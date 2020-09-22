1. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали новые доказательства относительно военнослужащих еще 3 военных частей ВС рф, причастных к агрессии против Украины, в частности, операции по захвату и оккупации украинского Крыма

2. Оккупанты начали военно-террористические учения “Кавказ-2020”, которые продлятся до 26 сентября. В учениях задействованы около 80 тысяч ихтамнетов. Как утверждают оккупанты, в учениях задействуют также до 1 тысячи военных из Армении, Беларуси, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана Тем временем на материковой Украине продолжаются совместные со странами НАТО военные учения

3. Странные, периодичные хлопки раздаются со стороны юга, юго-востока в Симферополе (20.09.2020 в 20:33). Возможно, это оккупанты устроили ночные стрельбища в селе Перевальном. Такое возможно только при рф. До 2014-го жили себе спокойно. А теперь как на вулкане

4. Осуждённый на 2,5 года гражданский журналист и медиа-координатор “Крымской солидарности” Нариман Мемедеминов отбыл срок и вышел на свободу. Политузника встретили адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, а также генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский и консул Юрий Довгуля. “Имею честь быть гражданином Украины” — посмотрите историю Наримана Мемедеминова

5. Политзаключенный третьего бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Осман Сейтумеров болен пневмонией и в экстренном порядке госпитализирован в медсанчасть следственного изолятора ht

6. Статистика оккупантов. В течение 2019 года в Крыму 312 человек покончили с собой — мужчин в 4,2 раза больше, чем женщин: 252 и 60 человек соответственно. С начала 2020 года на полуострове в результате самоубийств погибли уже 159 человек. Уверен, что оккупация усугубила ситуацию

7. Бл*ди, сэр: Собчак приперлась в Крым, нарушив госграницу Украины, и взяла интервью у преступницы Поклонской, которая снова рассказала о “самом честном” в мире рыфырэндуме, “запрете” русского языка в Украине, “120 трупах беркута на Майдане” и “госперевороте”

8. Еще 29 населенных пунктов Крыма сегодня перешли на подвоз воды в водовозках, сообщили оккупанты. Вода в скважинах попросту закончилась. Оккупанты готовятся к “худшему сценарию”. Кроме того, “на севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске, где наблюдается засоление подземных вод и снижение уровня воды в артезианских скважинах”, — сообщили оккупанты

9. “Воды НЕТ” — написали неизвестные на одной из бочек, которые оккупанты расставили по всему Симферополю, но вот воду в них так и не залили

10. Жители Симферополя жалуются, что воду в кранах не видят по несколько дней. Нет также ни подвоза воды, ни воды в бочках на улицах. Верхние этажи тоже воду не получают, даже когда ее дают по графику на нижние этажи — не хватает давления

11. Севастопольские ватники хотят знать правду: “Выборы закончились. Властям можно и правду сказать насчет воды в Севастополе. Может, пора вводить почасовую подачу воды? 1 час утром и 1 час вечером”, “Если природа не смилостивится, то будет график. Это и без всякой правды от руководства города понятно”, “Такого еще не было даже в суровые годы, давали все-таки по 2 часа и утром, и вечером. Да уж, 6 лет не чесаться, этим летом бравировать числом туристов. А мы тут даже не сможем воспользоваться уже и стиральной машинкой. Представляю, что будет”

12. Крымчанин показал актуальные фотографии сильно обмелевшего водохранилища с “исконно русским” названием Эгиз-Оба в Бахчисарайском районе

13. Сухой водопад на ручье Ай-Димитрий. Но в межень он всегда такой. А вот родник Банистра удивил — обычно непересыхающий, сейчас он имеет расход АЖ 1 капля в 10 секунд

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 79 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 27. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4626 человек, в том числе 818 в Севастополе. Умерло 85 человек, в том числе 22 — в Севастополе

15. Знакомая поет в хоре. В хоре сразу у 6 человек двухсторонняя пневмония. Хрена се, как оружие массового поражения: заболели все в радиусе пары метров от источника. При этом COVID “не подтвердили” ни у кого…

16. Ялта. Грузовой порт сегодня. Порт “еле справляется” с работой

17. “Исконно русское” — это впереться в чужой дом и вопить хозяевам “Не нравится, как я насрал — валите отсюда!”. Вот это оно — скрепа: “Как смешно читать комменты проукраинских ущербов, которые пишут свои неуместные комменты во все темы: было лучше, терпите, слава россии и т.д. Возникает один единственный вопрос: если вам здесь так плохо, а при Украине жилось лучше и комфортнее, какого ляду вы здесь забыли?? Валите в Украину на Майдан или еще куда, где ваши высказывания выслушают и оценят!”, — написал понаех, которому ответили на его языке: “Еще смешнее читать, когда людей, написавших о проблеме, перекрашенные патриоты окрещивают проукраинскими, хохлами, агентами Госдепа и т.д. И спустя более 6 лет жизни при рф в сегодняшних проблемах обвиняют Украину. После прочтения возникает встречный вопрос: если при Украине вам жилось плохо и так хотелось в рф с молочными реками и кисельными берегами, то какого ляду тогда мучились и жили под гнетом столько лет? Свалили бы в рф тогда, в Сибирь или еще куда, были бы сейчас королями. Тогда и в Крыму не было бы этой ситуации с отсутствием воды”

P.S. “Феодосия. Некоторые жители 5-х этажей не только задумались о том, как они будут жить при отключениях воды, а и перешли к действиям на опережение. Меня привезли показать. 5-й этаж. Застекленный балкон. На нем бак 250 литров. Бак подключен к системе в квартире. Установлен насос. При отключении воды люди смогут перейти на свою систему. Данная услуга начинает набирать обороты. Никто не верит пропагандонам. Для нас все это диковинка. Без россии у нас в этом не было необходимости. Вода была всегда даже на верхних этажах. Воду отключали один раз в год весной для профилактики на три дня. Её хлорировали. Аварии были очень редко. Теперь новая реальность. Люди начали готовиться к худшему”.