1. Отчуждение территории рф и призывы к таким действиям приравнены к экстремизму и караются штрафами и тюремным заключением. Соответствующие поправки приняла Госдура россии. Сажать обещают и иностранцев, сделавших заявление об украинской принадлежности Крыма

2. Крымчанина Наримана Межмединова оккупанты приговорили к 8 годам колонии за участие в крымскотатарском батальоне. Приговор вынесла т.н. “судья” Ирина Ерохина.

3. Колонна военной техники оккупантов прошла по Симферопольской объездной в сторону Севастополя.

Следующую часть дайджеста посвящу раскрытию севастопольского феномена:

4. Что такое тру-ватастополец: его генезис и типология? Мне кажется, что шановне панство до конца так и не может понять феномена этого города. Того самого, с которого началась оккупация в 2014 году. Так что позволю себе новый исторический РУСОФОБСКИЙ тред. Ватастополь — это особый феномен не только в Крыму, но и в целом на пост-совке. Мне кажется, что этот город состоит из хомо-советикус чуть меньше, чем полностью. Успешное внедрение совковых скреп, скажем так. Но, несмотря на то, что тут живут конченные совки, себя они любят ассоциировать с самим городом и, что самое важное, его противоречивой, а, по их мнению, героической, историей. Есть в городе важный забег — вычисление, насколько пациент "коренной". Это называется "тру-ватастополец". Вторым любимым делом пациента является защита всего, что угрожает/может угрожать/угрожало в Юрский период его любимому Ватастополю. Тру-ватастопольцы всех этим достают. Даже в Крыму. Как итог их выгнали из Крыма на мороз в отдельный город центрального подчинения в 1996 году. Но это только способствовало росту чувства собственного величия. Как я писал, главный срач в городе формируется вокруг темы "понаех проклятый не хочет уважать нас и нашу тру-историю!". Особенного масштаба этот дискурс приобрёл во время нынешней оккупации, когда Мацковские гаулейтеры начали посылать плебс в промышленных масштабах. Вопрос тру-истории и бдение над ее нерушимостью и охраной осуществляют каноничные тру-ватастопольцы. Как вы поняли — это кто угодно. Практически каждый понаех, переночевавший в черте города, может претендовать на этот титул. Поэтому в городе есть внутренний срач вычисления степени каноничности каждого конкретного тру-ватастопольца. Это толкает вчерашних понаехов компенсировать насаждаемый комплекс неполноценности. Библиотекарь Херсонеса, популярный блогер и тру-ватастополец в рангЕ "эксперт" описывала своё понаехавшее детство так: когда ее родители заехали в город, то завалили книгами и другой макулатурой по истории города всю квартиру — "Мы должны знать этот КУЛЬТУРНЫЙ РЕЛЬЕФ", говорили они. Ссылаясь на творчество Метця, предлагаю типологизировать Амбалов (зачеркнуто) тру-ватастопольцев. Давным-давно, когда колбасы по 2-20 не было в проекте, а на 5 копеек можно было поесть в трактире, завезли на Гераклейский полуостров пейзанов и приказали им строить город-сад (зачеркнуто) Севастополь. Так сформировалось первое поколение тру-севастопольцев — т.н. versus, настоящие. Жили тру-ватастопольцы versus первого поколения, не знали горя, дохли от холеры, бунтовали из-за холеры, не маялись никаким величием, как в один момент почти все передохли в Обороне города в 1854-1855 годах. Но мудрые кормчие не отчаивались. И завезли второе поколение тру-ватастопольцев versus где-то в 1870-х годах. Именно этим людям предстояло положить начало ватастопольскому срачу. Жило второе поколение тру-ватастопольцев versus, не зная горя. Но на 50-летие обороны города появились первые вАнючки, которые сказали: "Надо увековечить память дидов и компенсировать свою личную убогость". Именно они породили севастопольский вирус долбанутости. А отпраздновали просранную Крымскую войну тогда знатно: переименовали +100500 улиц в честь дохлых героев и построили Панораму. И было бы это все милой местной долбанутостью, если бы и второе поколение тру-ватастопольцев versus не сдохло во второй Обороне 1941/42 + штурме 1944 гг. И что мы получили после Второй мировой войны? Кучку тру-ватастопольцев versus. Им в голову начали срать советские идеологи со своим величием. Это легло на благодатную почву засорения мозгов в начале XX века. Видимо, именно тогда, в конце эпохи Усатого кровавого Тараканищи родилась концепция "понаехов". Этому способствовал закрытый характер города-базы и КПП с товарищем майором на каждом повороте. И именно тогда родился новый вид: тру-ватастополец hibrida. Тру-ватастополец hibrida — это помесь понаехов и тру-ватастопольцев versus. И все было бы хорошо, если бы в 70-80-х город не начал бурно расти. Этому было две причины: рабочие для новых заводов оборонки и отставнички (вышедшие в отставку военные). И тогда понаехи начали переливаться с понаехами, даже тру-ватастопольцев hibrida стало не хватать в популяции. И в этот момент появился тру-ватастополец vulgaris. Он отличался тем, что им становились те, кто постоял на пл. Нахимова более 60 секунд. И вот тут мы получили переход количества в качество. В чем итог? Итог в том, что Ватастополь — это город вечных переселенцев, неспособных пустить "корни". Это разрушает любую человеческую психику, начинаются комплексы. Человек разрушает то, что напоминает ему, что он понаех”

5. Я — севастополец. Все правда. Один момент: громче всех орут, что они — местные, те, кто понаехал сюда в конце 80-х/начале 90-х. А еще есть тема вешать рамки на авто с надписью Акъяр. Но это очень тонкий троллинг, понятный только очень местным и крымским татарам. До того как стать скрепостополем, тут была деревня крымских татар Акъяр, до 1783 года

6. Ещё отдельного рассмотрения стоит период где-то с 1993 года, когда сюда начал ездить Лужков, и когда на его собраниях с офицерским составом внезапно выяснилось, что Севастополь — это не Украина, что, собственно, было самой главной их темой

7. Мокшанские государевы слуги, в том числе и военные, всегда делились на два сословия — Ылита и Челядь! Первые — дети или зятья власть имущих, всегда роились подле царского стола на хлебных должностях — нужно хорошо лизнуть, побольше хапнуть! Челядь же выполняла всю грязную работу! И более смышлёная её часть держалась всегда "подальше от начальства, поближе к кухне" и там, где меньше стреляют. Поэтому Севастополь стал раем для такого рода государевых слуг. Приехали раз в год проверяющие, встретили "по-человечески" — бухалово с девками, денег в придачу! Плюс нижние офицерские чины, да и солдатики, глядя на изворотливое начальство, тоже, не будь дураком, себе на ус мотало, что местечко-то тепленькое! Ну а чего-чего, а пафосности у русских офицеров всегда хватало! — "Есть такая профессия — Родину защищать!", многолетние мытарства как-то для себя оправдывать! А потом деток своих не на Северном флоте или Дальнем востоке мурыжить? Есть тепленькое место службы во всех отношениях этого слова! Вот так и форсировалось это сословие на южном берегу Крыма! Государева служба с неплохим довольствием! Принцип один — свою жопу поуютней пристроить! А всех претендентов на это место зубами загрызть!

P.S. “Ватастополь — это город вечных переселенцев, неспособных пустить "корни". Это разрушает любую человеческую психику, начинаются комплексы. Человек разрушает то, что напоминает ему, что он понаех” — в рамку и на стену. И мое уважение тем, кто сумел в этом ватном зоопарке остаться личностью, адекватным человеком, придерживающимся взглядов, за которые теперь оккупанты официально сажают.

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