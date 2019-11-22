1. Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые спустя год после их захвата россией вернулись из аннексированного Крыма в Очаков Николаевской области. Согласно документу, на всех кораблях отсутствуют: оружие, боеприпасы в полном объеме и документация, оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи; надувная лодка с мотором; блоки аппаратуры распознавания; огнетушители, фонари, аварийный буй; аккумуляторные батареи, камбузная плита и унитаз. В документе указывается, что на кораблях повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии (комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя)

2. Сегодня в Гааге состоялись первые слушания арбитражного трибунала по делу Украины против россии о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей

3. Арестованный оккупантами в Крыму по обвинению в “подготовке теракта” украинский активист Олег Приходько 21 ноября встречает свой 61-й день рождения в Симферопольском СИЗО. Оккупанты 5 лет преследовали Приходько, а в начале октября 2019 года ворвались с очередным обыском и бросили за решетку

4. На территории Джанкоя и Джанкойского района оккупанты провели сегодня террористические учения, в ходе которых были задействованы “имитационные средства стрелкового вооружения с использованием холостых боеприпасов”. Оккупанты просили “сохранять спокойствие и порядок”, убеждая в том, что “жизни ваших родных и близких вне опасности”

5. Окупована Євпаторія. Турнір по карате на кубок Чорного моря. До окупації на дитячи турніри кликали виступати артистів-музикантів, а тепер — путлєр’югенд з метою вербування. Але хунта з фашистами все одно в вільній Україні

6. Торговец, напавший на пропагандона “Крым-24” во время съемок лживого сюжета в Евпатории, отправлен оккупантами под домашний арест. “Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток — до 19 января 2020 года”, — сообщили оккупанты

7. Крым с молотка: оккупанты продают 100% акций “Симферопольского винодельческого завода”, который был основан в марте 1959 года и стоял у истоков коньячного производства Крыма

8. Самый крупный банк в Крыму (РНКБ) продолжает сокращать количество отделений. В Феодосии закрыли отделения на Революционной и на Полевой. И открыли одно в районе техникума. Банкомат на Полевой тоже убрали. Вместо двух остался один. Народ в шоке, особенно старики, которым теперь, чтобы попасть в банк, надо ехать автобусом. В общем, отделения банка можно пересчитать по пальцам.

Новини Российская экономика терроризма

9. В рамках борьбы с полезными санкциями, любопытное предложение прозвучало от анонима в керченской группе: “Предлагаю обсудить ввод санкций для Алиэкспрэсс. Уважаемый В.В. путин, просим вас рассмотреть следующий вопрос: китайский интернет магазин Алиэкспресс официально объявил санкции для жителей Крыма. Мы, жители Крыма, предлагаем ввести ответные санкции и запретить любые действия данного магазина на всей территории россии, до снятия санкций с Крыма”. Ответы повеселили, особенно от запоребриков: “(Понаехавший из Архангельска) А остальная россия-то здесь при чем?”, “Очень печально за таких людей, которые не понимают, как и что работает, как работает внешняя экономическая политика, санкции, и что такое Крым для россии и для остального мира”, “А разве любые санкции нам не на пользу?) А как же Искандеры?))”, “В некотором смысле внутренние организации рф санкции держат против Крыма. Такие как операторы сотовой связи, банки не то что не заходят на полуостров, некоторые даже просто отказываются сотрудничать с крымчанами на материке (прим — в россии), потому что это навредит международным интересам компаний. А вы про Алик говорите, для которого россия — один из основных рынков сбыта. Щас))”, “И то верно! Своим компаниям не дали указание открыть офисы в Крыму, а китайцам прикажут))) Детский сад”, “Не пойти ли вам на х*р, жители Крыма? Получайте в Херсоне свои посылки. Вы нам и так порядком поднагадили с 2014 года”, “Пошли вы на х*р со своими санкциями, из-за маленького полуострова лишать страну Алика”, “(Из Северодвинска пишет) Шайка крымчан решила за всю россию? А ещё в Крыму нет "Пятёрочки", "Светофора", "Бристоля" и многих других. Тоже санкции?”, “Что-то распосылались тут на х*р — пойду, схожу”, “Кричали Крым наш… а тут нагадили”, “(Снова из россии пишет) Кричали вы на камеры центральных каналов, вот с них и требуйте”

10. Ого, у атамана Сергея Акимова из Симферополя очи открылись! Активно содействовал гавани. Но благодарная россия вломила гавкучему атаману по самые тулумбасы. Ту хрень, что вперлась, атаман россией не признает. А это он про крымчан, что малость лоханулись: “Проститутки — это мы, народ, а они — ЭЛИТА. Причем мы даже не проститутки, а тупые шлюхи”. Высказался кизяк и про новое шампанское, которое оккупанты назвали “Крымский мост”: “Когда нечего нормального показать, всякую хрень придумывают. Ну, для россиян пойдет”

11. Когда 21 ноября 2013 года в Киеве начался Евромайдан, к нему присоединились и другие регионы Украины. В том числе и Крым. С украинскими, крымскотатарскими и европейскими флагами люди выходили на площади и улицы крымских городов, чтобы выразить свой протест против жестокого избиения беркутней студентов в Киеве и за европейские вектор развития страны. В противовес этим акциям и шествиям власть Януковича начала сгонять бюджетников

Новини Путин расчленил Россию

12. Гідність — це саме те, що відрізняє нас від багатьох сусідів. Це те, чого в них не було і не буде! Тому бережіть її! З Днем Гідності, Україно! Слава Україні!

P.S. После начала Евромайдана Янукович трусливо сбежал в россию, а путин, опасаясь протестов в своей стране, решил показать рабам, что протесты и борьба за свободу и человеческое достоинство — это плохо, и начал войну против Украины, информационное прикрытие которой до сих пор обеспечивают лживые пропагандоны, рассказывая то о фашистах, то о хунте, то о гражданской войне. Вата хавает… У тех, для кого слово “свідомий” (сознательный!) является ругательным, не может быть ни достоинства, ни свободы. З Днем Гідності та Свободи! І з Днем Десантно-штурмових військ (ДШВ) наших захисників!

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