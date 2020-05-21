1. Оккупанты в Крыму ведут строительство водопровода для снабжения Симферополя. Вода будет подаваться из пяти скважин Ивановского водозабора. Эту воду отберут у других районов Крыма и, кроме прочего, ускорят засоление почв, делая их непригодными для дальнейшего использования

2. Для водных нужд Симферополя тянут две ветки из Бахчисарая, но мой человек, который мониторит для оккупантов ситуацию с водой, сказал: “Ставь емкость (для запаса воды). Чем больше, тем лучше”

3. Около 10 тысяч человек, владеющие участками в аннексированном Крыму, могут лишиться их из-за незаконного мартовского земельного указа путина. Напомню, землю начнут отбирать у тех, кого оккупанты считают “иностранными гражданами”, т.е. все, кто не получил аусвайсы с двуглавой курицей. По ссылке прочтите советы экспертов о том, как сохранить свою землю

4. Феодосия. Кипиш по земле у нас уже пошёл. На данный момент одни пытаются участки продать, но покупатели цену занижают раза в 3-4. Другие ищут хороших друзей среди крымчан и переоформляют землю на них. В общем, пока так.

5. В Керчи в результате ДТП стал двухсотым представитель Росгвардии. “Погибший — сержант полиции 1988 года рождения”, — говорится в сообщении оккупантов. Еще три оккупанта вчера задвухсотились во время очередной “жесткой посадки” военного вертолета в Подмосковье. Все они — инструкторы 344 Центра боевой подготовки Армейской авиации страны-агрессора

6. Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Хозяйственного суда Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). “Она принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь рф в проведении подрывной деятельности”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет

7. 60-летнего гражданина Украины Константина Ширингу, которого оккупанты обвиняют в “шпионаже”, этапировали из аннексированного Крыма в Москву. По словам адвоката, уроженец Киева Константин Ширинга приехал в Крым из Запорожья в 2015 году. Люди не понимают, что тут оккупация, а не курорт

8. Осужденного к 17 годам заключения политзаключенного Энвера Сейтосманова оккупанты этапировали в российскую колонию

9. YouTube удалил канал одного из самых лживых телеканалов Крыма “Крым-24”, который с потрохами прогнулся под оккупантов. Удалены также YouTube каналы российских террористов Anna News и News-Front. Пропагандоны воют, что будут подавать в суд. В Басманный?

10. Министерство иностранных дел Украины 22 мая подаст в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум по делу о захвате российскими оккупантами моряков и кораблей ВМСУ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, после чего сообщит детали иска к россии

11. Оккупанты отжали очередной пляж в Крыму, отгородив его забором. Прощаемся с пляжем в Понизовке (Большая Ялта)

12. В оккупированном россией Крыму выявлен 1 новый случай заболевания коронавирусом. В Севастополе — 4. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 446 человек, в том числе 147 в Севастополе. 11 человек умерли, в том числе 2 — в Севастополе

13. Чи знаєте ви, що вчора був “день всесоюзної піонерської організації імені Леніна”? В окупованому Севастополі навіть прийняли в піонери “особливо свідомих” хлопців і дівчат, які вірні справі Леніна та дуже сумують по СРСР. Це одне з найбільш важливих завоювань “кримської весни”

14. Путлерюгенд вышел из карантина и снова начал усиленное одебиливание детей

15. Режим самоликвидации почти завершен, и в Севастополе лежаки на пляже стали сдавать в аренду. Объявление гласит: “ЛЯЖОКИ платные, 15 руб день!!!”. Ватники уверены, что объявление писали понаехи. Я тоже уверен. В Крыму люди грамотные. Было время сравнить

P.S. “Знакомая ватница работает во дворце одного "честного кремлевского чиновника" из числа понаехавших. Прислуга у господ. Говорит, что эти мракобесы верят в чипирование Билом Гейтсом, в заговор "коронавируса" и, возможно, в "плоскую Землю". Вот такие вершат судьбу "необъятной"… Господь, ЖГИ!”.