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15 січня • оновлено в 06:18
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Страшит мысль — а доживу ли до освобождения Крыма?

1.3т
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1. Вчера при выезде из Крыма оккупанты второй раз за сутки на 3 часа задержали дочь политзаключенного Муслима Алиева (его посадили на 19 лет), Гульсум Алиеву. После первого задержания Алиеву продержали в гестапо Армянска 5 часов. Пятичасовое первое задержание оккупанты назвали “простой формальностью”. Крымскотатарская активистка пыталась попасть в Херсон “для оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской консультации”. 22-летнюю крымчанку оккупанты внесли в “перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму”. Гульсум так и не выехала в Херсон, а вернулась домой, т.к. ей стало плохо после всех этих многочасовых пыток

2. Приговоренных к длительным срокам заключения по сфабрикованным делам о терроризме политзаключённых Вадима Сирука, Эмир-Усеина Куку и Муслима Алиева оккупанты поместили в спецблок СИЗО-3 г. Новочеркасск. Причины ужесточения режима содержания неизвестны, однако, по мнению адвокатов, “такие действия администраций изоляторов приобретают постоянную и тенденциозную форму в различных СИЗО, где содержатся крымские политузники”. По словам защитников, такие действия оккупантов позволяют сформировать заведомо негативную характеристику на всех, кто проходит по статье 205.5 УК рф

3. У крымского политузника Айдера Джеппарова ухудшилось состояние здоровья: “Опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за этого он не может открывать рот и глотать. Из-за неоказания медицинской помощи у гражданина Украины присутствуют жалобы на постоянную сильную зубную и головную боли”, — сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова

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4. В Ялте 14 января 2020 года закончилось очередное судилище по уголовному делу в отношении ялтинца Артёма Герасимова, которому оккупанты инкриминируют совершение преступления по статье 282.2 УК рф “Организация деятельности экстремистской организации” за принадлежность к религиозному объединению “Свидетели Иеговы”

5. Более 500 ихтамнетов провели военно-террористические учения на полигоне “Ангарский” под Симферополем. В ближайшее время оккупанты также проведут тренировки по радиационной, химической и биологической защите. К чему-то готовятся?

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6. Депутат Госдуры Константин Затулин, он же по совместительству наглухо отбитый рашист, заявил, что “украинские спецслужбы готовили теракт” на Крымском мосту накануне приезда путина в конце 2019 года. Когда мост начнет сыпаться, рашисты сами его подорвут и обвинят Украину. Так вижу

7. Скоро будут новые фейковые диверсанты. Оккупанты заявили, что в поселке Заветное Едыкуйского (Ленинского) района нашли схрон с боеприпасами

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8. Оккупанты в Крыму осудили крымчанина, который сбежал из воинской части, месяц скрывался, после чего попытался выехать на материковую Украину. На оккупационном КПП и был задержан. Крымчанина вернули в воинскую часть и дали год условного наказания

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9. У детей в Крыму оккупанты продолжают развивать культ войны и толерантность к насилию, сообщили правозащитники, прокомментировав очередной милитаристский шабаш, который был проведен для детей в Симферополе. Оккупанты обучали детей “укладывать и надевать парашют, а также швартовать личное оружие”

10. Сімферополь. Так званий “Союз прикордонників Криму” відзначає 5 років існування. В окупованому Криму така безліч бутафорських, парамілітаристських організацій, що я навіть не знаю, як це коментувати. У божевілля немає ні сенсу, ні причини

Новости Крымнаша. Страшит мысль — а доживу ли до освобождения Крыма?

11. Оккупанты заявили, что у них “есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения”. Идеи, наверное, такие же, как и налаживание авиарейсов в Армению и паромов в Турцию. И то, и другое, напомню, оказалось воспаленной фантазией оккупантов. Удивительно, но они продолжают вешать подобную лапшу, при том что даже российские компании обходят Крым десятой стороной

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12. Быдлота замостовая поперла. Очередное ЧП в плацкартном вагоне скрепного поезда Санкт-Петербург-Севастополь. Понаехавший бухой 61-летний рашист из Воронежа накинулся с ножом на своих попутчиков, которым после нападения понадобилась медицинская помощь, а одна девушка была госпитализирована с кровопотерей и резаной раной ноги. Сразу вспомнилась ватница, которая грязные вагоны целовала. Напомню, 12 января металлические ограждения автомобильного моста рухнули на ж/д пути в районе железнодорожной станции “Инкерман-1”. Обрушение произошло за 3 часа до прохождения на этом участке скрепного поезда Севастополь-Санкт-Петербург

13. Почитайте про исконно русское… Вот это вот ОНО. Украли с корпоратива даже ведро квашеной капусты! Крымчане единодушны — все эти позорные люди — понаехи

Новости Крымнаша. Страшит мысль — а доживу ли до освобождения Крыма?

14. Севастопольская ватка скулит: “С приходом россии в город пришли волосатые руки. Под патриотические лозунги Ночные волки спаивают молодежь, приближенные к власти забирают землю у крымчан, отжимают бизнес и т.д. Еще один пример: совсем недавно правительство Севастополя заявило всем о том, что рынок демонтируют и вернут городу спортивное поле. Итог: рейдерский захват чистой воды. У рынка сменился хозяин, и стадион делать, как выяснилось, никто и не планировал. Где обещанный стадион?”

P.S. Есть огромное количество людей как за поребриком, так и у нас, которые не интересуются происходящим в оккупации, или же черпают информацию из вражеских ресурсов — как российских, так и (псевдо) украинских. Даже многие крымчане, которые не очень активно пользуются Интернетом, вряд ли знают хотя бы о сотой доле того, что происходит за порогом их квартир, улиц, городов. Те же крымчане, которые не смирились с оккупацией, живут примерно в таком состоянии уже шестой год: “Очень тяжело здесь жить. И страшит мысль — а доживу ли до освобождения Крыма? Но надежда умирает последней”. Этими словами нашей крымчанки завершу сегодняшний выпуск…

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
опущенный б а н д е р вец опять в дерьме копается
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Эта мразь НЕ доживет, возможно, и до конца этого года. Прошла некая инфа по нему
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередной опус дырявой кастрюли. Оно сегодня упомянуло Крымский мост , что там что-то когда-то начнет сыпаться. Правда, кастрюля уже писала что мост уже проседает, не сошлись пролеты. Но сегодня не вспоминает об этой брехне. Исходя из текста , выходит что и у отбитой кастрюли появились предчувствия что Крым уже хохлятским не будет. Бу-га-га!!
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