Новости Крымнаша. Родники засыхают, реки мелеют. Чурук-Су вообще кирдык!

1. Оккупанты заявили, что капитан захваченного в Азовском море судна “признал свою вину” на допросе. Напомню, вчера оккупанты взяли еще четырех заложников из числа граждан Украины, которые занимались выловом рыбы. Сегодня оккупанты арестовали похищенных на 10 суток.

Украинский рыбак Максим Терехов с семьей

2. Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Павел Мельник назвал имена рыбаков, захваченных оккупантами накануне: “Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они — жители села Райновка Приморского района Запорожской области”.

3. В Севастополе в День вывода советских оккупационных войск из Афганистана провели митинг, участники которого сравнили вывод советских войск “с победой в ВОВ”. Дети в камуфляжной форме возложили гирлянду к кресту. На шабаше выступили оккупанты Михаил Развожаев и Владимир Немцев, которые предложили “активнее использовать Афганскую войну для патриотического воспитания молодежи”. От Черноморского флота россии выступил “заместитель командующего по военно-политической работе” Игорь Курочкин, который заявил, что российская армия много раз участвовала в международных вооруженных конфликтах и впредь будет участвовать в “процедурах урегулирования международных конфликтов”.

4. Вчера бывший город счастья — Ялта — тоже был осквернен афганопобедобесием

Не отставал и Симферополь.

5. Оккупанты уже ходят с дидами на палках, которых назвали “Бессмертный афганский полк”… “Бессмертный сирийский полк”, “Бессмертный донбасский полк” — все это тоже будет на Орде. А мы ждем “Бессмертный крымский полк” — они погибли при отступлении с “исконно русского Крыма”! Придавили бегущие с награбленным добром соотечественники!

6. В окупованому Криму 25 грудня святкували напад совка на Афганістан, а вчора, 15 лютого, — відступ. У Саках нічого нового вигадувати не стали, просто покликали маленьких кізячків та малят-путінят постояти зі скорботними обличчями біля металобрухту, зробити фотосесію та селфі

7. В окупованій Євпаторії відступ радянсько-імперських військ з Афганістану відсвяткували більш креативно, зі збройовим салютом, який назвали “хвилиною мовчання”, путлєр’югендом, дідами, глядачами й музичними номерами. Приїхав навіть “мер” міста Тихончук. Взагалі, треба так святкувати кожен рашистський напад-відступ. Список країн великий, свят буде більше, а отже — більше величі, пишання й слави.

8. Наш крымчанин поделился новостями водной катастрофы: “Ізобільнінське водосховище сьогодні… Алушта влітку буде без води”.

9. “Артиллерийские расчеты большого десантного корабля выполнили практическую артиллерийскую стрельбу по макету плавающей мины” — оккупанты продолжают военно-террористические учения в Крыму. Только не давайте Крыму воду, не облегчайте рашистам логистику военной базы.

10. Посмотрите, как сегодня выглядит символ Феодосии — башня Константина, которая начала разрушаться летом 2016 года.

Сам город обрастает заборами.

11. Работа Крымской обсерватории может быть парализована: рядом с ней оккупанты собираются застроить 24 гектара, и засветка от новых жилых районов поставит крест на исследованиях. Застраивать территорию будет компания “Консоль”, принадлежащая семье коллаборанта Владимира Константинова, который хотел застроить эту территорию еще до оккупации. Но тогда местные жители смогли отстоять свою землю. Помогла им в этом и Украинская астрономическая ассоциация. 9 из 26 телескопов Крымской обсерватории признаны национальным достоянием Украины.

12. Минимальный ежемесячный набор продуктов в Крыму — 4100 рублей, сообщили оккупанты. Это 139 руб в день: три картошки, одна морковка и стакан горячего чая — чтобы ласты не склеил и продолжал верить в светлое будущее.

13. В Акъ Яр (прим — так назывался Севастополь до 1783 года, привет “исконной русскости” Крыма) при “биндеровцах” в очередь за едой на холоде выстраивались только голуби и чайки, но пришла бахатая рашка, и стала кормить дидов на халяву. Какое прекрасное зрелище.

14. Жители оккупированного Крыма сегодня поздравляли Литву с Днем Независимости: “Дорогая Литва и литовцы, счастливого Дня Независимости из оккупированного Крыма!”. Присоединяюсь к поздравлениям!

P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Бахчисарая: “Была мечта возле реки Кача или Бельбек купить землю. Но это в прошлом. Кача и Бельбек стали маловодными. Русские оккупанты выкачали всю воду из недр. Родники засыхают, реки мелеют. Чурук-Су вообще кирдык!”… Оккупация убивает.

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