судостроительного завода "Залив", не соответствует действительности. Проведенная 29 мая 2020 г. встреча администрации предприятия с руководством цеха, его мастеровым составом и бригадирами не выявила критических вопросов. Более того, присутствующие работники цеха были возмущены анонимными обращениями в СМИ, которые порочат коллектив и дестабилизируют работу цеха”. Жители Керчи вновь прокомментировали: “ — Специалисты говорят, что народ стал жить лучше. — Да, но люди говорят, что стали жить хуже. — Хм, но люди ведь не специалисты”, “Мы живём хорошо! Нам ничего не надо! У нас всё есть! (с)”, “Покажите мне построенное судно за последние 6 лет, водоизмещением хотя бы 50 тыс. т. А щеки раздувать, как эти болванчики, может каждый. Было градообразующее предприятие, стало шарашкой”, “Дык уже дважды торжественно спускали на воду одно и то же судно. Сейчас оно стоит на достройке. Потом третий раз торжественно спустят”, “У нас все нормально! — сказал единственный работник Залива, Гендиректор Залива”, “Типа у нас все Ок. Быдло в стойле”.

3. Восемь из десяти пропагандонов новостного отдела созданного оккупантами крымскотатарского телеканала “Миллет” написали заявления об увольнении. “Причиной увольнения сотрудников стало их недовольство новым главным редактором”. Напомню, “Миллет” оккупанты открыли в Крыму после того, как закрыли и выдворили телеканал “АТR”. “Миллет”, как и другие пропагандоны, рассказывает о фейковом процветании Крыма и крымскотатарского народа в оккупации, которую называют “присоединением”.

4. После новости о скандале и массовом увольнении с лживого телеканала “Миллет”, пропагандоны телеканала заявили, что у них “все хорошо”. Прям как у работников завода “Залив”. Прочтите, что написала пропагандонша Айше Шулакова.

5. Севастопольские упоротые ватники на полном серьезе мечтают перекрыть Днепр: “Хорошая мысль. Это реально сделать в районе древнего русского города — Смоленска. Канальчик, конечно, прокопать придётся. Километров так 125. И никаких нарушений международных соглашений. Моя земля — что хочу, то и копаю”.

6. Гибридный худсовет в стиле СССР: оккупанты в Ялте устроили прослушивание для уличных музыкантов, которые хотят выступать на набережной. Теперь жители города будут слушать то, что хотят понаехавшие чинуши. А музыканты за право выступать будут отстегивать мзду на самый верх.

7. В оккупированном россией Крыму выявлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 536 человек, в том числе 161 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

8. В оккупированном Крыму с 15 июня начнут работу остатки санаторно-курортного комплекса, но отдыхать смогут только жители Крыма, понаехов якобы не будут заселять. С 1 июня откроют турагентства, зоопарки, летние площадки кафе и ресторанов и т.д.

9. Жители Крыма в восторге от того, что оккупанты разрешили им с 15 июня отдыхать в санаториях и отелях: “За чей счет банкет? Откуда у нищих крымчан деньги на отдых?”, “Я уже вижу, как лежу на санаторском пляже, отдыхаю в номере люкс и получаю четырехразовое питание”, “На “поддержку” от государства можно отдохнуть только на остановке санатория Донбасс”.

P.S. “На встрече с администрацией трудящиеся попросили уменьшить им зарплату. Не время жировать, товарищи. Времена тяжелые, родина в опасности”, — с сарказмом написал керчанин. Чувствую, что скоро жители Крыма “откажутся” даже от того, что еще не успели отобрать оккупанты… По просьбе трудящихся, так сказать…

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.