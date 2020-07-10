1. Ветераны крымскотатарского национального движения вчера провели собрание возле оккупационного Совмина в Симферополе. Требовали, чтобы Гоблин вышел и извинился за свои слова. Напомню, 7 июля Гоблин поблагодарил ФСБ за задержание семи крымских татар, которых назвал “террористами, экстремистами и наследием украинского периода”. Встреча с Гоблином так и не состоялась, к месту сбора крымских татар оккупанты стянули полицаев и Росгвардию. Сегодня ветераны национального движения вновь требовали встречи с Гоблином, который снова отказался выходить к собравшимся. Как и вчера, трусливые оккупанты стянули ОМОН и автозаки для устрашения митингующих

2. Оккупанты арестовали до 2 сентября всех задержанных 7 июля после обысков крымчан. Репрессируемых на каждое судилище приходили поддержать сотни людей. И не забывайте, ВСЕ, кто активен в Крыму, берутся на карандаш. А эта мадам снимает завтрашних “ГЛАВАРЕЙ ТЕРРОРИСТОВ” из числа тех, кто пришел поддержать арестованных. И тем не менее мы не устали. Помните о Крыме и крымчанах!

3. Во время судилища над Олегом Приходько были допрошены двое “свидетелей” со стороны сфабрикованного рашистами обвинения. Они дали положительные характеристики об Олеге и рассказали, что ничего не знают о подготовке терактов, в которых его обвиняют. Кроме того, перед тем как сделать их “свидетелями”, оккупанты для устрашения провели у них обыски, но они все равно не стали клеветать на Приходько

4. Оккупантами “сегодня были проведены несколько обысков в городе Саки, в домовладениях, связанных с бывшим мэром Сак Ивкиным Андреем”. Но, увы, коллаборанта, прогнувшегося под оккупантов, не оказалось на месте. “Говорят, он в бегах”. Как и судакский Владимир Серов. После нас они пришли и за ними

5. “И оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым являются авторством одного преступника. Логика, которой руководствуется посол Франции в Украине, невозможна для украинского общества и государства, для которого Крым и Донбасс — как Эльзас и Лотарингия для Франции с точки зрения территориальной целостности и важности обоих регионов. Каждая жертва обстрелов агрессора на Донбассе, каждый заключенный или подвергнутый пыткам российской оккупационной властью украинец в Крыму — приоритетная проблема” — так в МИД Украины отреагировали на слова посла Франции о приоритетности донбасского вопроса над крымским

6. Медведев, который советовал “держаться” из-за отсутствия денег, заявил, что украинцы должны “смириться” с аннексией Крыма и “заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны”. В общем, россияне, держитесь крепче — до конца россии

7. Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского телеканала RT в Литве — из-за связей с находящимся в черном списке Евросоюза пропагандоном Дмитрием Киселевым, поддержавшим вторжение россии в Крым и на Восток Украины. 30 июня аналогичные меры предприняла Латвия. Спасибо друзьям!

8. Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил, что штрафует компанию Amazon более чем на $134 тыс. из-за нарушения ею санкций США и поставку товаров и услуг в аннексированный россией Крым, а также — в Сирию и Иран. Нарушения Amazon “были неочевидными, а также были добровольно раскрыты самой компанией”, в связи с чем сумма штрафа оказалась относительно небольшой

9. На сессии Херсонского горсовета депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в Крым — “чтобы прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым”

10. Оккупанты опубликовали список рекомендаций для жителей Крыма, выполнение которых позволит уменьшить потребление воды. Пока это только рекомендации. А там, глядишь, придет время, когда сосед будет стучать в ФСБ, если узнает, что ты ванну принял вместо душа

11. Русло Северо-Крымского канала местами уже напоминает непроходимые джунгли

12. В Севастополе планомерно наступает жопа с водой. Каждый день водоканал “ремонтирует” что-то, отключая поочерёдно целые районы. С начала недели стали отключать воду и с полуночи во всем городе. Без всякого анонса. Зато без бандер!

13. Ханский дворец сейчас. Думаете, это турист попер? Нет, просто запускают по 5 человек. Это называется “скопление людей” (зачеркнуто) “борьба с COVID-19”. Все-таки Ханским руководят сказочные идиоты

14. Беседы наших крымчан: “Новости оккупированных курортов: Евпаторийский аквапарк "Медуза" (бывшая Банановая Республика) захватили гости из Чечни, заблокировали и превратили в миниатюрную версию Крыма. Просто кайф”, “Ну так їм (чеченцям) ще у 14-му віддали західний Крим. Мого знайомого киримли пресували горці, щоб він їм данину платив зі свого готелю”, “Самооборона бананистов встала на защиту аквапарчанского народа и отстояла его право на самоопределение”

15. В оккупированной Евпатории неизвестные залили краской непристойного цвета скрепное граффити рашистов, посвященное “пятилетию крымской весны”. Оккупанты ищут сторонников Украины в городе, а вата строчит жалобы в ФСБ

P.S. Лапти, тут вашим языком и разумные советы дают! Послушайте оратора из Ялты, чьим мнением завершу сегодняшний выпуск: “Та на х*ю мы вертели вашу конституцию, вашего й*бнутого президента и ваших паскудных крымских д*лбоебов в Симферополе (прим — Гоблина и Ко). Русские люди! Сносите к черту режим путина, у*бывайте на х*й из Крыма и Донбасса. Вставайте и боритесь, унылые, плаксивые рабы!”

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