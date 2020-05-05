Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

14.6т
Читати матеріал російською

1. Прогнувшийся с потрохами под Кремль экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что аннексированный россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а антироссийские санкции потребовал отменить, назвав их бессмысленными. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил продажному скоту: “Это лишь крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами. Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнание аннексии. Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе”

2. Минимум девять провайдеров в семи населенных пунктах в Крыму блокируют сайт Минреинтеграции Украины. Доступ к сайту не дает также провайдер мобильного оператора МТС, работающий в Крыму в обход санкций. Оккупанты заблокировали украинский ресурс после публикаций о недостаточном уровне реагирования на пандемию в Крыму. Подробные результаты мониторинга прочтите на сайте правозащитников

3. В оккупированном россией Крыму выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом, в Севастополе — 2 новых случая. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 202 человек, в том числе 91 в Севастополе. Два пациента в Севастополе скончались

4. Гоблин пообещал увеличить количество патрулей на улицах, мотивируя ужесточение режима путинских каникул “просьбами крымчан”. Скоро, я так понимаю, крымчане будут “просить”, чтобы их сильнее нагайками хлестали, загоняя в квартиры

5. Полицаи на набережной Ялты провели устрашающие маневры на своих бобиках

6. Оккупанты в лице полицаев и ряженых совместными группами продолжают отлавливать нарушителей путинских каникул. Вот так это происходит в Ялте — история в нескольких фотографиях с вебкамеры: “1) Женщина с самокатом сидит на гальке у моря; 2) Приближаются 4 блюдуна карантина — 2 мусора и 2 кизяка; 3) "Разрешите доипаться"; 4) С другой стороны набережной подоспела подмога — ещё 5 лбов; 5) Началось "производственное совещание"; 6). Судя по папочке в лапках, возможно, и протокол нарисовали; 7) "А теперь нафиг с пляжа!"; 8) А часовня РПЦ с магазином — спокойно открыты. Ну да, серьёзный бизнес у серьёзных людей, не мешать же им, в самом-то деле”

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

7. Особенно заметными стали на улицах патрули ряженых кизяков

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

8. Пока одни ватники на севастопольском форуме просят, чтобы этим летом россияне не ехали в Крым из-за ситуации с нехваткой воды, другие на этом же форуме дают рецепты успешного наносезона: “Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую картину, очевидно, что конца света не наступит. Страны капитализма при активной поддержке Китая и других государств, двигающихся в сторону социализма, покончат с эпидемией. Но что будет дальше? Очевидно, что правительства будут перекладывать вину за огромное количество смертей с себя и капиталистического уклада жизни на жестокую судьбу. Но не ведитесь на это, товарищи! Нет судьбы, кроме той, которую творят народные массы. И народным массам пора уже осознать это в полной мере и решительно шагнуть за пределы капитализма. Изучайте марксизм, создавайте марксистские кружки, переводите на марксистские платформы уже существующие коммунистические партии. Социализму пора прийти на смену капитализму. Пора как никогда. До встречи в глобальном Советском Союзе!”. Не всем голодная самоизоляция пошла на пользу

9. Если вы читаете и видите следующее: планокурия, пиндостан, гейропа, в/на украине (с маленькой буквы), Севастопольцы (с большой буквы), то вы оказались на севастопольском ватном форуме. Бегите оттуда. Там больные люди

10. Диалог крымчан: “ — В Крыму стали выдавать… стали выдавать… Нет, не маски, а георгиевские ленточки. Вот, сцук@, наконец, это то, что надо! — Жену и сына предупредил, кто это полосатое в дом принесет, пойдет на 10-дневный карантин к теще жить. В том году прецедент был: жена принесла и случилась беда — 2 дня кабельное не работало, прям случайно. Да, я — гадость, но не надо меня злить, тем более, что договаривались”

11. Как за…ло жить в долбаном Крыму. Нихрена нет из того, что доступно на материках. А все, что есть, дороже в разы.

P.S. Снова довелось плотно пообщаться с ватниками. В подавляющем большинстве они абсолютно уверены в двух вещах: 1) Вирус нам завозят москвичи; 2) Никакого вируса нет… Да, это произносят одни и те же люди, перманентно сменяя один тезис другим. И стоит еще раз отметить, что если вся озлобленность ватников еще не сконцентрировалась на путине, то вот россиян не любят уже больше, чем коронавирус, в существование которого не верят. А особенно досталось москвичам — их проклинают на каждом шагу. Но, судя по моим наблюдениям последних недель, “москвичами” теперь называют чуть ли не каждого понаехавшего. Интересные тенденции.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
15
Смішно
65
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Шредер своими заявами видимо пытается доказать что кремляди ему не зря дают подачки. У ваты все в головах смешалось, вирус придумали пин.осы, но его нет, хотя его распостраняют москвичи с помощью вышек мобильной связи 5G но он не берет коммунистов и прочих лишнехромосомных :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Павлов Олег
Павлов Олег
"москвичи" - это крымский вариант слова "москалі"
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Павлов Олег, это коцяпы , лаптекопытные голодные дикие коцяпы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
По реакции майдановских бл,охе,ров-пропага,ндонов, нынешняя Украина выглядит брошенной женой, которая с маниакальной ревностью интересуется делами ушедшего мужа (Крыма), истерично завывая из-за безнадёжного разрыва. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
8
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Раша Тудей, может финансирование им сократи так они на паперть пошли.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Раша Тудей
Раша Тудей
Shlomo Shtern, ты лучше расскажи где Фигляр, Хрюндин и всякие типа Крым Андрюши подевались?) Неужто коньки отбросили!?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги