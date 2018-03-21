1. Оккупанты арестовали 24-летнего крымчанина, обвиняемого в участии в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана. Имя не называют. А в ущелье Ай-Петри ЯКОБЫ обнаружили очередной схрон с оружием и боеприпасами (винтовка, ружье, обрез, патроны, граната Ф-1…). Всё оружие сверкает от чистоты, как будто его вымыли с мылом. В списке явно не хватает пилы и визитки Яроша
2. Россия — это война! Война — это россия! В Керчи с 21 по 23 марта оккупанты проведут “командно-штабное учение по гражданской обороне”. Просят соблюдать спокойствие — на военной базе все-таки теперь живете. Кроме того, вчера, 19 марта, россия начала очередные военные учения в нескольких регионах, включая оккупированные Абхазию, Южную Осетию, Крым, а также области на украинской границе
3. Путин подписал указ о призыве в 2018 году граждан рф, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Мясо в бой! В 13:49 на ялтинском паблике ваторылый написал: “Мы подтвердили свой выбор 2014 года”, — опубликовав фейковые результаты явки на “выборах”. Но уже в 18:01 другой человек сообщил новость о призыве на военные сборы. И почему-то 62,5% проголосовавших из 961 человека не хотят умирать за сцаря
4. Оккупанты продолжили вербовать детей в “Путлерюгенд”
5. Пожилую крымскую татарку с приступом почечной колики выписали из больницы из-за отказа принять участие в голосовании на незаконных “выборах” путина. Врача, который выкинул беспомощную больную женщину на улицу, зовут Дорошенко Василий Лазаревич (1942 года рождения). Он является “депутатом” Ичкинского (Советского) района Крыма и находится в базе Миротворца за пособничество оккупантам
6. В Севастополе есть рынок “5-ый км” — это все равно что для Одессы “7-ой км”. “Выборы” прошли. Будут сносить… Информация появилась и в “СМИ”
7. На прошедших т.н. “выборах” принуждали голосовать не только бюджетников. Знакомый строитель поведал, что на предприятии, которое связано с семьёй экс-министра обороны Украины Лебедева, заставляли голосовать за вполне конкретного кандидата (путина). А его коллега, работающий в фирме с московскими владельцами, рассказал, что и им был звонок от руководства из Москвы сделать все возможное, чтобы все сотрудники пришли голосовать. Явка любой ценой.
8. Почитал ФСБшный крымский ВКонтактик. Особо интересного ничего нет, но проскакивает вой в комментариях — некоторые упоротые недовольны даже этой нарисованной явкой (“71,6%”). Считают, что это мало и люди не проявили “благодарность путину за спасение”.
9. Думала, что ватный брат попрет на “выборы”. Ан нет! Не пошел: “Там и так все решено. За путина голосовать не буду!”. Фсьо, прозрел. Кстати, на “референдум” он тоже не ходил, но радовался рашке так, что пил неделю запоем. Сейчас злой: “Нарисовали (путину) проценты, сволочи!”.
10. Оказывается, севастопольскую вату нагнули не только с медалями, но и с конкурсом, по итогам которого должны вручить некий приз за ходьбу на вырабы путина. Вата подозревает, что это очередной развод
11. Предатели берегут украинские паспорта как зеницу ока: “В украинский паспорт надо вклеить фото (по достижению возраста). У кого есть инфа по этому вопросу? В Ростове в консульстве реально это сделать или?”. Ответы: “В Херсон едьте, какой Ростов?”, “В Херсоне за один день сделаете”, “Меня тоже этот вопрос интересует, только он усложняется ещё печатью РВП (прим. РВП — разрешение на временное проживание, которое дают оккупанты вате с материковой Украины). Надеюсь сделать (российское) гражданство до 25 лет”, “С печатью РВП даже и не думайте на укр границу. Только в Ростов в консульство, типа потерял. Там дадут временный документ. Потом с этим документом в укр за новым паспортом, а печать можно ставить только в загран. Скажите спасибо тому, кто испортил вам документ. Я сама с Луганска, но с получением РВП сложновато, но не теряю надежды”, “Сам вклеивал год назад в Мелитополе”, “Херсон для крымчан без очереди”
12. Многократно перереконструированный центр Симферополя опять в раздолбанной плитке, ленточках и заборчиках, причем прям под носом у Консольтинова
13. В Севастополе на улице Косарева оккупанты положили плитку, обойдя стороной скамейки, которые во время укладки даже не сдвинули с места. Теперь высота скамеек всего 30 см. Вата бузит
14. Запоребрики традиционно желают, чтобы все, кому не нравится, во что оккупанты превратили Крым, выметались: “Захотелось высказаться. Очень обидно за наш город (Керчь). Раньше он был тихим и спокойным. Мы привыкли к тому, что тут было раньше. Пустые дороги, никакой суматохи, тишина и спокойствие как на улице, так и на дорогах. А сейчас застраивают всё и везде, дороги убиты, приезжие носятся как ненормальные. Пробки! Скажи такое 5 лет назад, засмеяли бы. Город стал грязным и душным, все переворачивают снизу на голову. Только слышишь и видишь — там убили, там ограбили (еще и средь бела дня), а на дорогах сплошные ДТП. Город каких-то смертников стал. Я не знаю, может, это кому-то нравится. Но честно, мне не хватает той самой Керчи, маленького, тихого, спокойного провинциального городка. Анонимно”. Ответы: “(Из Волжска) Украины не хватает?”, “(Из Санкт-Петербурга) Возвращайся в хохляндию — чемодан, вокзал, Киев”, “Да при чем тут Украина? Город стал не концом географии, а транзитным. Вот и вся разница. Мне тоже не нравится пыль и приезжие дураки на дорогах”, “Ну как при чём? Артём из Волжска, а Юрий из Санкт-Петербурга. Им Украина жить вообще мешает, видимо”
15. Севастополь. В магазине слышала, как один мужик кричал: “Нафига нам этот мост!? И так россиян понаехало! А как построят мост, еще больше ломанутся. Уже и этим понаехавшим надо под зад, и обратно их на материк!”.
16. В Севастополе жопа — тихая, заплесневелая и в паутине. Стон со всех сторон. Вата делает хорошую мину, конечно, но “игра” уже слита. Да, стоит ропот “а вот построят мост”, но сомневаюсь, что это изменит ситуацию. К тому же, “народный мэр” Чалый вате уже сказал, что мост не оправдает ожиданий
17. Севастопольские пропагандоны сообщают: “Минтранс ограничит проезд грузовиков по Крымскому мосту, открытие движения по которому запланировано на май. Фуры не пустят из-за возможного коллапса — дорожные развязки пока что не готовы, а трассу "Таврида" вообще придется ждать до 2021 года. Так что снижения потребительских цен этим летом крымчанам можно не ждать”
P.S. “Керченский мост — это же коммунизм, которого мы все так ждали. Это же то самое "светлое будущее", которое пока дойдет, превращается в мутное настоящее. Не надо его достраивать! Сохраните ватникам мечту!”.
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