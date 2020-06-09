1. Теймуру Абдуллаеву оккупанты продлили содержание в штрафном изоляторе до 20 июня, а его брата, Узеира Абдуллаева, направили в штрафной изолятор в третий раз, сообщила мать политузников Диляра Абдуллаева. Напомню, в июне 2019 года оккупанты посадили Теймура на 16,5 лет, а Узеира — на 12,5 лет

2. Семье арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько оккупанты отказали в свидании с ним “на неопределенный срок”. “Мы отца не видели много месяцев, в последний раз (виделись) еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда”, — сообщила дочь политузника

3. Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник поделилась новой информацией о незаконном призыве в армию россии на территории оккупированного Крымского полуострова и рассказала о возможных путях борьбы с этим нарушением международного гуманитарного права

4. Появились новые подробности о личности избитого понаехавшими чеченцами коллаборанта: “Бессердечная карма "русского мира". СМИ сообщили, что в ходе какого-то бытового конфликта в Ялте некими чеченцами был избит металлической трубой по голове помощник главы российской администрации города Ялты Дилявер Сейдаметов. Я ещё подумал, какая знакомая фамилия. И тут Заир Смедля напомнил, это же был свидетель обвинения по делу против Ахтема Чийгоза. Правда на сам суд он побоялся прийти, но на предварительном следствии давал какие-то гадкие и лживые показания. Этот Сейдаметов после начала оккупации Крыма перешёл на сторону пришельцев, в надежде получить для себя преференции от новых властей. А получил трубой по голове от чеченцев. Морали здесь нет и не будет. Просто карма”, — написал адвокат Николай Полозов

5. Оккупанты в Керчи выпустили распоряжение, согласно которому уменьшилась проходная осадка в Керченский порт. Менее чем за год, подходной канал потерял 20 сантиметров глубины. “Канал теряет глубину, а порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов”, — плачутся пропагандоны. Скрепный мост изменил течения, и теперь то, что не добили оккупация и санкции, добьют мостом

6. Мойтесь ДО обнуляции. Потом — чешитесь. Главный пропагандон севастопольского издания “Примечания” Виктор Ядуха заскулил от засухи: “Удивительное дело: в Крыму пересохли ручьи и реки, от водохранилищ остались грязные лужицы, на полуостров пришла жара, а воду в крупнейших городах все еще подают без графика. Хотя в засуху 90-х, даже при наличии Северо-Крымского канала, ее давали дважды в сутки, а сейчас власти говорят, что воды осталось на 3 месяца. Аттракцион водяной щедрости перед поправками в конституцию? Если так, то с 1 июля, когда бюджетники помажут путина на вечное царство, водоканалы введут жесточайшие ограничения. Потому что воду брать неоткуда”. При этом некоторые рашисты, комментируя вой Ядухи, с полной уверенностью написали, что россиюшка уже провела в Крым свои водоводы. Ядуха ответил рашисту, что эту идею отвергли еще в 2015 году, т.к. на Кубани и без Крыма наблюдается вододефицит.

7. Судак. Очень хорошо видно, что вода в кране есть! Коричневая, но есть!

8. “Несмотря на обильные осадки в Симферополе, ситуация с городским водохранилищем по-прежнему остаётся критической. Сейчас оно наполнено всего на 25%. Власти заявили о строительстве двух водоводов, которые обеспечат столицу дополнительно 50 тыс. куб. воды ежесуточно… Впервые удалось побывать на островке, который в прежние годы был окружён водой. Теперь от него осталось название. На его вершине даже сохранилась табличка на украинском языке”, — написал местный житель

9. Орда решила спалить ЗАПОВЕДНИК: “В Ялтинском горно-лесном заповеднике творится беспредел. Прибывший с материка (прим — из россии) новый директор ассоциации заповедников господин Бородин своей крепкой рукой сокращает 2 пожарно-лесные станции: Ливадийскую и Оползневскую. А людей — около 30 человек — на улицу. Господин Бородин, если где-то загорится лес, да с ветром, чем тушить будете и кем??? Ни пожарников, ни лесников у вас нет” .

10. После скандала в соцсетях, когда оккупанты заасфальтировали улицу в Севастополе вместе с ковром, которым укрыли ямы, оккупанты уложили новое асфальтовое покрытие — без ковра

11. В оккупированном россией Крыму выявлены 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 623 человек, в том числе 177 в Севастополе. Умерли 17 человек, в том числе 3 — в Севастополе

12. Окупований Сімферополь. Місцевому путлєр’югенду надійшов наказ фюрера: готуватися до параду “перемоги” 24/06/2020. Тепер малюки-штурмовики вчаться не тільки крокувати ладом, стріляти, мінувати, рити окопи, а ще й музикувати на барабанах. Дуже мирна країна. І музику полюбляють

13. В оккупированной Евпатории путлерюгенд изучал “разведку боем”

14. Оккупанты, предатели и понаехавшие продолжают бороться с Украиной в украинском Крыму. Очередной “жертвой” стал указатель поселка Михайлівка, на котором ублюдки зачеркнули букву “і” и нарисовали над ней “о”. Теперь можно шутить про ту самую челюсть…

15. Надпись “Слава Украине” на неиспользуемых южных воротах бывшего детского санатория им. Розы Люксембург в Гаспре. Рядом обнаружен котик, но он от авторства открестился — “у меня лапки”, говорит. Но при этом хитро щурится одним глазом)))

P.S. Путин скоро проведет победобесный парад в Москве. А в это время в оккупированном Крыму дети снова надели камуфляж и принялись репетировать победобесие. Если честно, то мне жалко детей, которых обнулили собственные родители, но я верю, что даже у этих детей, вопреки обстоятельствам, есть шанс стать нормальными людьми, как был этот шанс и у тех, кто был воспитан в совке.

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