1. Севастополь. К зданию оккупационной администрации вышла ватная семья с плакатом: “Хватит оккупации и чиновничьего геноцида! Исполните законы и поручения президента! Отдайте жилье!”

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Один из комментариев был весьма красноречив: “Я считаю, правильно сделали. И каждая семья, которую так же обокрали после 2014 года, должна выйти с пикетом. Наверное, вся площадь Нахимова будет заполнена”.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

2. Оккупанты продолжают уничтожение мыса Меганом возле Судака: “Вчера на Меганом приехало 3 КАМАЗа с краном и выгрузили плиты. Нас, местных жителей, это задело, и мы сегодня решили подъехать и поинтересоваться, что это за плиты и что они делают на территории природоохранного памятника "Полуостров Меганом". Приехал "старший" на московских номерах и тоже (как и охранники) не знал хозяев плит, уверяя, что планируется конференция, после чего это все разберут. Нас такие ответы не устроили и мы вызвали полицию. "Старший" пытался решить проблему звонками в Москву. Фрагменты разговора с представителем администрации президента рф по культуре также можно увидеть на видео. Стал понятен масштаб планируемой стройки, раз "старший" так просто может взять и позвонить в администрацию президента. Дождавшись полицию, мы написали заявление с просьбой разобраться по незаконной стройке. И лишь полиции "старший" рассказал, что это плиты молодежного фестиваля "Таврида Арт" и якобы документы, разрешающие стройку, лежат в администрации Судака у Степикова. Хотя изначально говорилось, что документы в Москве. Естественно, документов никаких у них на стройку нет и быть не может. P.S. Сегодня стало известно, что завтра в поселке Капсель целый день не будет света, и мы смеем предположить, что плиты эти предназначены для установки трансформаторов, а басни про временный конференц-зал — это для замыливания глаз”.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

3. Понаехавшая Александра Баукова стыдит нас, что мы не спасаем от НИХ Крым… Скоты циничные: “Дорогие судакчане, что же происходит в нашем регионе? Мыс Меганом, пляжи Меганома знают не только в Крыму, а и во всей россии, Украине, Белоруссии и др. странах СНГ. А прямо сейчас происходит разрушение всего того, чем гордилась вся страна. Началась застройка охранной зоны памятника природы мыс Меганом. Местный горсовет передал без согласования с местными жителями эти земли в федеральную собственность. Хотелось бы спросить этих людей: до какой же степени надо не любить свою малую родину, чтобы так поступить? Где же все местные активисты, журналисты, которые защищают своих друзей-коммерсантов и выкладывают свои школьные фотографии в сети? Почему они не защищают свою родную землю, где родились, выросли и живут? Как можно вообще отдать землю с береговой линией 6 км под закрытие? Судакчане, если пляжи Меганома будут закрыты для нужд федеральных властей (а это будет), то все, абсолютно все жители Судака почувствуют ЭТО”.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

4. Всё это бл@дство с тотальной вырубкой городских деревьев пришло к нам в Крым из россии. Феодосия уже наполовину облысела. Ещё пару лет, и будет пустыня.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Марины Куклевой

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Марины Куклевой

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Марины Куклевой

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Марины Куклевой

5. “Хотелось бы, чтобы власти Крыма обратили внимание на поселок Штормовое (Сакский район), в котором всего два положения у воды: ее либо нет, либо она, как на видео. Сакская водная компания лишь кормит завтраками и обещаниями, а представитель ЖКХ говорит, что отношения к этому не имеет, и с подобными звонками нужно обращаться не к нему!!!! А к кому, простите???”.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Крымского бандеровца

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Крымского бандеровца

6. Симферополь вчера после ливня ушел под воду. Кажется, какое-то время о воде можно не беспокоиться. Обещают, что ливни продолжатся. Отмечу, что после наноремонтов дорог каждый новый ливень в любом городе Крыма приносит все больше бед.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Крымского бандеровца

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Крымского бандеровца

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Крымского бандеровца

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы Twitter Крымского бандеровца

7. В субботу, 20 июня, в Крыму бушевала стихия — по Раздольненскому району пронесся смерч. В других районах дороги превратились в бурлящие потоки, которые сносили все на своем пути. Только у нас — любые катастрофы! На выбор!

8. В оккупированном россией Крыму выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 6 (все они — завезенные оккупантами гастарбайтеры). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 814 человек, в том числе 206 в Севастополе. Умерли 23 человека, в том числе 3 — в Севастополе.

9. Новости из бывшего города счастья: оккупанты в Ялте повязали на набережной уличных музыкантов. Толпа понаехов кричала вслед полицаям “позор” и “пид*расы”. До оккупации мы о таком и мечтать не могли. Напомню, в конце мая оккупанты в Ялте устроили прослушивание в духе СССР для уличных музыкантов, которые хотят выступать на набережной. С тех пор жители города и понаехи слушают то, что позволили понаехавшие чинуши. А музыканты за право выступать отстегивают мзду на самый верх.

10. Самые миролюбивые в мире продолжают играться в войну: “Русские артиллеристы на Федюхиных высотах дали залп по французам. К 165-летию отражения первого штурма Севастополя в парке живой истории впервые прозвучало орудие XIX века”. Реконструкторы хреновы.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

11. Прям как “референдум” в Крыму — “воля народа”! В книжных магазинах уже начали продавать новую конституцию оккупантов с внесенными путиным поправками, фейковое голосование по которым пройдет только 1 июля.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

12. На Крым спустили явку: 83% проголосовавших за обнуление путина. Учителя уже сообщают родителям об обязательной явке и “фотоотчете об участии в голосовании”.

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

Новости Крымнаша. Стал понятен масштаб катастрофы

P.S. “Стал понятен масштаб планируемой стройки, раз "старший" так просто может взять и позвонить в администрацию президента”, — пишет ватник, на глазах которого оккупанты уничтожают мыс Меганом. Если бы ватники обладали аналитическими способностями и умением выстраивать причинно-следственные связи, то для них бы давно “стал понятен масштаб…” катастрофы в Крыму, которая происходит с позволения и благословения любимого ими путина, за обнуление которого рабов погонят голосовать первого июля. А чтобы ватникам в стойле было чуток веселей, их перед обнулением сгонят на военный парад. Круг замкнулся.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.