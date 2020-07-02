1. Командующий операции Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил о том, что ведется работа по повышению боевой возможности украинской армии на крымском направлении из-за возможного вторжения россии с оккупированного полуострова: “Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил россии касательно наращивания военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая”. Тем временем военный эксперт, руководитель “Украинского милитарного портала” Тарас Чмут рассказал, что на юге Украины уже готовы силы, чтобы сдерживать атаку противника с моря и суши: “Там есть бригада морской пехоты, артиллерийский полк, который вооружен (артустановками) "Гиацинтами", "Ураганами" и "Градами", а также фактически самое мощное оружие, которое у нас там есть, это авиация: вертолеты, бомбардировщики и истребители”

2. В Николаевской области и Одессе прошли масштабные учения морской авиации

3. Оккупанты несколько раз заставляли проголосовать за обнуляцию путина политзаключенного Назима Шейхмамбетова. Он отказался. Оккупанты пообещали “усложнить ему жизнь”: в камере были проведены несколько обысков. Умерова перестали выводить на ежедневную прогулку, а форточку в двери закрыли, вследствие чего в камере стало душно

4. Крымских бюджетников заставляют голосовать за обнуляцию путина: “Уважаемые коллеги! В связи с поступившим распоряжением от вышестоящего руководства, имеющим второстепенной целью сбор статистических данных, просим принять участие в голосовании о поправках конституции рф с обязательной фотофиксацией присутствия каждого сотрудника в избирательном участке. Фотографии в формате Jpeg прислать в данную группу WhatsApp”

5. Армянск. На Титане под угрозой увольнения работников заставляют голосовать на обдурендуме: “Как я понял, все боятся слов "Мы тебя уволим". И молчат. Ну что же, буду первым. Почему всех заводчан заставляют идти на выборы? Почему угрожают "увольнением", "палками в колесах" при отказе голосовать? Зачем нужно по телефону отчитываться мастеру о том, что ты проголосовал? Диктатура? Или самодержавие заводского начальства? Свобода волеизъявления? Не, не слышали!”

6. Случайно в одной госконторе подслушал, как начальница по телефону докладывала кому-то, что ЕЁ всё проголосовали.

7. Прочтите, как в Крыму — ватники и не ватники — комментируют фарс с обнуляцией путина: “Я бы предложил внести поправку — ложь для этого государства является неотъемлемой нормой!”, “Фальсификация под соусом удобства. Все для нужд человека. И имя этого человека вам известно”, “Уважаемый, пожалуйста, пройдите в (кабину) коробку для голосования”, “В Ялте все очень плохо. Путинские поправки с театром абсурда”, “Вы за кого людей держите? Вы бы ещё в туалете общественном поставили стол и курящих бабушек посадили!”, “Багажниково-лавочный плебисцит”, “У нас по домам ходят, как иеговисты. Я выгнал с нецензурной бранью”, “Это соцопрос, ни на что не влияющий. Всё уже украдено до нас”, “Пародия на выборы”, “Все эти пункты (или точки?) для голосования в багажниках, подъездах, лифтах, на скамейках во дворах и на детских площадках, поквартирный обход, обзвон навязчивый не наводят ли вас на мысль о легитимности крымского "референдума", друзья мои? Ведь после всего этого балагана станет совсем невозможно доказать мировому сообществу, что в Крыму не на коленке сляпали волеизъявление народа”, “Действительно, достаточно просто кивнуть в окно”, “Это не голосование, а цирк”, “На моем участке мужик вообще стоит и тупо пачку бюллетеней в КОИБ пихает. Аферисты”, “Наперсточники при лохотроне!”, “Реальное оралово. Эти утырки уже сами говорят: Народ, мы вас имеем, как хотим. Чего же вы, рабы, молчите?”, “После того, как обкатали технологию в 2014 году, с этими людьми можно делать все что угодно”.

8. Оккупанты сегодня утром заявили, что “более 1 млн крымчан уже приняли участие в голосовании. Всего в Крыму зарегистрировано 1 499 112 избирателей”. Думаю, что явку нарисуют, как на оккупендуме

9. Стали известны имена европроституток, которых за бабки “дорогих россиян” Кремль притащил в оккупированный Крым в качестве фейковых “наблюдателей” за обнуляцией… россии

10. Вся история с “поправками” напоминает попытку перебить номера на угнанном автомобиле.

11. Оккупант Иван Имгрунт, которого путин назначил “главой” Ялты, показушно вышел убирать город в новой форме для дворников, которую выстебали абсолютно все. Во время “уборки” оккупант встретил на лавочке бухого понаехавшего руссо-турысто из Казани, для эвакуации которого вызвали наряд полицаев. Все очень гармонично в этой истории

12. Стартовал прием заявлений переселенцев из оккупированного россией Крыма, желающих голосовать на местных выборах Украины, которые пройдут 25 октября 2020 года

P.S. “Вся эта позорная история напомнила мне 2014 год. Крым. Вот точно такой же "референдум", на котором можно было "проголосовать" как угодно, кому угодно — лишь бы имитировать "народное волеизъявление" на оккупированной территории, лишь бы создать нужную картинку для российских телеканалов и позволить Марии Захаровой уверять иностранных журналистов в законности голосования. И потом весь этот позор покатился дальше — парламент, Конституционный суд, "принятие Крыма в состав российской федерации". И мало кто в россии, думаю, тогда сомневался, что это — "воля народа". Да, может и не очень правильно с точки зрения международного права, да, может и не очень хорошо с точки зрения отношений с Украиной — но ведь "народ же хотел", но ведь "Крым же наш", но ведь они же "сами проголосовали". А теперь уже, как видим, и сама россия становится большим Крымом — огромным заповедником фальсификаций и лжи”. По ссылке предлагаю прочесть мнение Портникова об обнуляции путина и о том, как этот фарс происходил https://ru.krymr.com/a/vytaliy-portnikov-eshcho-odin-krymsky/30699880.html