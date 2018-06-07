1. Сегодня в Старом Крыму оккупанты провели очередной обыск в доме крымского татарина. В результате обыска был задержан хозяин дома — Абдурахман. По словам жены, ему инкриминируют статью об “экстремизме”. Улица была оцеплена. К дому стянули ОМОН, ФСБ и автозак.

2. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что голодающий 24-ый день Олег Сенцов “сейчас находится на пределе, всё очень плохо. Если так будет и дальше, скорее всего, врачами будет принято решение о его принудительном кормлении, поскольку они не могут позволить ему умереть в колонии”. Тем временем Владимир Балух за месяц потерял 30 кг. После общения с архиепископом Климентом Балух согласился на еду: на черные сухари и кисель. В настоящее время состояние его здоровья не улучшается, но он хотя бы может ходить и говорить. О состоянии Александра Кольченко, который голодает 7-ой день, новостей нет.

3. В СИЗО оккупированного Крыма к украинскому политзаключенному Евгению Панову применяли пытки: его подвешивали, у него выламывались кости. Применяли также пытки с сексуальным подтекстом, после чего требовали от узника подписать те пояснения, которые были составлены сотрудниками ФСБ. Брат политзаключенного Игорь Котелянец рассказал, что Панову предлагали признать, что он якобы диверсант в обмен на уменьшение срока до 5 лет. В противном случае дадут 20 и отправят на Север, как Сенцова. Панов пока на такое соглашение не пошел.

4. Ватостополец со Сталиным на аватарке не слишком оптимистично резюмировал диалог: “Вопрос следующий: когда они нажрутся и свалят? (имеет ввиду понаехавших оккупантов)”, “Реализация федеральной целевой программы будет продлена до 2022 года”, “Писец городу. Аминь”.

5. Севастопольскую вату трясёт от понаехавших: “Для понаехов основное — не узнать привычки и традиции, а привычно продвигать свои под девизом "а у нас так везде". Поражает массовое, системное возмущение понаехов именно тем, что ими же и привнесено за последние 4 года. А упорные попытки вину за всё это лядство переложить на севастопольцев или на ушедшую в историю принадлежность к Украине просто доводят до ярости”.

6. В Крыму уже и отдыхающим не рады. “Русский мир” творит чудеса: “Готовы ли принимать отдыхаек? Подскажите местные достопримечательности”, — спросил запоребрик у жителей Феодосии. И они ответили: “Да, готовы. Лечебное говнецо прям на набережной. Можно физкультурой по уборке города заняться”, “Очень рады мосту. Теперь подыхайки уехать быстрее могут”, “(Из Новосибирска пишет) Что же вы бы делали без туристов-то?”, “Ходили бы по чистым улицам, не стояли бы в пробках, не слышали хамство (вы нам обязаны, мы вас к себе забрали), не видели бы жирных полуголых туш в магазинах, кафе и на улицах. И список ещё можно продолжать и продолжать”, “Хоть бы годик без вас (без понаехавших). Вот было бы счастье”, “(С Камчатки пишет) Что? По чистым улицам? Вы сами засоряете город похлеще всяких отдыхаек”, “Ну да, вам с Камчатки виднее”, “(Понаехавшая пишет) Во всем мире туристов завлекают всеми правдами и неправдами, мы все-таки тратим свои деньги там, где отдыхаем. У меня от Феодосии впечатления неприятные, честно говоря. Именно отношение местных жителей настораживает. Буквально 50/50 хамят и смотрят так, будто это я деньги у них забираю”, “А теперь понимаете, почему таких, как вы, в Крыму, как бы это помягче, в общем, не любят?”.

7. Неиссякаемый поток понаехавших: “Приветствую вас, симферопольцы! В связи с желанием смены климата задумался о переезде в Симферополь. Подскажите, как у вас в городе с работой и какие реальные зарплаты? Анонимно”. Ответы: “Зарплаты — отстойные, цены — космос. На нормальную работу устроишься, только если есть хорошие знакомые. ЗП обычного смертного 18000-25000 руб — их хватает, только чтобы с голода не сдохнуть”, “Цены — средние по россии (на рубль-три дороже, чем в Краснодаре, на рубль-три дешевле Поволжья). ЗП 18-25 тыс средние. Зимы — влажно, холодно, до костей достающие”, “И будьте готовы к тому, что море, на которое вы стремитесь, будете видеть по телевизору”, “Работы мало, зп мало. Без своей хаты тут делать нех”, “Всё очень хреново, не едь”, “Дома сиди. Задумался он…”, “В Сочи едь. Тут и так уже много желающих "акклиматизироваться"”, “Понаехали, бл*дь!”, “И без тебя тут хватает!!! Сиди дома”. Со средней зарплатой вата, конечно, преувеличила. Но вот интересно, если цены такие, как в среднем по россии, то какого хрена вы ждали снижения цен после открытия моста?

8. Симферопольские ватники разместили картинку со словами “Теперь снять квартиру недорого можно только на фотоаппарат”. В комментариях ватники радуются жизни после моста: “В смысле, теперь? Уже 4 года так”, “Сегодня дороже, чем вчера, а завтра будет дороже, чем сегодня”, “Мост открыли — ещё повысили цены”, “Скоро можно будет только в подъезде жить с такими ценами”.

9. Развитие туристической отрасли по-руцки: мост построили — подорожал бензин, отгрохали аэропорт — сократили рейсы и подняли цены на билеты. Ну и перебрасывают новый зенитно-ракетный дивизион “Панцирь-С1”. Добро пожаловать, турист. Ожидаем “6 млн”.

10. В оккупированном Крыму пройдет “фестиваль военных оркестров”. А какие ещё фестивали возможны на военной базе?

11. Не соврал рашистский совфед (в лице понаехавшей Матвиенко, которая заявила, что “сезон стартовал”). Сезон начался, лежачки и рекламные доски установили, турист “попёр массово”.

12. На евпаторийском паблике задали вопрос: “Так, для галочки, сезон открыли. А когда его откроют по факту?”. Ответы ваты шокируют, учитывая то, что за окном +27, а море прогрелось выше 20 градусов: “Когда погода будет, тогда сезон сам откроется!”, “25-27 — это холодно?!”, “Люди в куртках ещё многие ходят иногда. Похоже, повторяется прошлое лето. Холодный июнь — плохое начала сезона из-за плохой погоды”, “Весь факт будет на чемпионате мира по футболу! До середины лета отдыхающих не ждите”, “Нормальный сезон с 10 июля по 20 августа. Пока — курим”, “Погода против сезона в этом году”, “Ну пока по мосту к нам едут 5-7 машин в минуту. И то многие, наверно, — наши, просто перегоняют авто. Наверно, к концу месяца будет лучше”, “Евпатория в плане курортников на мели”, “Курортников скоро в Красную Книгу Крыма будут вносить как редкий вымирающий вид”, “По факту сезон откроют в травні!”.

13. А потом автор этого сообщения будет искать банкомат Сбербанка в Крыму: “Подскажите, в какой город ближе поехать в Сбербанк, чтобы сделать карту пластиковую?”. Ответы: “Темрюк, Анапа, Новороссийск”, “В Тамань”, “Тамань через мост”, “Поселок Сенной — самое ближайшее отделение. Делают в течение 10 мин. Единственный минус — работают, как цыгане, навязывая страхование карты за 1300 руб!!!”, “В Магадан!”.

14. Т.н. “депутат” Госдуры от Крыма Руслан Бальбек предложил возродить императорскую гвардию и поставить ее возле Ливадийского дворца, некогда принадлежавшего Романовым… Неужели все идет к тому, что хйло таки объявят императором всея Московии? Что-то много шума вокруг этих ряженых.

P.S. “Севастополь. Друг устроился работать водителем. Начал посещать промбазы и поневоле общаться с…"пролетариатом" — грузчиками и т.п. Рассказал, что этот контингент теперь слово "стабильность" даже чаще, чем мат произносит. Любят они это слово! Вот что телевизор всемогущий с людьми делает!”. Как вы догадались, под стабильностью ватники понимают все то, о чем вы ежедневно читаете в дайджестах. Видимо, “зато не стреляют” все еще актуально для многих сторонников оккупантов. Но определенный сбой в этой программе уже виден невооруженным глазом.