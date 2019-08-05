1. “Мне кажется, если бы он проявил страх, то тогда надежды уже никакой бы и не было. Мой отец из тех людей: если у него есть мнение, позиция, то его не склонить, не сломить” — по ссылке прочтите интервью Павла Балуха, сына политзаключенного Владимира Балуха.

2. Паблик Севастополя. Гардемаринов удивляет, что понаехи сначала всё своей гаванью уничтожили, а теперь ноют, что при Украине было лучше: “Прикольнули отзывы (прим — о Севастополе) москвичей. И то, что люди злые. Пока вас не было, все было ЗАМЕЧАТЕЛЬНО”, “Почему-то, когда Севастополь был Украиной, приезжим из россии все нравилось: и продукты вкусные и для них дешевые, и вещи они у нас покупали турецкие и польские. Это сейчас почти один Китай и продукты оставляют желать лучшего. Да, дороги сейчас хорошие и что-то делается, но люди у нас хорошие, и никто у нас раньше не дрался, чтобы попасть на корабли ЧФ, и всем россиянам нравилось у нас, т.к. им было в 2-3 раза дешевле. Пишут, что плохо, а все равно едут и едут”, “Правильно. Продукты из россии, и Китай оттуда же. А при Украине и продукты у нас были супер, помидоры какие, огурчики. Да и вещи польские, итальянские привозили. Мы, что ли, виноваты, что границ позаставили, или понаехавшие организовали?”, “Да, про продукты правда. Никак к российским привыкнуть не могу”, “Так и не надо ехать к нам, обиженные, сытые, бескультурные россияне. Вам никогда не понять, что это, быть рожденным в Севастополе. Вы превратили город в сплошной хот-дог и шаурму”.

3. Оккупанты продолжают устанавливать таблички о запрете купания на пляжах Севастополя, но делают это втихую, без огласки. На сайтах соответствующих оккупационных органов никакой информации о загрязнении нет. Понаехавшие продолжают купаться, несмотря на запрещающие знаки. Напомню, уже несколько дней побережье Севастополя и южнее, в сторону Ялты, заливает канализационными стоками из прорвавшей глубоководной трубы.

4. Керчь. В Приозерном прорвало дамбу и затопило около 15 домов. Дети сидят на окнах, куры в сарае утонули. Сегодня в Крыму сохраняется штормовое предупреждение. Местами идут сильные ливни и дует шквалистый ветер. Море сильно штормит.

5. Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, которые не помогают. Некоторые медики советуют вывозить детей. Проблемы уходят, когда люди выезжают из города, что многие и сделали. Некоторые пишут, что проблемы начались около 2 месяцев назад, другие же сообщают, что до сих пор никаких ухудшений не почувствовали.

6. Симферополь. Травмпункт. Медицина гавани. Прочитайте, что творится: “Про коррупцию и отношение персонала к больным. 01.08.2019 в 17-50 приехал в травмпункт больницы с переломом ноги, очередь была 15-20 человек, принимает ОДИН врач, больше врачей нет на население города в 340 тыс. ОДИН врач-травматолог. С 18-00 до 08-00 травмпункт работает только в 6-й больнице!!! Если кто-то хочет посмотреть фильм ужасов, добро пожаловать туда. Люди сидят с порезанными руками и пальцами от болгарки. У одного мужчины пальцы держатся только на коже, перевязку ему никто не сделал из медперсонала. Другой молодой парень с окровавленным пальцем на ноге. Перевязать и остановить кровь медсестры, которые ходят по коридору, не могут. Лично я просидел 5 часов, чтобы попасть к врачу. Многие люди старались пропускать людей с тяжелыми травмами. Когда медперсонал запускает людей без очереди с перебинтованным пальцем или рукой, после чего один из родственников приезжает с 2 пакетами Ашана и заносит врачу. Лично при мне родственники договаривались с медперсоналом и запускали через гипсовый кабинет в кабинет №2 к врачу. Все люди, которые сидят в очереди, начали возмущаться. В конечном итоге врач вызвал ГСО. Приехали 2 парня с автоматами и в касках. Люди были в шоке. Вы что, добивать приехали нас??? В конце концов ребята рассказали, что приезжают каждую смену сюда, и что этот ХАОС происходит постоянно. Кого привозят по скорой, садят в коридор, занимайте очередь, и на этом все, если вы, конечно, на лапу не дали работникам. "4 врача уволилось и у нас принимает только 1" — это оправдание говорили всем больным”.

7. Ялта. В феврале наливайка открылась, а в конце июля — уже фсьо. Вчера — закрытое пустое помещение без света. Причём это центр города, проходное место.

8. Жена Пескова Навка начала плясать на коньках в построенном для нее шалаше в виде кокошника, ради которого снесли все аттракционы на набережной Ялты и перекрыли вид на море. Кстати, сегодняшний ветер этот кокошник уже порвал.

9. Уявляєте, вчора в Севастополі купила онуку трактор, а він наш, український! Так приємно!

10. Бандерівці Севастополя передають вітання.

11. Так жители Крыма (включая ватников) прокомментировали вчерашние жестокие избиения митингующих в Москве: “А вокруг все просто смотрят. Это подтверждает, что Украина — не россия. Слава Украине”, “Гламурный фашизм в Москве, заборы в Крыму, запланированная вырубка деревьев в Симферополе, пожары в тайге — список можно продолжать. Власть насильственно "благоустраивает" нашу жизнь, и адекватность этого процесса у меня под сомнением. Не хочу революции, но вижу ее признаки в системе”, “Так вот он какой — фашизм. Это страшно, так бить безоружных людей, которые даже плюнуть в морду садистам не могут. Пока не могут”, “Задержано 800 человек? Ну что сказать — власть сошла с ума”, “Прогнившее дно. Крымчане шли в россию, а попали в догнивающую РФию…частную компанию недоразвитых пигмеев, ущербных изначально по жизни”, “Нянчатся как с детьми! Вломить нормально не могут. Крымский беркут бы туда, они бы показали, как надо родину любить!”, “Майдан покажется игрушечным”.

12. Мой “любимый” канал “Россия-24”. Вчера, отмудохав людей в Москве, “россию просто спасли”! Ножи, баллончики, травматы “почти у каждого задержанного”. Большинство “иногородние”! Убытки магазинов от акции подсчитывали и благодарили ментов-героев, которые “спасли столицу”. Потом передали срочное сообщение про стрельбу в Техасе… Тем временем задерживали в Москве даже сторонников путина, которые требовали, чтобы с протестующими обращались еще жестче.

P.S. Мнением жителя Ялты о протестах в Москве завершу сегодняшний выпуск: “Посмотрел видосы из Москвы за последние две недели. Теперь я понимаю, что такое притеснение русскоговорящих. Могу поспорить, что даже во Львове — не то что в Крыму — за 23 года до войны так не п*здили ни одного гражданина рф, как п*здят их в столице мордора”.

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