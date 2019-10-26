1. Российские оккупанты в селе Заречное Симферопольского района вновь ворвались с обысками в мечеть после традиционной пятничной молитвы. На этот раз обыск и допросы мотивировали “борьбой с незаконной миссионерской деятельностью”

2. Крымскотатарский Ресурсный Центр представил итоги и анализ нарушений прав человека в Крыму за 9 месяцев 2019 года. За отчетный период на полуострове зафиксировано 80 обысков, 126 задержаний, 169 допросов, опросов, “бесед”, 282 ареста, включая 213 случаев продления срока ареста, 578 случаев нарушения права на справедливый суд, 90 случаев — на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 69 — этапирований политзаключенных. Количество нарушений прав человека в Крыму по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. Также в отчете содержится информация о жертвах и пропавших без вести на полуострове за 9 месяцев 2019 года.

3. Россияне, затяните пояса еще потуже: Парижский Апелляционный суд принял решение в пользу украинского “Ощадбанка”, отклонив просьбу россии приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража о возмещении банку 1,3 млрд долларов убытков от оккупации Автономной Республики Крым, плюс порядка 100 тысяч долларов за каждый день просрочки платежей. Помню, как рашисты в 2014 скакали на площадях и орали “Крым наш”. Вот и платите теперь за ВРЕМЕННО оккупированную территорию чужого государства

4. Россия снова бомбит Крым. Истребители оккупантов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота “нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270”

5. Оккупанты завершили расследование инцидента в сафари-парке “Тайган”, когда понаехавшей рашистке лев прокусил руку. По инкриминируемой статье Зубкову, который помогал оккупантам захватывать Крым, грозит до 6 лет тюрьмы. Ватные друзья Зубкова пишут в ООН

6. Понаехавший чеченец Абу Гаджиев, избивший в Симферополе пропагандона “Крым 24” Николая Уварова за замечание о езде на мотоцикле в неположенном месте, извинился перед чеченским народом за содеянное. Не перед пропагандоном, не перед крымчанами, а ПЕРЕД ЧЕЧЕНЦАМИ

7. Посмотрите, как в Симеизе прошел “финал военизированной эстафеты среди воспитанников военно-спортивных и военно-патриотических клубов”. В шабаше приняли участие окизляченные дети и дети из путлерюгенда

8. Севастополь. Рядом с оборонительной стеной Крымской войны решили отремонтировать улицу. Начали. Через 2 месяца проснулась “охрана культурного наследия”. Работы прекратили. Если оккупантам пофиг на “свое наследие”, то что говорить про античность и средние века?

9. В Севастополе прошли одиночные пикеты в защиту уничтожаемого заповедника “Херсонес Таврический” и против действий оккупационного православного фонда “Моя история” на территории заповедника. Ватники держали таблички “STOP VANDAL. Прекратите уничтожать НАШУ ИСТОРИЮ” и “SOS Спасите Херсонес”

10. Ялта. Опять набережная, первая линия — кстати, всего в паре помещений от другого магазина, о закрытии которого писал ранее. Впору уже заводить рубрику “Закрытие дня”

11. Керчь. Тут русский дух: “Почему вода, подаваемая на потребление посёлка Опасное, имеет такой жуткий запах плесени? Даже стирать и мыть полы страшно, не говоря уже о приготовлении пищи!”. Ответы: “Не переживайте, в городе такая же вонючая!”, “Во всем городе такая вода, такая вода и в садах, и школах!!! И никто не отвечает за это, а если что, то дети печеньком ДОМА отравились”, “Санитарные службы чем заняты? Людей намеренно травят? Предлагаю собрать обращение с подписями к властям!”, “Какой власти жаловаться? Они все из одной секты”, “На Заречной болотом пахнет”, “У нас тоже землёй воняет какой-то”, “Потому что с болота”

12. Крымская ватная художница Ксения Симонова, которая колесит по международным конкурсам как гражданка Украины из украинского Крыма, получила российскую литературную премию. Конкурс проходил под патронатом эфесбешного сектанта Гундяева. Вот она, двустульежопостьl

13. Даже у очень упоротых керченских пропагандонов из “kerch.com.ru” случается сбой матрицы по Фрейду, когда вместо того чтобы написать: “в Керчь приехали юные боксеры со всей россии”, они написали: “в Керчь приехали юные боксеры из крымских И российских городов”

14. СССР был настолько великой страной, что говно на яйцеглист в поликлинику приносили в картонных спичечных коробках, а мочу — в майонезной банке с пакетиком в качестве уплотнительной прокладки.

P.S. “Встретил знакомого, который приехал в отпуск из “днр”. Поехал туда воевать (за деньги). Рассказ из первых рук: — военных там местные не любят от слова совсем; — снять хату военному очень трудно: — живут месяцами в полях и 3-4 дня в увольнении. Потом закупка еды, сигарет и снова в поле; — бухают все; — форму частично покупают сами; — зарплата порядка 25-30 тысяч рублей (привет храшданской войне, ага); — условий в поле никаких (типа стираться, купаться, туалет и т.д.). Чего не уедет? А куда? Находится в базе Миротворца. На свободную часть Украины — не ездок. России нах*р не нужен. В общем, чел осознанно просрал свою жизнь”, — написал наш крымчанин. Прочитав эту историю, я вспомнил и о своем знакомом, который тоже вернулся с оккупированной части Донбасса. Вернулся двухсотым. О том, что он воевал в составе российских оккупационных войск, я узнал уже после его смерти. Меня поверг в шок его поступок. Иногда тебе кажется, что ты хорошо знаешь человека, а потом узнаешь, что он убивал таких, как ты. Убивал за деньги, без какой-либо идеи, без ненависти к Украине, без любви к россии. Убивал просто потому, что не смог найти работу, а пунктов вербовки на войну в Крыму — выше крыши, как и по всей россии.

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