1. Бесплатный доступ к части украинских телеканалов на данный момент закодирован в Крыму, свидетельствуют данные мониторинга Крымской правозащитной группы, который был проведен в Симферополе и Джанкое в марте 2020 года. Частными телеканалами, сигнал которых закодирован для зрителей, являются: СТБ, Інтер, ICTV, Новий канал, ТВЦі, М1, М2, Film.ua, Bolt, Дача. При этом некоторые украинские телеканалы остаются в бесплатном доступе. В частности, в Симферополе по спутниковым каналам можно смотреть 1+1, UA:Крим и ТРК Украина. Российские спутниковые телеканалы в Крыму находятся в бесплатном доступе. Подробней о мониторинге и выводах прочтите на сайте правозащитников.

2. Вчера вечером в Крыму официально выявлен первый заболевший коронавирусом, который вернулся из Франции (через Польшу и Украину). Сейчас инфицированный находится в состоянии средней тяжести. Количество лиц, которые находятся в Крыму под меднаблюдением по коронавирусу, увеличилось за сутки на 100 человек — до 417-ти. Вчера оккупанты скрывали, где именно находится инфицированный, а сегодня сообщили, что он, вся его семья и контактные лица госпитализированы в евпаторийскую больницу. Оккупанты возмущены тем, что крымчанин путешествовал по Европе с помощью украинского паспорта, что скрыл, вернувшись в Крым.

3. Гоблин поблагодарил “бдительных граждан за сообщения о визитах их соседей за границу” и отметил, что “за прибывшими следят ФСБ и полиция”, а также напомнил об уголовной ответственности за укрывательство на период пандемии своих визитов за границу, особенно по украинским паспортам. Жители Крыма прокомментировали: “Стукачество — вот догма царского режима!”, “Начинается акция настучать на соседа”, “Доносчику — первый кнут”, “Возвели стукачество в разряд героизма”, “Павлик Морозов — вот идеал юнармейца”, “Наступает СССР… Сядут ФСЕ!”, “Стукачи ныне в тренде!”, “4 миллиона доносов — можем повторить!”, “Может быть, и 37-й так начинался?”, “Какое позорище. Убирать нужно таких радетелей режима”, “Страна стукачей и вертухаев(((”.

4. У крымской ваты (вероятно, из числа тех, кому сейчас не светит украинский паспорт за активное пособничество оккупантам) дико бомбит, что первым (официальным) инфицированным оказался тот, кто ездил в Европу по украинскому паспорту: “К таким двуличным людям только отвращение. Когда им нужно — они россияне, но при этом побежали, получили укропские паспорта, чтобы свои ж*пы в Европе катать. Они там по укропским паспортам накатались, и вирус привезли к нам, а россия теперь этих двуличных будет за свой государственный счет лечить”. Сколько завистной боли в этих словах.

5. Оккупанты начали рассылать приказные смс-оповещения с таким текстом: “МЧС: Выполняйте рекомендации Главного государственного врача рф по защите себя и окружающих от Covid-19”.

6. На фоне запрета массовых мероприятий оккупанты в Крыму начали увешивать улицы баннерами, призывающими вату бежать голосовать 22 апреля за путинскую конституцию. Текст баннеров: “Наша страна, наша конституция, наше решение!”. Смешно. Рабы и решение — два несовместимых слова.

7. При въезде в Крым (с материковой Украины) начали заполнять расписку о соблюдении карантина (14 дней) с заполнением фактического места проживания и телефоном. Штраф за несоблюдение — от 500 до 1000 руб. Время прохождения админкордона — до 3 часов. Если нет крымского аусвайса, то по РВП и ВНЖ долго проверяют с запросом в Симферополь.

8. Ватные врачи паникуют: “Я — терапевт, обращаюсь к главе правительства с просьбой закрыть Крымский полуостров. Мы свою экономику сможем сберечь и наших пожилых родственников. Это делать нужно уже сегодня”, “Согласна! Начнется сезон — притащат сюда ад!”.

9. В Бахчисарае увидел первого человека в маске. Мужик продает сакскую молочку на Хитром рынке, Люди хихикают. Не понимаю их иронии.

10. Ялта. В маршрутці жіночка ввімкнула українські новини про коронавірус у смарті, та слухала без навушників на максимальній гучності. Господь, що Ти хотів цим мені сказати?

11. Муки предателя Украины, которого опрокинули оккупанты: “Росбанк просит меня закрыть счёт, открытый пять лет назад. Банк опасается репутационных рисков, если всплывет, что "террорист" пользуется их карточкой. Символично, что банк со словом "россия" в названии поддерживает санкции против сторонников русской весны. Попробую открыть в ВТБ”, — жалобно написал прогнувшийся под оккупантов и сбежавший из Украины Олег Царев. Помните такого?

12. Оккупанты в Симферополе судят своего росгвардейца (Гулея Ю.И. — “начальника патруля войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности”), который во время патрулирования улиц ограбил крымчанина и избил его резиновой дубинкой. Я же говорю, чем больше этих мразей на улицах, тем опасней. А есть еще ряженые кизяки — тоже кучками ходят.

13. Диалог крымчан: “ — Встретил знакомую, которая всю жизнь работала частным предпринимателем — торговала на базаре. Говорит, что все налоги всегда платила. И тут надо на пенсию выходить, и, опа, ей сказали, что все годы, что она была ЧП, в стаж не включили (украинский). Минималку начислили. Вот вам еще камней с неба. — Знакомая ситуация. Все ЧПшники с этим столкнулись. Надо ехать на материковую Украину и брать в налоговой справку. А так у неё будет только тот стаж, что в трудовой (если он есть), + ИП, что при кацапах заработала. А это не даст 20 лет стажа. Там и минималки не будет”.

P.S. Почитал комментарии оккупантов на первого инфицированного в Крыму, о котором решили сообщить — и снова убедился в том, что украинские паспорта крымчан для них — страшней любого вируса. И пока все силы орды демонстративно брошены на очередную “оборону” Крыма от материковой Украины, сотни, а может, и тысячи инфицированных продолжают спокойно проникать в Крым по мосту и через аэропорт. Но перед оккупантами не стоит задача обезопасить жителей Крыма от Covid-19, перед ними стоит задача использовать любую ситуацию в своих политических целях. Так было и будет всегда — человеческая жизнь в россии не стоит и 30-ти сребреников.

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