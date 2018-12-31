1. В 2018 году на территории оккупированного россией Крыма существенно ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека. Об этом свидетельствуют, в том числе, количественные показатели нарушений, которые приобрели ужасающие масштабы даже по сравнению с 2017 годом.

2. Крымская правозащитная группа зафиксировала новые случаи наказаний за “уклонение от службы” в рядах оккупационной армии. В декабре оккупанты вынесли 3 приговора жителям Крыма, еще три вынесут в январе 2019 года. Всего за период оккупации в Крыму вынесен 41 приговор “за уклонение от службы в армии”, из них 34 — в 2018 году. Призыв крымчан в армию рф грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевскую Конвенцию

3. Активистку “Украинского культурного центра” Галину Балабан, в симферопольской квартире которой оккупанты проводили обыск, вынудили уволиться с работы. Балабан работала в Крымском инженерно-педагогическом университете. Ректор университета Чингиз Якубов сообщил Галине, что на него давят сверху, и если она не уволится добровольно, то её уволят по статье

4. Оккупанты уверяют, что готовы к безаварийной работе в праздничные дни с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года. Нет, конечно, в энергомост и запущенные новые ТЭС никто не верит, поэтому приготовили дизельные генераторы. Напомню, 28 декабря оккупанты заявляли, что “необходимость в мобильных газотурбинных станциях, которые были переброшены в Крым во времена энергодефицита, отпала”

5. Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту оккупанты увеличили еще на 3 млрд рублей (до 19,9 млрд). Ротенберги с путиным благодарят терпеливых и резиновых российских бюджетников. Кстати, крымским бюджетникам, сосущих последние соки российских терпил, тоже привет

6. На феодосийском паблике поговорили о наболевшем: “Как вы относитесь к "понаехавшим" с материка (на постоянку) в Феодосию?”. Ответы: “С сочувствием”, “С недоумением”, “(Понаехавший из Москвы) Если русские, то положительно”, “Анонимный!!!! Зачем такой опрос, неймётся, что у нас в Крыму мирно все живут??? Вот же паскудники! Админ, зачем такую фигню пропускаете???”, “А вот я лично 2 раза столкнулся с тем, что понаехали — именно изгнанные отовсюду маргиналы. Мало того, изгнанный своей родней с материка лапоть был изгнан из дома ещё и своей понаехавшей в Крым родней. Именно эти специалисты и понаехали в Крым”, “Я понаехал и мне пофиг, как ко мне будут относиться”, “С жалостью, но денег не дам, не проси, у самого не осталось!”, “(Понаех) Провокационный опрос какой-то”, “Я понаехавший. И мне глубоко насрать, как к этому относятся окружающие”, “Мы приехали, чтобы вашу ЖИЗНЬ сделать ЛУЧШЕ!!!”, “Да не надо мою жизнь делать лучше. Лучше уже некуда, дно пробито, но ещё снизу постоянно стучат. Могу только представить, из каких е*еней вы сюда понаехали, если вам тут сахар”, “А как мне ответить, если я из Москвы суда переехал? Как я должен относиться к тем, кто ответил "отрицательно"? Учитывая, что деньги я свои привез вкладывать не куда-то, а суда. Или вы думаете, мы суда приезжаем ваши "рабочие места" поотнимать?”, “Вы, суки московские, сколько предприятий уничтожили в Крыму за сраных 4 года? Сколько людей остались без работы! Да вас, эффективных менеджеров, отстреливать пора как бешеных собак. В россии только уничтожают. Мне работа нужна нормальная, по моей специальности, а не прислугой в кафешке или гостинице, и меня её россия лишила, и за это я вас ненавижу. Местных выживают и на работу не берут. Это объявленный путлером геноцид местного населения”, “Попроще, клоун! Не нравится что-то, сиди в своём Москвабаде. Сиди там молча, посасывай кавказцам и не вякай о Крыме. Пока голову не проломили”, “(Понаех) А как к вам относиться, к тем, которые на материк попереезжали, и так много — что в Украине, что в россии! Тоже начать гнобить? Ты гляди, умные стали, понаехали к ним, видишь ли. Але, вы русскими-то давно стали? Вы для начала паспорта Украины выкиньте. Тьфу, аж противно”, “Переезжать из россии в Крым могут только очень отчаянные ввиду отсутствия денег, выезда за рубеж и желания активно развиваться. Исключения: кто смотрит телевизор с госканалами активно, или увидел лазейки в этой разрухе, или ситуация семейная обязывает”, “Мое мнение про отдыхающих, особенно летом, — бесит прям капец. А есть люди, которые приехали и считают себя хозяинами”, “Понаехов нигде не любят”

7. Оккупанты заслали в Судак нового главного смотрящего полицая. Им стал понаехавший с Алтайского края Шестаков Андрей Александрович, который имеет большой опыт крышевания кремлевского криминалитета

8. Дожди льют вторую неделю. За окном лужи, грязь и дерьмо. Что сейчас надо делать? Правильно! “Реставрировать” Хансарай! В Ханском дворце начаты предреставрационные археологические раскопки.

9. Жители Ялты, пережившие “тяжелое украинское время”, когда город-счастья был красиво украшен к Новому году, не могут успокоиться: “Город украшен к НГ- просто абзац. Наверно, все силы направлены на эвакуацию машин и демонтаж шаурмичной”, “Кто последним будет валить из Ялты, выключите свет на автовокзале!”, “Да уж, печальненько. Я так и знал, что верить нельзя чиновникам, но так хотелось, чтобы Ялта была красиво украшена”, “А вы все ждете что-то?”, “Гирлянды на столбах на автовокзале и на набережной — эпичны”, “Назвать это украшением язык не поворачивается. Аж плакать хочется”, “Я всегда думал, что деревня растёт и становится городом. А Ялта разрушила мои детские фантазии. Оказывается, и город может стать деревней”

10. Несмотря на всю антиамериканскую пропаганду из зомбоящика, ватники не поверили ольгинскому вбросу: “При Украине заполнил Грин-карту. Намедни пришло подтверждение, что можно оформлять документы на ПМЖ. Этот новогодний подарок я не принял”. Комментарии: “Ахахах! Ну и сказочник”, “Ппц, тока забрал у кого-то возможность. П.С. Анкета один раз участвует, такого не может быть, чтобы вы участвовали в лотерее 5 лет назад и победили сейчас. Результаты будут в мае примерно”, “Розыгрыш грин-карты проводится в апреле-мае, один раз в год. Все остальные случаи в году — мошенничество”, “Визовая лотерея проходит каждый год. Анкету надо заполнять каждый год. Автор впаривает какую-то дичь”, “Мне здесь нравится "мучиться". Эфэсбэшный вброс”, “(Ольгинец, поняв, что обделался, снова написал) Открою карты. Это мне весной письмо на электронку пришло. Перезвонил, уточнил — все действительно. За это время многое изменилось, у меня другая страна и я стал старше на 5 лет, а главное то, что есть свободный выезд за рубеж. Смысл пропал в этих картах. Чьих-то возможностей я не ущемил, как и в любой лотерее”, “Заливаешь просто ппц”, “Ржу”. И обратите внимание на осведомленность ватников правилами участия в розыгрыше Грин-карты США

P.S. “Для начала большой войны вождю нужно было съесть буферную Беларусь. Съел. Следующая станция — “рай”. Надеюсь, что в путинский рай попадут только запутинцы. С наступающим Новым годом!