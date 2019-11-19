1. Оккупанты вернули захваченные в нейтральных водах у берегов Крыма украинские корабли: “Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины”

2. Первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении россией Конвенции ООН по морскому праву во время захвата украинских военных кораблей и их членов экипажа, пройдут в Гааге в четверг, 21 ноября. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

3. Пропагандоны “Крым 24” заявили, что новостное агентство Франс-Пресс признало аннексию Крыма. Такие глобальные выводы они сделали исходя из банальной просьбы журналистов о покупке кадров всего одной минуты видео транспортировки захваченных украинских судов из порта оккупированной Керчи. Новость о “признании” Крыма сегодня распространили все кремлевские и крымские пропагандоны. Удивительно, как те, которые без устали шестой год подряд вопят, что им плевать на “признание” Запада, высасывают из пальца несуществующее признание и носятся с ним как с писаной торбой. Жалкие ублюдки…

4. Российские и крымские пропагандоны сообщили, что “Украина возобновила пропуск РОССИЯН через все КПП на границе с Крымом”. Интересно, с каких это пор украинцы с украинскими паспортами (других через админграницу с Херсонщиной без спецразрешения не пускают) стали “россиянами”? Новости для ватных лохов-запоребриков

5. Оккупанты заявили, что с 1 января решили отказаться в Крыму от услуг мобильного оператора МТС, которого тут типа “нет”. Абонентов МТС отдадут местным гоблинским операторам связи. Таки МТС решил свалить из санкционного Крыма, о чем мы писали ранее, а оккупанты с МТС долго отрицали. Тащите сюда российских пропагандонов, которые сегодня писали, что кто-то там “признал Крым российским”. Бугага)))

6. “В Керчи 18 ноября на улице Глухова, около ГАИ, перекрыли дорогу. Около здания стоят вооружённые правоохранители. Керчане отмечают, что людей не пропускают даже пешком, даже самих сотрудников ГИБДД”, — сообщили пропагандоны. Наверное, орки снова какой-то сценарий разыгрывали

7. 28 ноября в качестве репетиции кремлевского сценария “Весь мир — в радиоактивный пепел” по всему Крыму в очередной раз оккупанты включат сирены

8. В Белогорске провели акцию против сноса букв “Парк львов “Тайган”. Понаехавший в Крым и присутствовавший на мероприятии российский политик, оккупант, пропагандон, лидер движения “За новый социализм” Николай Платошкин заявил: “Своим давлением на бизнес Олега Зубкова крымская власть играет на руку недоброжелателям российского Крыма. Они дают огромные информационные козыри Западу заявлять, что в Крыму идет давление и преследование”

9. “Российские военные в Крыму учились бороться с подводными диверсантами”. Сам придумал проблему — сам решил

10. Понаехавшие продолжают гнобить Севастополь и его жителей: “Что сегодня творилось возле Шевченковского рынка! Подъехала машина с лицами кавказской национальности и стали отбирать товар у торговцев! Никто не представлялся и ничего не объяснял: один молодой человек попытался заступиться за истошно кричащую женщину, и тут же был ими избит под матюки с кавказским акцентом (рядом же находится полицейский опорный пункт!). Что это такое? Наш ВРИО, начальник милиции и прокуратура готовы дать правовую оценку происшедшему? Или поаплодируем заезжим джигитам и стерпим очередное унижение? Анонимно”. Ответы: “Противно, когда гости города указывают нашим людям, что и как делать в нашем городе”, “Это больше не ваш город. Этот город теперь принадлежит чиновникам, застройщикам и воякам”, “Про соседей с гор забыли”, “Освобождают места для своих”, “Незаконная торговля — это, конечно, плохо. А что людям делать? Как узаконить свою торговлю в хорошем, проходном месте, а не у "черта на куличкх"? Другой достойной работы нет. Специфика нашего города: безработица большая и низкие зарплаты”, “У всего города хата с краю, поэтому будем терпеть”, “Русский мир же. Вы думали, он иначе выглядит?”, “Заколебали чурки! У себя пусть беспределят! Никто сюда не приглашал!!!!”, “Жаль, единственное на районе место, где торговали своим, домашним”, “А где самооборона, кизяки, патриоты. Че, трусы, что ли?”, “Переквалифицировались в псов режима”, “Видел недавно одного из лидеров казаков: рассказал, как они "доблестно" сторожат церковь и создают массовку на молебнах при незаслуженных ими "регалиях"!”, “Это правовое государство. Ну, если верить першому путинскому каналу”, “Я бы сказал свое мнение, но статья 282 запрещает (прим — Возбуждение ненависти либо вражды…)”, “На Московском сегодня то же самое было”, “На Сталинграда они тоже были”, “На Хрюкина тоже”

11. При всей неоднозначности и вопросах, искренне ли прозрел Гайворонский и как оно все на самом деле, пишет человек теперь неплохо. И мысли во многом правильные: “Душа со шрамом. В 2013 году мне бы в голову никогда не пришла мысль — "Такая-то страна не имеет права существования. Что будет с её жителями — не интересно. И не жалко их". Да, когда все украинское ещё было украинским, а аннексия Крыма и Донбасса ещё была фантазией путина, мы все думали по-другому и о другом. О девушках, творчестве, о том, где дешевле купить хороший итальянский кофе, что подарить хорошему другу, о путешествиях, о том, почему вокруг все меньше живой природы и все больше неживого, искусственного. О новых знаниях, новой эпохе. Да много, о чем. Но подавляющее большинство из нас не думало о войне, о горе, о том, как хрупок уют личного мира каждого из нас. Да если быть честным, об Украине и её сути мы тоже не думали. Потому что государство давало жить людям, не влазило в личную жизнь и давало каждому шанс. Мы не ценили ту Украину. Для нас было естественным жить в адекватном государстве. Хвала тем людям, которые раньше большинства поняли, что такое Украина и что такое россия, и подарили всем шанс на свободу, защищают настоящую Украину до сих пор. В 2014 году у многих закончилась беззаботная жизнь. Кого-то убили. Кого-то сломали. Кто-то из налаженной жизни оказался беженцем и с нуля попытался выжить. Кому-то хватило на переезд и сохранение хоть какого-то уровня жизни. Кто-то остался на контролируемых россией территориях и превратился в подопытного в российских социальных экспериментах. Гнилые душой разбогатели на принесенном россией в чужие дома горе”.

P.S. “Севастополь. Семья имеет собственный домик под сдачу в пригороде. Сдали понаехавшей с Урала семье: муж, жена, двое маленьких детей. Заплатили за два месяца. Прожили полгода. Оставили долг 25 000 за коммуналку. Хозяева пытались выгнать понаехов с участковым. Те просто посылали. Денег у них нет. Оказалось, явление массовое. Прут сюда быдлороссияне как мухи на мёд… P.S. Пострадавшие на оккупендум ходили. P.P.S. Таких не жалко”.

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