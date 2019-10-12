1. Оккупанты на бронеавтомобилях и газелях сегодня подъехали к мечети в селе Курцы (Симферопольский район) и начали проводить “следственные мероприятия” с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. Выводили всех по одному и “работали” с каждым индивидуально. Оккупанты мотивировали свой наезд тем, что “проверяли счетчики и документы на землю”. Теперь это делают в масках, с оружием и на бронеавтомобилях? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1182640893922287618 (фото).

2. Оккупанты арестовали до 10 декабря проукраинского активиста Олега Приходько, которому во время обыска подбросили взрывчатку. Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство в связи с незаконным арестом крымчанина. Политзаключенный прокомментировал обыск оккупантов: “Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (прим — оккупанты) хотели один осматривать. Я им говорю, второй открывать? Они ответили, что у них нет постановления на второй гараж. Я им сказал, что могу открыть оба гаража, потому что мне скрывать нечего. Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда. Сейчас СМИ снимут и покажут: "Вот у себя под носом закопал, а тут сотрудники бдительные приехали и разоружили". Пусть отпечатки снимут со всего” https://qha.com.ua/novosti/ukrainskij-aktivist-prihodko-arestovan-v-krymu-na-dva-mesyatsa-prokuratura-ark-zaregistrirovala-ugolovnoe-proizvodstvo-v-svyazi-s-ego-nezakonnym-arestom/

3. Решение об аресте Олега Приходько поручили вынести т.н. “судье” оккупационного режима Антону Цыкуренко, который уже фигурировал в политически мотивированных делах. Например, решением этого же “судьи” был арестован адвокат политузников Эмиль Курбединов и задержаны другие активисты… Кроме того, Антон Цыкуренко выносил решения в отношении участников митинга “Обманутый Крым”, на котором ватники собирались, чтобы пожаловаться на то, что в Крым вперлась не телевизионная версия россии, а реальная https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1182400791824535558 (фото “судьи”).

4. Во время судилища по “делу крымских мусульман” российский прокурор запросил для шести обвиняемых (Алиеву Муслиму, Бекирову Инверу, Куку Эмир-Усеину, Сируку Вадиму, Джеппарову Арсену и Алимову Рефату) от 13 лет шести месяцев лишения свободы до 20 лет шести месяцев. 100 лет на шестерых. Обвиняемых по этому сфабрикованному делу оккупанты задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте http://krymsos.com/ru/news/5da03f7f75583/

5. Почти месяц в камере размером четыре квадратных метра и полной изоляции: адвокат Лиля Гемеджи посетила политзаключённого Сервера Мустафаева, который заявил, что “это ни что иное, как гибридная депортация”. Политузника этапировали в СИЗО Краснодара, где он находится транзитом из следственного изолятора Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону. Подробности прочтите по ссылке https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/945249809175809

6. Оккупанты не видят проблемы в отравляющих выбросах нефтебазы в Еды-Кую (Ленино). Тем временем жители райцентра продолжают жаловаться на невыносимую вонь и ухудшение состояния здоровья: мигрени, бессонница, боли в желудке, рвота, металлический привкус во рту и тяжесть в легких http://krymsos.com/ru/news/5d9c3c5fbeca9/

7. Оккупанты назначили нового директора международного детского центра “Артек”. Им стал понаехавший из Краснодара Константин Федоренко. До этого по указке Кремля дерибаном земель Гурзуфа и террором местных жителей занимался другой понаехавший — Алексей Каспржак

8. Новые камни с неба на Зубкова: оккупанты нагрянули в его парк львов “Тайган” в Белогорске и зоопарк “Сказка” в Ялте, чтобы пересчитать все кусты и деревья. Потом будут сравнивать с тем, что было в 2012 году, и не уничтожил ли Зубков какие-то зеленые насаждения. Особенно цинично эта новость выглядит на фоне беспощадной вырубки оккупантами зеленых насаждений по всему Крыму

9. Ещё один магазин в Ялте присоединился к модному сейчас тренду — распродаже товара и сворачиванию бизнеса

10. Только что-то потеряв, многие начинают это ценить: “Люди скучают по качественным, вкусным продуктам, которые были при Украине, и которые сейчас в Украине. Может, еще по музыке и какой-то культуре, но холодильник на первом месте. Был курьезный случай: недавно ко мне пришли друзья, увидели украинские конфеты. Я говорю: они уже просроченные, а они: "Нет, нет, мы съедим". То есть, люди готовы есть даже просроченные продукты, если они из Украины. Кроме того, масса случаев, когда люди пытаются достать (украинские) медикаменты, просят что-то привезти”, — говорит ватник Алексей Ефремов

11. Оккупанты выделят еще 2,5 миллиарда рублей на то, чтобы обнести заборами школы и детские сады Крыма

12. Жители Крыма, в том числе те, кто драл глотку и кричал “путин, введи”, описывают восторг от тотального зазаборивания: “Дальше — рвы будем копать, наверное”, “Проволоку ещё колючую в три витка”, “Непонятно, как мы раньше без этого жили”, “Не проще ли на всех кандалы надеть и водить по кругу — исключительно для нашей безопасности, конечно”, “При Украине не было ни одного теракта, без заборов и всей остальной чуши. Бороться надо с причинами, а не со следствием!”, “Чего ноете, забор — это еще одна скрепа. В 14 году надо было думать, теперь поздно пить боржоми”, “Установку заборов объясняют мерами антитеррористического характера. Но участники обсуждения считают, что в результате достигается прямо противоположный эффект”, “Полный дебилизм”, “Это БРЕД, а не "антитеррор". Тупое уничтожение финансовых средств. НИ ОТ ЧЕГО не защищающее и НИЧЕГО не дающее!”, “Это ловушка для людей на таких объектах, которые в случае любого ЧП не смогут быстро покинуть территорию”, “Тотальное огораживание вынужденных мест скопления людей — это не препятствование. а прямое пособничество террористам”, “Заборный курорт перешёл все границы. Ужас”, “Они иначе не умеют. Такова эстетика их городов. Стараются, хотят из Ялты красивую Рязань себе сделать. Чтобы привычнее было”, “Мне тут знакомая говорит: о, знаешь, какие инвестиции придут в Крым в 2020-м? Ого-го какие. Глядя на эти тюремные ограждения, невольно со смеху катишься”

P.S. Знакомая ватница выдала: “С каждым днем все страшнее и страшнее!”. Решил у нее уточнить, что она имеет ввиду. Но она, зная о моей проукраинской позиции, поняла, что болтнула лишнего, и перевела разговор на другую тему. Но я не отступал, и после моего очередного уточняющего вопроса она вспылила: “Добился своего?! Радуйся теперь!”… И ушла. Странно, ведь это не я добился своего, а она не получила обещанного. Неисправимые все же эти ватники — винят кого угодно, но только не себя.

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