1. Прокуратура АРК совместно с ГУ СБУ в АР Крым направили в суд обвинительные акты в отношении еще двух экс-депутатов Севастополя по статье о государственной измене. Коллаборантам Петру Кудряшову и Леониду Золотухину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Оба, кстати, приперлись в украинский Крым из россии задолго до российской оккупации, чтобы в будущем начать волать об “исконной русскости”

2. Как вы уже знаете, предприниматели Керчи вышли на сход против поборов, которые оккупанты не отменили на время путинских каникул. Вы также знаете, что предпринимателям оккупанты пообещали помощь, но вместо помощи те получили штрафы за “несанкционированный митинг” и “нарушение режима повышенной готовности”. А теперь появилось и видео с подробностями. Сначала торговцы жаловались пропагандонам на свою жизнь. Потом к рынку прибыли многочисленные полицаи оккупационного режима (на видео с 1:41), которые начали обвинять собравшихся в “нарушении социальной дистанции” и в ультимативной и грубой форме приказали всем оставаться на своих местах, перекрыв при этом выход с территории рынка. Торговцы сообщили полицаям, что они уже приходили к директору рынка по одному, но он им ответил, что “нам путин не звонил и не объявлял” (на видео с 2:40). После этого полицаи, главный из которых приперся без маски, начали задерживать предпринимателей и увозить их в гестапо (на видео с 3:50). Часть предпринимателей, которым посчастливилось оказаться на сомнительной свободе, отправились на встречу с Гребенниковым Романом Александровичем (т.н. “руководитель аппарата администрации Керчи”), который сказал торговцам, что “арендная плата предусмотрена договором” и “пока нет НИКАКОГО ОСНОВАНИЯ”, чтобы во время путинских каникул ее отменять (на видео с 7:55)

3. Понаехавший нацист Горный, посмотрев видео из Керчи, начал взывать к сцарю: “Керчь, я в шоке от происходящего у вас. Страшное видео охоты на людей. Это позор на всю россию. Уважаемый владимир владимирович путин и Сергей Валерьевич Аксёнов! Да что же это такое! Людей как животных загоняют на уничтожение? За что? За то, что они — предприниматели и задают неудобные вопросы?”

4. Оккупанты заявили, что грядущее лето войдет в пятерку самых жарких в Крыму. Интересно, выдержит ли это испытание Армянск и не даст ли о себе знать кислотонакопитель, который заливают из подземных скважин, а они — иссякают

5. В аннексированном Севастополе 27 апреля зарегистрировали пять новых случаев коронавируса. Кроме того, в городе ввели обязательный масочный режим, а 1 мая собираются разрешить “деятельность ряда предприятий”. Оккупанты отметили, что двое из новых заболевших обнаружены “на стройке медицинского центра Министерства обороны”, где находятся 700 строителей, 500 (!!!) из которых — завезены из россии. Это к слову о замещении населения и рабочих местах, которые оккупанты отдают своим же

6. В оккупированном Крыму зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом: это медработник в Ислямтерецком (Кировском) районе. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 106 человек, в том числе 36 в Севастополе

7. Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1523 человека, госпитализированы — 84, в обсерваторах — 474. В Севастополе под меднаблюдением — 974 человека, госпитализированы — 139. В режиме обсерваторов работают пансионат “Изумруд” и Свято-Георгиевский монастырь. В обсерваторе на стройке инфекционного госпиталя Минобороны оккупантов в бухте Омега находятся 700 человек, в обсерваторе на “Бельбеке” — 84

8. Гоблин, ссылаясь на просьбы крымчан, в очередной раз сообщил о намерении ужесточить наказание понаехам: “Давайте ужесточим меры ответственности. Сколько средств тратится на поиски тех товарищей, которые обманывают при въезде в Крым. Так быть не должно”

9. Пока рашисты продолжают переть в Крым, россия обогнала Китай по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Всего за поребриком обнаружены 87147 инфицированных. За последние сутки выявлен 6361 больной. Всего с начала пандемии скончались 794 человека. Для сравнения: в Украине (без учета оккупированных россией территорий) зафиксировано за сутки 392 новых случая COVID-19. Всего — 9009. Всего летальных случаев — 220

10. Ряженые всех сортов продолжают облавы на жителей Крыма

11. В центре оккупированной Керчи рашисты повесили растяжки к победобесию. Одну из растяжек разместили вверх ногами. Получилось 6-ое, а не 9-ое мая. А отмечали бы 8 мая День памяти и примирения, как во всем цивилизованном мире, то таких казусов не было бы

12. Вы не поверите, но на севастопольском очень упоротом сайте “ForPost” до сих пор существует раздел “Новороссия”, в котором публикуют шлак про Украину. Вот несколько из последних заголовков: “Военный удар по россии приведет к поражению Украины за 2 часа”, “Медведчук отметил рост симпатий украинцев к россии”, “Соловьев назвал обычной практикой для Украины незаконные переброски своих наемников”. Аналогичный шлак на этом блевотном ресурсе спокойно публиковали и до оккупации, и никто это быдло не трогал. Сайт связывают с Алексеем Чалым. Помните, был такой назначенный Кремлем “народный мэр Севастополя”, которого якобы “избрала” толпа орущей ваты

P.S. “Страшное видео охоты на людей. Это позор на всю россию”, — написал нацист Горный, комментируя видео из Керчи, где оккупанты, не церемонясь, расправились с предпринимателями. Горный такой смешной, как будто не видел, как в его россии людей избивают и сотнями в автозаки утрамбовывают, после чего — сажают. А в Керчи разве так страшно было? Вон, во Владикавказе и то жестче подавили голодный бунт (посмотрите видео). Не совсем понимаю, на кого рассчитаны пустотрепные звоны Горного. Если в самой россии творится беспредел, то на оккупированных ею территориях других стран беспредел будет не меньше, а, как показывает практика, значительно больше. И, к сожалению для нас, “страшные видео охоты на людей” еще впереди.