1. Прогнувшийся с потрохами под Кремль экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что аннексированный россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а антироссийские санкции потребовал отменить, назвав их бессмысленными. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил продажному скоту: “Это лишь крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами. Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнание аннексии. Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе”

2. Минимум девять провайдеров в семи населенных пунктах в Крыму блокируют сайт Минреинтеграции Украины. Доступ к сайту не дает также провайдер мобильного оператора МТС, работающий в Крыму в обход санкций. Оккупанты заблокировали украинский ресурс после публикаций о недостаточном уровне реагирования на пандемию в Крыму. Подробные результаты мониторинга прочтите на сайте правозащитников

3. В оккупированном россией Крыму выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом, в Севастополе — 2 новых случая. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 202 человек, в том числе 91 в Севастополе. Два пациента в Севастополе скончались

4. Гоблин пообещал увеличить количество патрулей на улицах, мотивируя ужесточение режима путинских каникул “просьбами крымчан”. Скоро, я так понимаю, крымчане будут “просить”, чтобы их сильнее нагайками хлестали, загоняя в квартиры

5. Полицаи на набережной Ялты провели устрашающие маневры на своих бобиках

6. Оккупанты в лице полицаев и ряженых совместными группами продолжают отлавливать нарушителей путинских каникул. Вот так это происходит в Ялте — история в нескольких фотографиях с вебкамеры: “1) Женщина с самокатом сидит на гальке у моря; 2) Приближаются 4 блюдуна карантина — 2 мусора и 2 кизяка; 3) "Разрешите доипаться"; 4) С другой стороны набережной подоспела подмога — ещё 5 лбов; 5) Началось "производственное совещание"; 6). Судя по папочке в лапках, возможно, и протокол нарисовали; 7) "А теперь нафиг с пляжа!"; 8) А часовня РПЦ с магазином — спокойно открыты. Ну да, серьёзный бизнес у серьёзных людей, не мешать же им, в самом-то деле”

7. Особенно заметными стали на улицах патрули ряженых кизяков

8. Пока одни ватники на севастопольском форуме просят, чтобы этим летом россияне не ехали в Крым из-за ситуации с нехваткой воды, другие на этом же форуме дают рецепты успешного наносезона: “Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую картину, очевидно, что конца света не наступит. Страны капитализма при активной поддержке Китая и других государств, двигающихся в сторону социализма, покончат с эпидемией. Но что будет дальше? Очевидно, что правительства будут перекладывать вину за огромное количество смертей с себя и капиталистического уклада жизни на жестокую судьбу. Но не ведитесь на это, товарищи! Нет судьбы, кроме той, которую творят народные массы. И народным массам пора уже осознать это в полной мере и решительно шагнуть за пределы капитализма. Изучайте марксизм, создавайте марксистские кружки, переводите на марксистские платформы уже существующие коммунистические партии. Социализму пора прийти на смену капитализму. Пора как никогда. До встречи в глобальном Советском Союзе!”. Не всем голодная самоизоляция пошла на пользу

9. Если вы читаете и видите следующее: планокурия, пиндостан, гейропа, в/на украине (с маленькой буквы), Севастопольцы (с большой буквы), то вы оказались на севастопольском ватном форуме. Бегите оттуда. Там больные люди

10. Диалог крымчан: “ — В Крыму стали выдавать… стали выдавать… Нет, не маски, а георгиевские ленточки. Вот, сцук@, наконец, это то, что надо! — Жену и сына предупредил, кто это полосатое в дом принесет, пойдет на 10-дневный карантин к теще жить. В том году прецедент был: жена принесла и случилась беда — 2 дня кабельное не работало, прям случайно. Да, я — гадость, но не надо меня злить, тем более, что договаривались”

11. Как за…ло жить в долбаном Крыму. Нихрена нет из того, что доступно на материках. А все, что есть, дороже в разы.

P.S. Снова довелось плотно пообщаться с ватниками. В подавляющем большинстве они абсолютно уверены в двух вещах: 1) Вирус нам завозят москвичи; 2) Никакого вируса нет… Да, это произносят одни и те же люди, перманентно сменяя один тезис другим. И стоит еще раз отметить, что если вся озлобленность ватников еще не сконцентрировалась на путине, то вот россиян не любят уже больше, чем коронавирус, в существование которого не верят. А особенно досталось москвичам — их проклинают на каждом шагу. Но, судя по моим наблюдениям последних недель, “москвичами” теперь называют чуть ли не каждого понаехавшего. Интересные тенденции.