1. В Крыму снова совершен погром на мусульманском кладбище: “Сегодня стало известно об очередном акте вандализма в Крыму, на мусульманском кладбище в с. Петровка Красногвардейского (Курманского) района. Не верю, что виновные будут найденные и наказаны, особенно, когда услышали из уст одного из полицейских о возможном естественном разрушении, то бишь от ветра!”, — написал крымскотатарский активист Заир Смедля

2. На Кастели под Алуштой запустили какую-то круглую штуку на вышке (в военной части). У многих машин в день тестового запуска GPS показывал разницу по высоте на сто метров, интернет работал с перебоями, связь глючила. Я не паникую, просто интересно, что будет с навигацией самолётов? И нах оно надо? (прим — житель Ялты ответил: “Это оккупанты уже применяли и ранее, в том числе в Крыму. Видимо, добавили новую антенну для GPS-спуфинга. На навигацию самолётов тоже влияет, но на относительно небольшом расстоянии. А там, кроме оккупантов, никто не летает”).

3. “Главой земельного департамента” Ялты стал понаехавший из Краснодарского края Владимир Астахов. Т.н. “глава Ялты” Иван Имгрунт завезен оккупантами из тех же краев и, как мы видим, уже подтягивает свою команду-разрушителей. Напомню, на днях Имгрунт заявил, что “сейчас готовится проект федерального закона по изъятию земель и объектов недвижимости на территории Ялты”. Помогать отжимать землю и будет Астахов. Житель Ялты добавил комментарий: “Краснодарские уже порулили морпортом. Результат более чем наглядный”

4. Оккупанты заявили, что кизяки будут привлекаться к “проведению антинаркотических мероприятий, воспитательной работе с молодежью”, а также будут участвовать в качестве “понятых” на “следственных мероприятиях” и продолжат патрулирование улиц. Напомню, именно кизяков в россии стали привлекать к избиению и разгону протестующих. А вот “понятые” — это что-то новое. Тьма сгущается…

5. Под Севастополем в горах оккупанты из российского ОМОН “Беркут” проводят очередные военно-террористические учения

6. Сегодня на скрепомосте возня. Поезд гоняли. Куча военных рф оценивали новые возможности логистики. Ибо военные перевозки — единственная реальная цель россии при постройке моста. Ну, и воровство, конечно. Скрепы и вредительство. Но главное — логистика войны

7. В оккупированной Керчи “присягу приняли 55 солдат отдельного путевого железнодорожного батальона”. Новоиспеченных ихтамнетов сектанты из РПЦ ФСБ “освятили святой водой”. На шабаш притащили и детей из Путлерюгенда

8. Кримська резервація. Дитяча військова база “Артек”. Рейх турботу про дітей може втілити тільки у вигляді дитячої казарми h

9. Оркам дури подвезли: “Крым созовет общественный трибунал по провокации, которую устроили в прошлом году украинские военные в Керченском проливе. Инициаторы трибунала — международная ассоциация "Таврида" (общественное представительство Крыма в Брюсселе). Заседания должны пройти в разных странах с участием независимых экспертов. Трибунал позволит разоблачить провокацию экс-главы Украины Петра Порошенко”. В “общественный трибунал” войдут шестерки Кремля, которые погавкают и разбегутся до следующей вылазки, а пропагандоны раздуют из ничего — слона

10. Вдоль Солнечной тропы в Ялте появились заборы и бетонные стены с колючей проволокой. Не хватает вышек с автоматчиками, но все еще впереди

11. Ватники и некоторые пропагандоны продолжают выть из-за бегства МТС из Крыма: “Через полтора месяца МТС прекратит работу в Крыму. Официально объявлено, что с 1 января 2020 года все сим-карты крымчан и севастопольцев будут обслуживать местные операторы. Пять последних лет главным и фактически единственным сотовым оператором здесь считался МТС-Кубань. Однако внезапно выяснилось, что МТС отдает свою крымскую сеть новообразованным региональным конторам. Это уже называют бегством, хотя на публику выброшена версия о масштабной модернизации сетей мобильной связи. Тревожное сообщение подтвердили участники рабочей встречи с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф Олегом Ивановым. Многие сокрушаются, что привычный звонок родственникам на материковые МТС-овские номера теперь будет возможен только по праздникам и за солидные деньги. И на материке (прим — в россии) крымчане гарантировано попадут в роуминг операторов "большой четверки", причем по самым грабительским тарифам. Грядущий перевод крымских сим-карт другому оператору, по сути, совершается принудительно, а не в добровольном порядке, как предусмотрено законодательством рф. А еще речь о символическом событии. МТС являлась единственной федеральной бизнес-структурой, действовавшей в обложенном западными санкциями Крыму. Сюда отказались заходить крупнейшие коммерческие банки и торговые сети рф. Роснефть, Сбербанк и другие госструктуры как огня боятся полуострова, вроде бы вернувшегося в "родную гавань". Даже "Почта россии" не решилась обосноваться тут, вместо нее действует "Почта Крыма". Вот типичное мнение коренного севастопольского судостроителя Павла Карпизенкова, собравшее максимальное количество лайков: — По телеку с утра до ночи нам крутят издевательскую рекламу: банков, которых у нас нет; сотовых компаний, которых у нас нет; магазинов, которых у нас нет, и т. д. Может, господам пора определиться, что #КрымНаш — это не только дорога на курорт и вилла, спешно построенная на крымском берегу”. Последовали такие комментарии: “Похоже, и правда, что Крым наш и только наш! (крымчан имею ввиду). Не сильно торопится материковая россия интегрировать полуостров”, “Они только кудахчут, что Крым ИХ. С материка приезжают и ржут — и с цен, и с зарплат”, “ШО, ОПЯТЬ НА РЕФЕРЕНДУМ ПОЙДЁМ?”, “А шо, кто-то когда-то ходил?”, “Я не против референдума. При Януковиче было лучше”, “Как, а министр говорил, что это фейк. Может он — фейк? Читал его комменты, а знал информацию от дистрибьюторов сотовой связи, смеялся и понимал, как же ничего не стоят их слова. Пару недель назад были новости, которые он прокомментировал, опровергнув уход МТС из Крыма. Он сказал, что это ложная информация, а теперь выходит, нет. Как вам верить, если вы не компетентны?”, “(Пишет коллаборант Ленур Усманов) Шаг за шагом нас сливают”, “Люблю я Крым, но жизни, видно, у нас никогда не будет”, “Вот такая оказалась "родная гавань"…”, “А в россии люди даже не догадываются, как народ Крыма ожесточен!”

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